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"Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - російські окупанти обстріляли місто Лозова на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Міський голова Лозової на Харківщині Сергій Зеленський опублікував наслідки обстрілу міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами окупанти обстріляли приватні будинки і знищили щонайменше 20 з них.

"Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - каже Зеленський на записі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+14
Вони прийшли вбивати українців, а не звільняти.
Це окупанти.
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22.03.2022 19:05
+11
яким же треба бути дегенератом, щоб послати рабів звільняти вільних людей...
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22.03.2022 19:06
+7
Как то нужно этим конченным ускоглазым зоофилам донести, что пока они тут "асвабадители" то у них там уже еда закончилась, пора домой, олений разводить, а то мамки с самками и личинками подохнут от голода
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22.03.2022 19:16
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гундяев одобряет...
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22.03.2022 19:05 Відповісти
Вони прийшли вбивати українців, а не звільняти.
Це окупанти.
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22.03.2022 19:05 Відповісти
Для таких як ти. Щоб у вас ілюзій не лишалось.
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22.03.2022 19:12 Відповісти
Це не окупанти, це вбивці.
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22.03.2022 19:39 Відповісти
яким же треба бути дегенератом, щоб послати рабів звільняти вільних людей...
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22.03.2022 19:06 Відповісти
Вони і не збиралися звільняти. Про те мова взагалі не йшла. Х@йло прямо казав "денаціфікація" - тобто знищення нації. Що власне він і робить. Всі інші наративи стосовно начеб-то визволення це тільки для інформаційного фону та виправдання їхніх звірячих дій.
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22.03.2022 20:10 Відповісти
*****
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22.03.2022 19:06 Відповісти
Горить, тремтить наша Українонька. Але не здасться ніколи. Бо сильнішим стає ненависть до кацапа! Лютішим стає наше серце. І це вже навічно! Не буде прощення ворогу повік! Амінь.
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22.03.2022 19:15 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.03.2022 19:15 Відповісти
Как то нужно этим конченным ускоглазым зоофилам донести, что пока они тут "асвабадители" то у них там уже еда закончилась, пора домой, олений разводить, а то мамки с самками и личинками подохнут от голода
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22.03.2022 19:16 Відповісти
Тварини((((
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22.03.2022 19:25 Відповісти
асвабадители от жизни.
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22.03.2022 20:53 Відповісти
 
 