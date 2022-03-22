Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок: нам потрібне ембарго на російську нафту. ВIДЕО
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Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Al Jazeera закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок замість російської. Він наголосив – необхідно негайно запровадити нафтове ембарго проти Росії як держави-агресора. Порошенко також зазначив – чим швидше буде зупинене російське вторгнення в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт політсили "Європейська солідарність".
"Зараз свою окрему роль має також арабський світ. Чому? Тому що зараз, коли ми просимо запровадити ембарго на російські нафту і газ, всі країни Перської затоки мають можливість збільшити поставки своєї нафти і газу на світовий ринок. І це саме те, на що ми розраховуємо від вас", – наголошує Порошенко.
"Це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв", – пояснює Петро Порошенко.
"Адже це й справді аморально – сплачувати мільйони доларів кожного тижня, які Європа і світ платять Росії, а ці гроші далі йдуть на фінансування вбиства українців", – говорить Петро Порошенко.
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https://twitter.com/i/status/1506224166848057347
про іран ясно, а у венесуелі не так просто відновити видобуток, я читала.
тут проблема, що Індія і Китай у кацапстану закуповують нафту, за зниженими цінами, але все ж.
і щось Індія мнеться, мнеться, і стосунки у них довгі, і озброєння рашистське і так не хочеться сваритися із свинособаками.
Найту ж і далі в каців купують.
Байден на этой неделе попытается убедить союзников по ЕС в том, что санкции против России нужно усилить. Но эмбарго не находит единодушного отклика в континентальной Европе, тогда как для этого нужен консенсус
По материалам Dow Jones Newswires и Thomson Reuters
https://www.profinance.ru/news/2022/03/22/c5e1-neft-desheveet-iz-za-nezhelaniya-germanii-i-***********-vvodit-embargo-protiv-ro.html
Компания TotalEnergies начинает постепенную приостановку своей работы в России. В частности, она останавливает инвестиции в проект «Арктик СПГ-2», передает «МК».
«Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставки в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке решила не заключать и не возобновлять контракты на закупку российских нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно быстрее и не позднее 2022 года прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов», - заявили в компании.
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