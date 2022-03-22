УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6826 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
24 566 40
війна (56406) Зеленський (17431)

ЗСУ сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка, знову розгром окупантів, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна боротиметься до останнього.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: В ОП очікують на розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна, - Єрмак

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+56
показати весь коментар
22.03.2022 23:56
+32
показати весь коментар
22.03.2022 23:54
+29
.. .
показати весь коментар
23.03.2022 00:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до осатннього русо-фашистського орка на нашій землі.
показати весь коментар
22.03.2022 23:53 Відповісти
Коли вже журналісти Цензор.нет навчаться скачувати ролики з різних соц.мереж і т.п.? Бо це виглядає жалюгідно!
показати весь коментар
22.03.2022 23:54 Відповісти
Скачивать проблем нет, проблема в авторских правах.
показати весь коментар
22.03.2022 23:58 Відповісти
Кацапський Тєлєграм не хочу встановлювати принципово.
Дійсно, невже так важко заливати потрібні відеофайли на власні сервери?
показати весь коментар
23.03.2022 00:00 Відповісти
Так телеграми (як й інші) не дає нічого скачати.
показати весь коментар
23.03.2022 01:47 Відповісти
Брехня,все можно скачати.
показати весь коментар
23.03.2022 16:56 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 23:54 Відповісти
Cлони надзвичайно розумні тварини .... орки ж просто казкові довбойоби
показати весь коментар
23.03.2022 00:00 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2022 23:56 Відповісти
https://www.facebook.com/1316117592/videos/682722639546662/
показати весь коментар
22.03.2022 23:56 Відповісти
Супер, дякую!
показати весь коментар
23.03.2022 00:07 Відповісти
А в цій Чорнобаївці, випадково ЦУКОР не продають по акції і за рублі?
показати весь коментар
22.03.2022 23:57 Відповісти
Та ні, там простіше.

Січовий козак Петро Олександрович Чорнобай, якому єкатирина "подарувала" цю землю,

насправді був характерником.

От і все - ця земля горить під ногами ворога вже 300 років.
показати весь коментар
23.03.2022 00:02 Відповісти
А еще там придорожный базарчик был, всегда можно было перекусить выпить кофе или чаю, купить вяленой рыбки. Вот и прут на запах еды, первый и последний раз в жизни вкусно пожрать. Есть и второй вариант, рядом Степановка там психбольница, может на процедуры слетаются.
Впіймав себе на думці - больница (боль), лікарня (ліки). Психбольница і лікарня для ДУШЕВНО хворих, то які ми в трасця братья, ми сприймаємо світ по різному. Для орков - у нас разное мировосприятие, у нас предки Характерники, а у вас кто, лешие с кикиморами.
показати весь коментар
23.03.2022 03:23 Відповісти
Волноваха?
показати весь коментар
22.03.2022 23:57 Відповісти
На Чернобаевку ставят специально технику, чтобы ее уничтожали, ведь идти в атаку и помирать страшно, а так технику разбили и уже никто в атаку не пошлет, потому что нечем. Отличный пример того, как сохранить себе жизнь и избежать трибунала.
показати весь коментар
22.03.2022 23:57 Відповісти
Та там і орків насмажили - дохолєри і трошки.
показати весь коментар
23.03.2022 00:04 Відповісти
Зачет)
показати весь коментар
23.03.2022 00:22 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 00:03 Відповісти
Внизу табличку: " Сахар, акция"
показати весь коментар
23.03.2022 00:27 Відповісти
Новини української мови. Граблі перейменували на Чорнобаївці
показати весь коментар
23.03.2022 00:04 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 00:07 Відповісти
.. .
показати весь коментар
23.03.2022 00:06 Відповісти
Слухи великое дело. Распространили что там бояру без лимита льют
показати весь коментар
23.03.2022 00:06 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 00:08 Відповісти
Я теж думаю що кацапи навмисно ставлять туди техніку щоб не йти в атаку. Вони, звісно, дебіли, але восьмий раз - це вже занадто.
показати весь коментар
23.03.2022 00:10 Відповісти
Думаю що Чорнобаївку кацапи на все життя запомнять.І згадуватимуть як страшний сон.
показати весь коментар
23.03.2022 00:13 Відповісти
ну это те, кто доживет
показати весь коментар
23.03.2022 01:00 Відповісти
Час назад русские твари ударили по Краматорску, по нашим бензовозам и складу гсм. Наводчиком стал местный ушлепок, снявший видео нашей колоны и выложивший это в сеть.
Уже неоднократно было замечено, что после выкладывания в сеть нашими гражданами видео нашей техники, враг (россия) осуществляет ракетно-бомбовый удар по указанной локации.
В связи с чем предлагается немедленно внести соответствующие изменения в законодательство Украины и приравнять такие "сливы" к криминальному преступлению. От 3-х до 20 лет с конфискацией.
Никаких профбесед, только реальные сроки, делать надо очень быстро иначе эти ***** "мамкины операторы" еще не раз подставят наших военных.
показати весь коментар
23.03.2022 00:16 Відповісти
насколько я в курсе-уже сегодня . от 5ти и выше
показати весь коментар
23.03.2022 00:19 Відповісти
Ловят?
показати весь коментар
23.03.2022 00:23 Відповісти
Его, всё!
показати весь коментар
23.03.2022 01:58 Відповісти
Чуваки, фильтруйте. Вы высаживаете тонны снарядов и истощаете свои запасы. Вы уверены, что ******* так, как надо??
показати весь коментар
23.03.2022 00:36 Відповісти
Знаешь где жопа находичтся? Следуй не мешкая
показати весь коментар
23.03.2022 00:59 Відповісти
Ловити і убивати на місці цю агентуру тільки за спробу, за спробу зйомок!!!!
В Україні діє воєнний стан!!! Які там суди та судді !!!
Окупант гатить одразу Україну, а ми будемо роками із судами збиратися…
Кара на місці!!!
показати весь коментар
23.03.2022 00:44 Відповісти
Чорнобаївка стає улюбленою прибережною скелею лемінгів )

З.І.
Хтось знає напевно - "порадували" є русизмом чи ні?
Схоже з"явилося в словниках тільки від 1949 року... і вухо трохи ріже.
показати весь коментар
23.03.2022 01:06 Відповісти
Найкращий (і найбільш надійний) гуманітарний коридор - це очищення території від окупантів.
показати весь коментар
23.03.2022 01:13 Відповісти
ЗСУ радують, а блазень цю радість множе на нуль. Ще до гада доберемось у питання виходу рашистів із Криму. Й мені здається, що Зе це ЧУДОВО розуміє, а отже відводить увагу від того злочину мифами про Чорнобаївку (які спростовують місцеві). Бо Мариуполь це ж кричущий наслідок злочиної бездіяльності як ніхто інший! Ніяка Чорнобаївка особисто мене не розведе! Більше того, виникає підозра що той виход із Криму був саботажем, із якимось сценарієм!
показати весь коментар
23.03.2022 01:40 Відповісти
Где ракеты ***** каартальная? В длрогах для оккупант?
показати весь коментар
23.03.2022 02:46 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ --- ДАЙ ***** ВИЗУ В ЧЕРНОБАЕВКУ НА ОДИН ДЕНЬ И ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ ОСВОБОДИТСЯ ОТ ЭТОЙ БЕШЕННОЙ СОБАКИ
показати весь коментар
23.03.2022 06:13 Відповісти
 
 