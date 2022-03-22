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Чечня (264) чеченці (106) добровольці (779)

Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура знищують російських окупантів під Києвом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці чеченського батальйону імені Шейха Мансура успішно знищують російських окупантів на Київському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише користувач фейсбуку Олександр Крамаренко. 

Він підкреслив: "Доброго вечора ми з України. Батальйон ім.Шейха Мансура #башит русню під Києвом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Грузинські добровольці Давид Ратіані та Георгій Беріашвілі загинули у бою з російськими окупантами під Ірпенем. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
Разом звільнимо всі поневолені Рашкою народи!!!
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22.03.2022 21:40
+55
Наша подяка справжнім ічкерійцям.
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22.03.2022 21:47
+50
а каДырка в Тик-Токе синит, а кацапы его боятся... извиняются...
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22.03.2022 21:38
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https://youtu.be/aGtEIEFbER4
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22.03.2022 21:38 Відповісти
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22.03.2022 22:40 Відповісти
а каДырка в Тик-Токе синит, а кацапы его боятся... извиняются...
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22.03.2022 21:38 Відповісти
Разом звільнимо всі поневолені Рашкою народи!!!
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22.03.2022 21:40 Відповісти
І мокшан?...і мокшан...
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22.03.2022 22:03 Відповісти
Мошкан в Німеччину і Францію

Раз їх ті так *******
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22.03.2022 22:17 Відповісти
З якогось савєцкава фільма про громадянську війну - записує дані солдата...нацианальнасть? - іжора... - какая іжора?! русскій!
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25.03.2022 17:59 Відповісти
Іншаллах!
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22.03.2022 21:40 Відповісти
Наша подяка справжнім ічкерійцям.
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22.03.2022 21:47 Відповісти
Вот у меня теперь возникает вопрос. Кто в Сирии был терористом??? сопротивление или правительство?
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22.03.2022 23:11 Відповісти
Нормальные люди знают асад был террористом, вас совсеи запрудлило рускепропаганда..
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23.03.2022 00:13 Відповісти
асада хотела убрать оппозиция так как он засиделься у власти как и его папа до него.Асад конечно хотел еще посидеть у власти, позвал путина на помощь.Пришли смелые героические расияне помогать освобождать сирию от террористов как сейчас освобождают украину от нацистов. А и еще путин химическое оружие дал асаду. тот конечно его применил. ну потом расияне героически побомбили население. Они же умные расеяне что бы внести хаос образовали Исламское государство.типа лнр и днр .Эти тоже воевали на стороне асада. Но иногда постреливали по всем что бы скучно не было. Вроде как лнр и днр тоже в друг друга постреливали иногда. Потом глядя на все это подтянулись другие страны защищать опозицию. Таким образом расияне добились того что создали несусветный хаос.
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23.03.2022 00:51 Відповісти
Жесть, не позавидуєш кадирівцям)
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22.03.2022 21:40 Відповісти
дыровцы не войны, ток как заградотряды могут участвовать
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22.03.2022 22:31 Відповісти
Стая на охотє
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22.03.2022 21:41 Відповісти
Аллаху Акбар!
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22.03.2022 21:43 Відповісти
Молодці хлопці! Справжні українці!
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22.03.2022 21:44 Відповісти
Нам не тільки Бог помогає, а й Аллах
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22.03.2022 21:45 Відповісти
Друже , в тому і справа, це як український борщь, назвати російською стравою. Немає аллаха є Господь Бог.
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22.03.2022 21:47 Відповісти
вчіть матчасть. У євреїв мусульман та християн Бог один і той же. Це Бог Авраама. Авраам є предком і євреїв і арабів тільки у арабів його називають Ібрагім.
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25.03.2022 19:36 Відповісти
Бог и Аллах есть одно и то же, только назвы разные.
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22.03.2022 21:50 Відповісти
Нєа!
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22.03.2022 21:55 Відповісти
на росіі це Хуіло
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22.03.2022 22:04 Відповісти
Антихрист
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22.03.2022 22:06 Відповісти
По твоей логике 1.5 миллиарда мусульман заблуждаются?
И вообще сейчас не время для религиозных дебатов. Не пиши тут ерунду,если хочешь верить в столб,флаг тебе в руки.Аллах в переводе с арабского означает "Единый господь Бог", не будь невежей сейчас 21 век..
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22.03.2022 22:07 Відповісти
ТЫ ПРАВ.Я моряк и работал с турками они каждую пятницу смотрели видео не о Аллахе а о Христове Господнем .
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22.03.2022 22:31 Відповісти
Не ужели ты думаешь что среди турок нет христиан?
Да что же вы такие прямолинейный?
Тут люди гибнут каждую минуты,и русские ракеты не разбирают в кого вы верите в Аллаха или Иисуса что же вы тут пытаетесь доказать?
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22.03.2022 22:50 Відповісти
Це троль.
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23.03.2022 00:50 Відповісти
Ну так у них других не осталось,а новые ещё не подросли
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24.03.2022 22:34 Відповісти
Богов много-у каждого своя паства
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24.03.2022 22:33 Відповісти
Бережи вас Господь Бог!
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22.03.2022 21:45 Відповісти
Уважение бойцам.
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22.03.2022 21:47 Відповісти
Всі ми воюємо за волю наших народів.
Це відбувається зараз.
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22.03.2022 21:47 Відповісти
Наступило время очистки земного шара от русско фашистской нечисти всеми кого эта нечисть коснулась своей кровавой лапой.
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22.03.2022 21:49 Відповісти
весело кацапов ложат!
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22.03.2022 21:50 Відповісти
Дякую, хлопці !
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22.03.2022 21:51 Відповісти
вот это чеченец.... а у кадырки бородатые девочки-селфики...
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22.03.2022 21:52 Відповісти
Бородатые доны Ган доны ))
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22.03.2022 22:05 Відповісти
Це справжні чеченці.
Вони завжди, на протязі останніх сторіч героїчно воювали проти своїх поневолювачів - рашистів.
Зараз воюють за свободу та незалежність України.
А кадирівці це зрадники чеченського народу.
І настане час, коли Чечня буде незалежною державою а гнила рашистська імперія розвалиться.
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22.03.2022 21:52 Відповісти
Скоріше Ичкерійці- громадяни Ічкерії,у майбутньому вільної від кадирівців та кацапів країни
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24.03.2022 22:36 Відповісти
С РПГ зовсім безстрашний та безсмертний…
Велике дякую хлопцям
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22.03.2022 21:54 Відповісти
Доречі це мені також досить дивно здалось. Чи там між роками і ними дим був, який міг огляд прикрити трішки. Бо інакше ну трохи мов безсмертний встав в повний зріст, і кожного разу по 5 секунд прицілювався. А в цій ситуації кожна мілісекунда дорога...
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22.03.2022 22:07 Відповісти
Скорее там у него была зона с узким сектором обзора,если лупил по бронетехнике,то она его и закрывала
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24.03.2022 22:38 Відповісти
Також зацінив. У чувака сталеві яйця: стоїть на відкритій місцевості, та ще й скурпульозно прицілюється, щоб вже точно не "в молоко".
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22.03.2022 22:12 Відповісти
При таком плотном огне я думаю там все лежали обосранные мордой в землю
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22.03.2022 23:11 Відповісти
Постановку, на жаль, ніхто не відміняв
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24.03.2022 23:04 Відповісти
Москалей запрошують...
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22.03.2022 21:54 Відповісти
Чорнобаївка!
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22.03.2022 21:58 Відповісти
Восьмий раз: ЗСУ знову "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці, де окупанти зберігають військову техніку. Даёшь 9-й и юбилейный 10-й заезд в санаторий Чернобаевка!
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22.03.2022 22:02 Відповісти
Аааа! 🤣 Це вже класссікааа!
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22.03.2022 22:14 Відповісти
В Чорнобаївці Задорнов з аншлагами!
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22.03.2022 22:18 Відповісти
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22.03.2022 21:59 Відповісти
Ціна - 200. Сімволічно...
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23.03.2022 11:19 Відповісти
Ох і шмалять МОЛОДЦІ! Кадиров мабуть при просмотрі ляшки обдрище
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22.03.2022 21:57 Відповісти
С таким подкреплением можна и москву взять
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22.03.2022 21:59 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! Молодцы Братья ЖОХАРА! Агрессор должен быть уничтожен. ГЕРОЯМ СЛАВА!
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22.03.2022 22:00 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава нації!!!
Смерть ворогам!!!
путЕн *****!!!
РУЗКІЙ КАРАБЛЬ ІДІ НАХ√Й!!!
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22.03.2022 22:13 Відповісти
Давайте вже відрізняти ічкерців та чеченців (як їх називає кацапня)
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22.03.2022 22:00 Відповісти
у меня к этим славным братьям, только один вопрос, почему без касок? еще ведь не май месяц!
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22.03.2022 22:02 Відповісти
По тому что что каска что броник это лишний вес, мы их никогда особо не носим, это замедляет подвижность
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22.03.2022 22:12 Відповісти
та не, думаю хотя бы каску нужно носить, если чего надежды на нее конечно мало, ну а от осколков то она точно защитит
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22.03.2022 23:03 Відповісти
Справжні чеченці, а не кадирівськи віслюки.
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22.03.2022 22:02 Відповісти
Молодцы!
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22.03.2022 22:03 Відповісти
красавцы, мочите рашистов.
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22.03.2022 22:03 Відповісти
Справжні воїни - на відміну від кадирівських клоунів-тіктокерів.
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22.03.2022 22:04 Відповісти
ЭТО БУДУЩЕЕ СВОБОДНОЙ ИЧКЕРИИ !
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22.03.2022 22:05 Відповісти
Дякую хлопці! Але каски таки вдягайте! Аллаху Акбар!
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22.03.2022 22:10 Відповісти
Как майкопскую бригаду в Грозном. Жгите окупантов и в жизни
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22.03.2022 22:11 Відповісти
Наступне звільнення Кубані , а потім вільної Ічкерії з якою у нас кордону не буде суто межові стенди , зрадника кадирова буде засуджено за всі злочини і страчено через повішання на головній площі Грозного
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22.03.2022 22:12 Відповісти
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22.03.2022 22:12 Відповісти
Броню, каски обов'язково знайдіть, якщо не від прямого влучання то від ударної хвилі, контізії захистить.
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22.03.2022 22:13 Відповісти
Слава Ічкеріі- горджусь жити на вулиці імені Джохара Дудаєва!!!!
Смерть кацапам!!!
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22.03.2022 22:14 Відповісти
Они на чеченском "кадыровцам" кричат "Ну давайте бабы выходите, вы же сюда воевать приехали" а потом говорит гранатометчику "Во по тому дому ударь, они туда заскочили"
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22.03.2022 22:15 Відповісти
Тот редкий случай, когда на крик "Аллаху Акбар" от всей души хочется ответить "Воистину Акбар".
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22.03.2022 22:17 Відповісти
ИнШаАллах)
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22.03.2022 22:29 Відповісти
я хоть и атеист, но и то, чуть не прослезился. Всё таки какие они классные, чеченские воины.
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22.03.2022 22:34 Відповісти
Так я вообще пастафари.
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22.03.2022 22:42 Відповісти
Вот это настоящие Чеченцы! Настоящие Чеченцы могут воевать только за свободу, а кадыровцы воюют за рабство!
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22.03.2022 22:27 Відповісти
КРАСИВОЕ ВИДЕО!МОЛОДЦЫ чеченцы..!
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22.03.2022 22:38 Відповісти
Оце справжні мужики, а не ті клоуни, що у кадиркіна на підтанцовці.
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22.03.2022 22:40 Відповісти
Мочи козлов!!!
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22.03.2022 22:51 Відповісти
Аллах акбар хлопцi!
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22.03.2022 23:18 Відповісти
Вільний Народ Ічкерії-Незламаний і Непереможний!!!!
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22.03.2022 23:26 Відповісти
В ВЫБИВНОГО ИГРАЮТ !)
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22.03.2022 23:31 Відповісти
Аллаху акбар. Слава Чечні
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22.03.2022 23:45 Відповісти
Дайте им каски и другие снаряжение...
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23.03.2022 00:15 Відповісти
Воинам Ичкерии - уважение! Недавно смотрел отрывки интервью с Джохаром Дудаевым - очень умный и интеллигентный мужик был! Стало ещё понятнее, почему Ичкерия так стремилась вырваться из той страны запустения, интеллектуальной разрухи и моральной деградации, и ещё жальче, что путлер им этого так и не позволил.
Спасибо вам за помощь!
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23.03.2022 00:34 Відповісти
Уважуха!!!
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23.03.2022 11:28 Відповісти
Закину відос з ічкерійськими братами родичам на рф, хай там трохи поплавляться.
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23.03.2022 11:29 Відповісти
Дякуемо вам
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23.03.2022 11:31 Відповісти
Отличные воины! Волки! Спасибо!
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23.03.2022 12:45 Відповісти
Молодцы парни, спасибо вам за такую дружескую поддержку, успехов вам и удачи в этом нелёгком деле.
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10.04.2022 18:55 Відповісти
 
 