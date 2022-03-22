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Порошенко закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок: нам потрібне ембарго на російську нафту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко в ефірі телекомпанії Al Jazeera закликав держави Перської затоки збільшити поставки нафти на світовий ринок замість російської. Він наголосив – необхідно негайно запровадити нафтове ембарго проти Росії як держави-агресора. Порошенко також зазначив – чим швидше буде зупинене російське вторгнення в Україну, тим меншими будуть глобальні ризики продовольчої кризи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує сайт політсили "Європейська солідарність".

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"Зараз свою окрему роль має також арабський світ. Чому? Тому що зараз, коли ми просимо запровадити ембарго на російські нафту і газ, всі країни Перської затоки мають можливість збільшити поставки своєї нафти і газу на світовий ринок. І це саме те, на що ми розраховуємо від вас", – наголошує Порошенко.

"Це допоможе уникнути продовольчої кризи і зупинити загрозу безпеці забезпечення продовольством. І це також дозволить всім нам утримувати ціну на нафту і газ на фоні запровадження ембарго щодо російських енергоносіїв", – пояснює Петро Порошенко.

Читайте також: Порошенко закликав союзників найближчим часом ухвалити для України стратегію відбудови на зразок Плану Маршалла: "Цей план є дуже на часі". ВIДЕО

"Адже це й справді аморально – сплачувати мільйони доларів кожного тижня, які Європа і світ платять Росії, а ці гроші далі йдуть на фінансування вбиства українців", – говорить Петро Порошенко.
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Топ коментарі
+39
этот "летчик" в 2016-2018г начал разработку Ольха, а "не сбитый" балабол все закатал катком.
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22.03.2022 20:06
+36
петро прям як Рейган у свій час -але правильно касабский говнокарфаген треба розвалити
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22.03.2022 19:56
+35
Це ПВО , який Порох поставив "над своїм маєтком" збиває більшість ракет, які летять на Київ.
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22.03.2022 20:18
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зацените жесть на московии.... ппц...
https://twitter.com/i/status/1506224166848057347
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22.03.2022 19:56 Відповісти
Жрет сырого мертвого голубя...или живого ?
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22.03.2022 20:32 Відповісти
петро прям як Рейган у свій час -але правильно касабский говнокарфаген треба розвалити
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22.03.2022 19:56 Відповісти
Я би зняв санкції з Ірану у частині продажу нафти. Але...
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22.03.2022 19:57 Відповісти
Вроде с Венесуэллой идут сейчас переговоры.
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22.03.2022 20:01 Відповісти
Але да... Ізраєль.
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22.03.2022 20:05 Відповісти
только не израиль а кацапы затормозили сделку с Ираном
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22.03.2022 23:08 Відповісти
Іраном правлять релігійні фанатики і вони можуть таку пропозицію використати проти світу. Дати згоду і не виконати її
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22.03.2022 20:45 Відповісти
Потом что Обещание данное неверному не обязательно к исполнению...
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22.03.2022 23:17 Відповісти
самий правильний шлях, здається, це щоб країни Затоки і Саудити збільшили видобуток.
про іран ясно, а у венесуелі не так просто відновити видобуток, я читала.
тут проблема, що Індія і Китай у кацапстану закуповують нафту, за зниженими цінами, але все ж.
і щось Індія мнеться, мнеться, і стосунки у них довгі, і озброєння рашистське і так не хочеться сваритися із свинособаками.
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22.03.2022 21:06 Відповісти
саудиты очень странно себя ведут - ноони боятся ударов с Емена по своим нефтянным обьектам поэтому сейчас закупают ракеты в США
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22.03.2022 23:09 Відповісти
Байден вже домовився пару днів тому
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22.03.2022 19:57 Відповісти
Мабуть домовився, але недостатньо
Найту ж і далі в каців купують.
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22.03.2022 20:32 Відповісти
ну так немцы до конца года обещали закупать - может раньше закруглятся
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22.03.2022 23:11 Відповісти
Оце діло! ОПЕК - в слід за кораблем
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22.03.2022 19:58 Відповісти
Иной, странный легион 2-е из топов шарика уже здесь...вешайтесь, свинособаки.

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22.03.2022 20:01 Відповісти
Sako под .338?
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22.03.2022 20:05 Відповісти
Финны знают толк в охоте
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22.03.2022 20:12 Відповісти
Tikka T3x вроде...
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22.03.2022 20:34 Відповісти
этот "летчик" в 2016-2018г начал разработку Ольха, а "не сбитый" балабол все закатал катком.
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22.03.2022 20:06 Відповісти
Це ПВО , який Порох поставив "над своїм маєтком" збиває більшість ракет, які летять на Київ.
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22.03.2022 20:18 Відповісти
Угу.
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22.03.2022 20:24 Відповісти
До того ж, зробив він це за власний рахунок.
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22.03.2022 20:28 Відповісти
А ще, якби у 2008 Ющенко не надав грузинам ППО, яким було збито десяток російських літаків, то ці десяток російських літаків бомбили би зараз українські міста та села.
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22.03.2022 20:22 Відповісти
ты откуда такое вылезло козломордое,иди у зельки спроси где нептун с сапсаном *****
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22.03.2022 20:25 Відповісти
поставь себе ПВО "над своїм маєтком" и атакуй
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22.03.2022 20:23 Відповісти
до 19 года вполне успешно развивался и ОТРК Сапсан даже еще в 19м Южмаш начал сборку первого образца ракеты,а потом **** как отрезало,и только в 21м зелька прокатил пустую пусковую установку на параде,***** так она еще в 18м на параде была!,а Ольхи сколько закупили,умереть от смеха можно *****...
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23.03.2022 00:15 Відповісти
Нефть дешевеет из-за нежелания Германии и Нидерландов вводить эмбарго против России



Байден на этой неделе попытается убедить союзников по ЕС в том, что санкции против России нужно усилить. Но эмбарго не находит единодушного отклика в континентальной Европе, тогда как для этого нужен консенсус
По материалам Dow Jones Newswires и Thomson Reuters
https://www.profinance.ru/news/2022/03/22/c5e1-neft-desheveet-iz-za-nezhelaniya-germanii-i-***********-vvodit-embargo-protiv-ro.html
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22.03.2022 20:03 Відповісти
Для этого в первую очередь нужны альтернативные поставки. Статью прочитать надо было внимательнее. Консенсус газ и нефть не поставляет. И по ходу, Байден везет им решение проблемы. Он вроде как собирается снять ограничения с Венесуэллы по нефти.
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22.03.2022 20:12 Відповісти
ви всі повинні знати- Америка вже раз розгрібла дерьмо після гітлера , а зараз знову- бюргери і жабоїди уміротворяють путлера а Америка знову розгрібає це гівно
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22.03.2022 20:19 Відповісти
Порох
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22.03.2022 20:09 Відповісти
Порох справжній лідер. Ніколи про жодні референдуми та зміни до Конституції на догоду росіянам навітт і не заікнеться...
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22.03.2022 20:10 Відповісти
Він вже не тільки броники купив.
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22.03.2022 20:20 Відповісти
А він вже давно це зробив. І не до одного батальйону тероборони.
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22.03.2022 20:21 Відповісти
Москальскіх методичок ти п...дун
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22.03.2022 20:21 Відповісти
Французский нефтяной гигант сворачивает работу в России
Компания TotalEnergies начинает постепенную приостановку своей работы в России. В частности, она останавливает инвестиции в проект «Арктик СПГ-2», передает «МК».

«Учитывая ухудшение ситуации в Украине и наличие альтернативных источников поставки в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке решила не заключать и не возобновлять контракты на закупку российских нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно быстрее и не позднее 2022 года прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов», - заявили в компании.
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22.03.2022 20:22 Відповісти
потому что ты ***** лахтодырый,давай назови мне когда там приняли наши зрк или наш отрк а козломордое,и перестань уже стесняться пиши на расейскай)))
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22.03.2022 20:27 Відповісти
Захотів.
Коломойського проси. Це йому мільярди боргів пробачили.
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22.03.2022 20:30 Відповісти
Де реальна допомога олігархів Україні ?
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22.03.2022 20:28 Відповісти
Нема. Бо не треба голосувати за їхні партії. І бажано не дивитись пропаганду з плюсів та інтервал, тощо.
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22.03.2022 20:31 Відповісти
на выборах увидишь когда опять будут скупать за гречку голоса
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22.03.2022 23:13 Відповісти
Модер забань цього запоребрікового підара гумуса. Це чмо навіть не знає, що політичні лідери вирішили об'єднатися і не розводити срач на час війни. Мені як киянину хочеться подякувати ППО за ППО і я думаю, що мене підтримують всі мешканця міста. А тим диванним воякам хочу сказати, що Порох створив 206 батальйон, екіпірував його і з першого дня війни його бійці витягували людей із Ірпеня. Закупив пластини і кевларові каски, кулемети, одяг. Так що заткніть пельки, уроди.
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22.03.2022 20:35 Відповісти
Київ +++
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22.03.2022 22:12 Відповісти
О, поки писав, це чмо послали за рускім воєнним кораблем
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22.03.2022 20:36 Відповісти
такие петухи тут долго не живут)))
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22.03.2022 20:44 Відповісти
Fuck, *****, thnx 4 letting us know, why you didn't tell us it earlier????What at man
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22.03.2022 23:16 Відповісти
Смотрел Тикток....в общем на Пороха накат в последние дни идёт жёсткий, причём ка бы от стороны Зеленского...хотя каналы что Пиарили Зеленского - продолжают его пиарить(это сейчас не сложно)...В общем ИМХО москали в своём стиле...Рашка как всегда пытается разделить нас по внутренней политике....методички не меняются столетиями...
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22.03.2022 23:21 Відповісти
 
 