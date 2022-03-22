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Двох пособників російських окупантів затримано у Києві, - МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

У Києві затримано двох чоловіків, які виявились агентами РФ.

Про це у Telegram повідомляє МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів. Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали із собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування.

Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни агресора.

Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.

Також читайте: В Одесі затримали двох зрадників: намагались передати російським окупантам дані про позиції ЗСУ, - Нацгвардія. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Будь-ласка! Наступного разу хочу читати таки новини з написом "ЗНИЩЕНО"!!!
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22.03.2022 21:49
+11
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
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22.03.2022 21:54
+9
Єрмак теж постійно плутається у показах: то була операція по вагнеровцях, то не була... Це точно вони!
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22.03.2022 22:05
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А шкода их что-ли? Номера то синие на ней...
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22.03.2022 21:45 Відповісти
Захватили милицейскую шкоду и украинскую военную форму...
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22.03.2022 21:49 Відповісти
надо было и того ватного мудака который слил торговый центр в Тик Ток оказывается его хотят отпустить
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23.03.2022 00:32 Відповісти
В смысле отпустить? Его посадить для начала надо.
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23.03.2022 02:12 Відповісти
не будут его сажать задержат на пару недель это просто жесть какая то
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23.03.2022 02:39 Відповісти
ну хотели по постам проскочить, так-то комендантский час был, просто так на дорогах не поездишь
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22.03.2022 21:51 Відповісти
Могли віджати шкоду в нашої поліції десь в Нових Петрівцях. Ти не в курсі, що орки використовують десятки віджатих машин поліції, швидкої та інших служб для пересування дрг? Чи ти не місцевий?
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22.03.2022 22:29 Відповісти
откуда простые люди могут быть в курсе кто у кого что отжимает?
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23.03.2022 00:29 Відповісти
Будь-ласка! Наступного разу хочу читати таки новини з написом "ЗНИЩЕНО"!!!
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22.03.2022 21:49 Відповісти
У процесі затримання вчинили опір та були ліквідовані... 8 в біса простих слів які можно запам'ятати навіть дітям дитячого садка!
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22.03.2022 22:01 Відповісти
Допитано та знищено!
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22.03.2022 22:06 Відповісти
Эти пособники возможно из параши раз с тетрадью "путешествуют " и возможно ценные фрукты в плане добычи полезной информации , для начала с ними будут работать и допрашивать СБУ, потом под суд и в обменник ,если они таки граждане Украины то пожитуха
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22.03.2022 22:06 Відповісти
Потрібно отримати інформацію від них спочатку. Потім так, будуть знищені
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22.03.2022 22:11 Відповісти
спочатку сбу має таких допитати
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22.03.2022 23:12 Відповісти
Штирлиц шел по Берлину и никак не мог понять, что же выдает в нем русского разведчика - то ли парашют за спиной, то ли автомат ППШ , болтающийся на шее, то ли буденовка, лихо заломленная набок.
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22.03.2022 21:54 Відповісти
То ли красные галифе.
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23.03.2022 00:26 Відповісти
расстрелять тварей
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22.03.2022 22:01 Відповісти
надо было и того ватного мудака который слил торговый центр в Тик Ток оказывется его хотят отпустить
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23.03.2022 00:31 Відповісти
Єрмака і Демченка?
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22.03.2022 22:03 Відповісти
Теж була надія...
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22.03.2022 23:18 Відповісти
Єрмак теж постійно плутається у показах: то була операція по вагнеровцях, то не була... Це точно вони!
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22.03.2022 22:05 Відповісти
Правильно буде в доповідях, показання дають затримані та підозрювані
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22.03.2022 22:11 Відповісти
Єрмак і Подоляк?
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22.03.2022 22:08 Відповісти
Они реально тупые - так палиться?
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23.03.2022 00:25 Відповісти
 
 