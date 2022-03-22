Ми будемо боротися понад людські сили, - звернення "Азова". ВIДЕО

Звернення заступника командира полку "Азов", друга Калини, з приводу ситуації в Маріуполі станом на вечір 22 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене в твіттері "Азову".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники під Маріуполем ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів окупантів гвардії полковника Шарова. ФОТО