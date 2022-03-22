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"Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - російські окупанти обстріляли місто Лозова на Харківщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Міський голова Лозової на Харківщині Сергій Зеленський опублікував наслідки обстрілу міста російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами окупанти обстріляли приватні будинки і знищили щонайменше 20 з них.
"Освободітєлі херові! Близько 20 будинків знищено!", - каже Зеленський на записі.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар22.03.2022 19:05
+11 Alter Nator
показати весь коментар22.03.2022 19:06
+7 Андрюша Украинец
показати весь коментар22.03.2022 19:16
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Це окупанти.