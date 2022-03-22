Ми будемо боротися понад людські сили, - звернення "Азова". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення заступника командира полку "Азов", друга Калини, з приводу ситуації в Маріуполі станом на вечір 22 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене в твіттері "Азову".
Топ коментарі
+57 Alex Vassago
показати весь коментар22.03.2022 23:39
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показати весь коментар22.03.2022 23:43
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Будь ласка, зачекайте...
Ви вже стали легендою, покривши себе славою.
Слава нації!
Слава Україні!
Слава Героям !
Живіть,тримайтеся, ми молимося за вас!!най помирають кацапи,а ви-ЖИВІТЬ!!!!
Пороху ті поранені орки всралися - не президентський це рівень
Помилки припустились наші командири в ДАПі, які вважали орків за воінів, а вони виявились підлою ордою...
Слава Героям!
(и Боже Благословіння)
если это займёт год - значит год
но так это будет хоть надежда и бойцы будут держаться сколько надо
Мене аж зціпило, коли показували запис відеокамер з Прекопа та Чонгара - йшли як на параді!
За це має відповісти той хто там командував!
Лишився інстинкту самозбереження?
Ніхто Непростить. Винні будуть покарані
Навіть не думай )(уйло і не надійся на нашу але прокремлівську
владу ЗЕбілів підписантів -капітулянтів (слуг кремля). Зупине і знищить вас
окупантів не ця влада капітулянтів а весь український народ ...Який захистить
нашу суверену українську державу . А потім і визволить свою рідну але
тимчасово окуповану фашистським кремлем українську землю Криму і Донбасу.
Або Деблокуйте Нелюди