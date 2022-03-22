Діти Харкова, які ховаються від російських бомб у метро, заспівали гімн України. ВIДЕО

Харківський поет Сергій Жадан опублікував відео з підземки Харкова. На кадрах діти співають Гімн України разом з присутніми.

Як інфоомує Цензор.НЕТ, відео розміщене у фейсбуці Жадана.

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