"Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - російські окупанти обстріляли місто Лозова на Харківщині. ВIДЕО

Міський голова Лозової на Харківщині Сергій Зеленський опублікував наслідки обстрілу міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами окупанти обстріляли приватні будинки і знищили щонайменше 20 з них.

"Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - каже Зеленський на записі.

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