УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11862 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
23 306 21
Польща (5155) Буткевич Богдан (432)

Польські війська допоможуть Україні? День 27. Підсумки БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

26-й день Народної війни України.

Стрим Марини Данилюк-Ярмолаєвої і Богдана Буткевича про можливу допомогу Україні польських військ.

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
22.03.2022 20:32
+8
Катынь не отомщена. Да и за смоленскую авиакатастрофу кацапы еще не заплатили. Поляки начнут, а там и НАТО подтянется.
показати весь коментар
22.03.2022 20:38
+6
Краще своєї армії ще нічого не вигадали.
Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя
показати весь коментар
22.03.2022 20:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.03.2022 20:32 Відповісти
Навряд чи.
Вони можуть втрутитись якщо моква піде на Львів.
показати весь коментар
22.03.2022 20:33 Відповісти
Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что Дания готова направить в Украину миротворцев, если будет начата соответствующая миротворческая миссия, сообщало APnews. Он подчеркнул, что благодаря своему многолетнему опыту датские миротворцы помогут остановить войну в Украине.
«Если миротворческая миссия будет начата, Дания готова присоединиться к ней. У нас много опыта в участии в миротворческих местах, поэтому мы сможем помочь», - сказал Бедсков.
показати весь коментар
22.03.2022 21:13 Відповісти
Але ж це може заморозити війну. Окуповані території так і остануться за кацапами.
показати весь коментар
22.03.2022 21:16 Відповісти
Статья была в Rzeczpospolita, что задачи миссии будут заключаться в следующем: обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров; охрана колонн с гуманитарной помощью; помощь в эвакуации мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия; создание бесполетных зон над гумкоридорами и крупными городами Украины для защиты гражданских от воздушных атак. О замораживании там речи нет.
показати весь коментар
22.03.2022 21:32 Відповісти
они бы помогли, только микрон со шмольцом против
показати весь коментар
22.03.2022 20:34 Відповісти
Польські + Англійські = буде тема військового альянсу в дії.
показати весь коментар
22.03.2022 20:35 Відповісти
Допоможуть , бо знають якщо знесилиться Україна вони наступні
показати весь коментар
22.03.2022 20:35 Відповісти
Катынь не отомщена. Да и за смоленскую авиакатастрофу кацапы еще не заплатили. Поляки начнут, а там и НАТО подтянется.
показати весь коментар
22.03.2022 20:38 Відповісти
Краще своєї армії ще нічого не вигадали.
Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя
показати весь коментар
22.03.2022 20:40 Відповісти
Миг29 з їх пілотами теж не завадили б.
показати весь коментар
22.03.2022 20:55 Відповісти
На стінах і наші можуть. А ті нехай на ф прилітають
показати весь коментар
22.03.2022 21:05 Відповісти
Мігах.
показати весь коментар
22.03.2022 21:16 Відповісти
Помощь Украине это приоритет для будущего Польши
показати весь коментар
22.03.2022 20:42 Відповісти
Ху*ло реально ****уте, воно збирається вдарити по Польщі: "⚡️Над будинком посольства росії у Польщі піднімається дим. У соцмережах уже припустили, що дипломати спалюють документи. Десь ми вже це бачили 🤔"
показати весь коментар
22.03.2022 20:45 Відповісти
Провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги.

Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович
Дата оприлюднення: 30 січня 2020

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ

ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ

ПІДПИСАНТИ

Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн. --- якщо виправити 2020 на 2022 і до 1920 додати 2022...
показати весь коментар
22.03.2022 20:52 Відповісти
Учения это одно. А вот на сколько польская армия способна в бою - на знаю. Хотя они участвовали во многих горячих точках.
показати весь коментар
22.03.2022 20:55 Відповісти
Менше чухайтесь в єфірі
показати весь коментар
22.03.2022 23:43 Відповісти
 
 