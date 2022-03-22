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Маріуполь (2820) Азов (678)

Ми будемо боротися понад людські сили, - звернення "Азова". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення заступника командира полку "Азов", друга Калини, з приводу ситуації в Маріуполі станом на вечір 22 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене в твіттері "Азову".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники під Маріуполем ліквідували командира 810-ї бригади морпіхів окупантів гвардії полковника Шарова. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
Тримайтеся хлопці.
Ви вже стали легендою, покривши себе славою.
Слава нації!
Слава Україні!
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22.03.2022 23:39
+48
Київ прийняв два Майдани, два фінали Євробачення, один фінал Ліги Чемпіонів і має прийняти фінал російської федерації.






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22.03.2022 23:39
+43
С Вами Бог! Азов - вы пример для всех! Пусть ссутся орки при вашем виде...
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22.03.2022 23:43
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Київ прийняв два Майдани, два фінали Євробачення, один фінал Ліги Чемпіонів і має прийняти фінал російської федерації.






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22.03.2022 23:39 Відповісти
Тримайтеся хлопці.
Ви вже стали легендою, покривши себе славою.
Слава нації!
Слава Україні!
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22.03.2022 23:39 Відповісти
Хлопці! Та ви вже всі юоретесь понад людські сили!
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22.03.2022 23:51 Відповісти
Азов треба підтримати головне зброєю.Було б гарно ще зробити повне кільце перед Києвом і добити там орків.Це б зовсім їх порвало.А потім розгромити під Маріком.Віримо в ЗСУ і всі наші підрозділи !
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22.03.2022 23:40 Відповісти
Пацаны, ***, я хоть и чел неверующий, но за Вас буду молиться!
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22.03.2022 23:42 Відповісти
С Вами Бог! Азов - вы пример для всех! Пусть ссутся орки при вашем виде...
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22.03.2022 23:43 Відповісти
Робіть кацабам ваву https://youtube.com/shorts/2JL-CAQBjOA?feature=share Слава Героям ЗСУ!
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22.03.2022 23:44 Відповісти
Бережи вас Бог, та Свята Марія !

Слава Героям !
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22.03.2022 23:44 Відповісти
Живите...живите. Мочите тварей.
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22.03.2022 23:45 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ!Верю им ,что ребята будут бороться до последнего патрона,последнего дыхания ..Бог береги ребят!А те вопросы ,которые он задал,пусть Зеленский поставит 24.03 на самите НАТО!
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22.03.2022 23:46 Відповісти
Герої ,чиї імена будуть золотими літерами вписані в історію України!
Живіть,тримайтеся, ми молимося за вас!!най помирають кацапи,а ви-ЖИВІТЬ!!!!
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22.03.2022 23:50 Відповісти
Були Кіборги донецького аеропорту, зараз Кіборги Маріуполя. Я пишаюсь вами. Слава Україні! Героям Слава!
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22.03.2022 23:51 Відповісти
Кіборгів здали Порошенко та Муженко коли дозволили оркам зайти в термінал забрати своїх поранених, а ті зайшли та заклали вибухівку. Порошенко мав домовленості з ****** про здачу ДАП(Бутусов теж тоді про це писав, навіть дати здачі називав), а захисники відмовились звідти виходити. Тоді він зробив так щоб вони стали героями посмертно, а ДАП як і треба захопили орки.
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23.03.2022 00:07 Відповісти
Хрєнь городиш!

Пороху ті поранені орки всралися - не президентський це рівень

Помилки припустились наші командири в ДАПі, які вважали орків за воінів, а вони виявились підлою ордою...

Слава Героям!
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23.03.2022 01:02 Відповісти
При Пороху нічого так просто не робилося. До того ж Муженко після цього покараний не був. а отримав чергове звання. Тож все було погоджено. Аеропорт здали але так щоб ніхто не зрозумів що то зрада. Потім те саме було з Дебальцево коли артилерії заблронили стріляти прирікше на поразку і загибель все наше угрупування, що там було. Зате ***** та Меркель підлизали. Пам'ятаєшь три дебіла в прямому ефірі(Порошенко, Полторак та Муженко): "Всім підрозділам припинити вогонь." Оце була стаття "державна зрада".
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23.03.2022 01:12 Відповісти
Арестович шото новенькое высрал?
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23.03.2022 02:55 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
(и Боже Благословіння)
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22.03.2022 23:51 Відповісти
Їм потрібна зброя ,й допомога. А не славослов'я
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23.03.2022 04:33 Відповісти
так! дуже потрібні... дуже...
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23.03.2022 06:24 Відповісти
надо рыть тунель из Запорожья или Днепра - так же есть землеройные машины
если это займёт год - значит год
но так это будет хоть надежда и бойцы будут держаться сколько надо
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22.03.2022 23:53 Відповісти
Нужно хоть как то помочь защитникам Мариуполя хоть ударами дальнобойной артиллерии. Окруженным людям очень необходимо хоть слышать что они не одни и к ним пробиваются.
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22.03.2022 23:58 Відповісти
Там тупе знищення оборонців, владною сволотою
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23.03.2022 04:30 Відповісти
Найгірше те, що наші генштаб та влада вже списали з рахунків Маріуполь та Азов і допомагати не збираються. Але вони забули що цей котел є наслідком саме їхніх бездарних дій. Не можна було дозволяти рашистам іти парадом з Криму до Маріуполя. Але вони йшли більше тижня і за цей час можна було хоча б вивести звідти мирне населення щоб зараз не доводилося принижуватись перед оккупантами та кормити їх(саме це я і мав на увазі) гуманітарним конвоєм у 90 тон щоб вони дозволили зелені коридори. А вони все одно знущаються і обстрілюють тих людей. Арестович та подібні йому ідіоти зараз називають зрадниками та агентами кремля тих, хто закликає допомогти Маріуполю. Оце маразм. Виявляється щоб бути патріотом треба просто насрати та забути про 350-тисячне місто, яке знищують рашисти та полк Азов, що його утримує, бо генштабу та президенту не хочется чути що цей котел - їхня провина. Цей котел - символ тупості, некомпетентності, а можливо і боягузтва генштабу та командування Південь. Можливо вони виконували дебільний наказ клоуна - гівнокомандувача, але, як відомо, виконання злочинних наказів теж є злочином.
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23.03.2022 00:02 Відповісти
Блокада Марика це результат вторгнення рашистів з Криму.

Мене аж зціпило, коли показували запис відеокамер з Прекопа та Чонгара - йшли як на параді!

За це має відповісти той хто там командував!
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23.03.2022 01:06 Відповісти
Генштаб сподівається, що йому простять?
Лишився інстинкту самозбереження?
Ніхто Непростить. Винні будуть покарані
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23.03.2022 04:25 Відповісти
Шобла опи давно повинна,була стояти під стінкою
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23.03.2022 04:27 Відповісти
Суки, в Байройте, Германия в группе города заблокировали даже это - https://youtu.**************
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23.03.2022 00:03 Відповісти
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23.03.2022 00:06 Відповісти
Хай вам Бог помогає, бережіть себе, бийти кацапню, слава Азову.
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23.03.2022 00:10 Відповісти
И пусть будет потерян для нас тот день, когда ни разу не плясали мы! - Фридрих Ницше
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23.03.2022 00:14 Відповісти
Храни Вас Бог! Нам нельзя сдаваться.
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23.03.2022 00:14 Відповісти
Якби тільки знати - як би їм зараз можна було б допомогти... Не враховуючи наші молитви та щирі слова підтримки😒
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23.03.2022 00:17 Відповісти
Если в Украину зайдут от союзников дроны камикадзе шестисотые, вполне реально жечь вражескую бронетехнику которая будет пытаться зайти в Марик. У них дальность точного поражения 80 км. Вполне вариант, если нету возможности подойти ближе... Это будет уже ощутимая помощь Азову. Помогите парням, если будет такая возможность...
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23.03.2022 00:20 Відповісти
Боюся що ці дрони далі Києва не пустять. Буду радий якщо помилився.
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23.03.2022 00:26 Відповісти
Будем надіятись, що це не остання партія у сто штук від діда Байдена... і далі ще буде більше... якщо вони покажуть таку ж ефективність як і Джавелін
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23.03.2022 00:38 Відповісти
Найбільше Марику допоможуть ці дрони та стінгери
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23.03.2022 01:08 Відповісти
Щось недуже перецмаються... Хлопці кажуть про :-стоятимуть докінця...
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23.03.2022 04:22 Відповісти
АЗОВ молодці.Ми за вас тримаємо кулаки !
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23.03.2022 00:21 Відповісти
Вы хотели Азов? Так получайте "Азов" - да после маму свою не ЗОВиииитеее!!
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23.03.2022 00:36 Відповісти
Чтоб всем путинским свинособакам, куда бы они не сунулись, везде была Чернобаевка. Слава защитникам Украины
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23.03.2022 01:39 Відповісти
Азов - герої, ви всі вже легенда, окрема сторінка в світовій історії. Хай сили земні і небесні бережуть вас.Ви конче потрібні Україні, вашим рідним і коханим і всім нам.
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23.03.2022 01:42 Відповісти

Навіть не думай )(уйло і не надійся на нашу але прокремлівську
владу ЗЕбілів підписантів -капітулянтів (слуг кремля). Зупине і знищить вас
окупантів не ця влада капітулянтів а весь український народ ...Який захистить
нашу суверену українську державу . А потім і визволить свою рідну але
тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю Криму і Донбасу.
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23.03.2022 03:39 Відповісти
Дайте оборонцям ресурси!!!
Або Деблокуйте Нелюди
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23.03.2022 04:19 Відповісти
АЗОВ-ГЕРОИ УКРАИНЫ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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23.03.2022 11:49 Відповісти
Захисників Маріуполя порівнюють з "кіборгами". Згоден. Але їх можна порівняти і з спартанцями. Ті тримали свого часу Фермопіли, б'ючись проти великих сил персів (поки не знайшовся колаборант, який провів ворога в обхід), а ці мужні воїни - тримають Південь України, сковуючи на собі чималі сили років. Головне, щоб колаборанти не зрадили...
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23.03.2022 13:43 Відповісти
 
 