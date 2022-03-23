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У Чернігові війська РФ авіабомбою зруйнували міст, що вів до Києва. ВIДЕО

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У Чернігові вночі 23 березня російські війська скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом. В результаті удару впав один із прольотів мосту.

Як передає Цензор.НЕТ, інформацію Суспільному підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Більше деталей пообіцяв оприлюднити у ранковому відеозверненні. Нагадаємо, цим мостом з Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

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