Діти Харкова, які ховаються від російських бомб у метро, заспівали гімн України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Харківський поет Сергій Жадан опублікував відео з підземки Харкова. На кадрах діти співають Гімн України разом з присутніми.
Як інфоомує Цензор.НЕТ, відео розміщене у фейсбуці Жадана.
Топ коментарі
+25 George Wind
показати весь коментар22.03.2022 22:05
+16 Saskia Jansen
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+14 ladyar
показати весь коментар22.03.2022 22:05
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дякую вам касаби.. щоб з вас мясо кусками злізало, поки ви ще живі
Перша столиця це вигадали більшовики коли не змогли захопити Киїів іщоб
розколоти України вигадали "первую століцу".
Повій, вітре, на Вкраїну,
навій їй достатку.
Поверни в нашу державу
рід, честь і славу.
Повій, вітре, розвій горе,
принеси нам літо,
Щоб заграли по Вкраїні
веселі трембіти.
Повій, вітре, в тобі сила,
колихни ті пута,
Що опутали Вкраїну
і зав'яла рута.
Повій, вітре, з того боку,
де тебе чекали.
Незалежність України
разом відстояли.
Віє вітер від Тараса,
століття минули.
Україна, рідна Мати,
Сина не забула.
Л. Тарарака(рік невідомий)