Двох пособників російських окупантів затримано у Києві, - МВС. ВIДЕО
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У Києві затримано двох чоловіків, які виявились агентами РФ.
Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.
"Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.
Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора.
Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.
Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.
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