"Ми забрали чуже. Ці літаки за межі РФ ніколи не літатимуть. Виняток - дружні країни", - міністр транспорту РФ Савельєв про експлуатацію "націоналізованих" повітряних суден. ВIДЕО
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Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв пояснив представнику російської авіагалузі плани подальшої експлуатації "націоналізованих" літаків, що належать іноземним компаніям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Савельєв наказав експлуатувати вкрадені повітряні судна та проводити технічне обслуговування на російських підприємствах до того момоменту, коли це буде можливим. Чиновник у розмові визнає, що росіяни забрали чуже і ці літаки ніколи не вилітатимуть за межі повітряного простору РФ. Винятком він назвав польоту до "дружніх країн".
Топ коментарі
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❗️ путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму
▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
▪️Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших лавах «втікачів» - члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.
Поширення запоребрік вітається
https://t.me/operativnoZSU/15148
А параша? Щє "впирде" ? Чи вже глибше ?
Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.
Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.
Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.
А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.
Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.
Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.
Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
anti-colorados 23 Березня, 2022
Случилось то, что должно было случиться. На роZZии началась волна национализации. Самым громким является решение не возвращать лизингодателю более тысячи пассажирских самолетов, в основном производства Airbus и Boeing. Проще говоря, Москва сделала ровно то, что делает на территории Украины - формализовала себя как мародер. У нас в этом никогда не было сомнений и мы давно описывали то, что и как делают россияне на оккупированной территории Донбасса и в Крыму, а сейчас это происходит на новых, захваченных территориях.
Там российские военные уже получили добро на широкомасштабное мародерство и оно теперь идет везде, где они стоят. Поэтому всем надо понимать, что удерживая врага от захвата собственного населенного пункта, вы его защищаете от дикой банды, которая будет убивать ради забавы, насиловать и обязательно - грабить. Вчера нам рассказала очевидица этого процесса, очень показательную историю, которую можно описать в подробностях.
Она поехала в район Бучи для того, чтобы попытаться вывезти оттуда свою престарелую маму, хотя уже и сама в предпенсионном возрасте. В общем, в их дом зашли «освободители» и стали методично выносить все, что им приглянулось и в первую очередь - еду. Потом, когда все было разграблено, они расстреляли холодильник, стиралку и телевизор. А когда выходили, последний освободитель сказал: «Жаль вы старые и не представляете интереса». Только после этого - ушли.
Всем надо понимать, что стадия войны, когда они игрались в «братьев» уже закончилась и теперь их не заставляют играть плюшевых мишек. Они знают свои потери и считают, что грабежами и насилием они могут хоть как-то компенсировать свое незавидное положение. Жаль, что пустоголовые балаболки, наподобие Люси, никогда этого не поймут, поскольку все это происходит с чужими, для них, людьми.
Но вернемся к самолетам. О том, что будет происходить именно с этим вопросом, мы писали раньше и на самом деле, он является лакмусовой бумажкой, поскольку там не было большого лага по времени. Лизингодатель дал сроку в де-три недели для того, чтобы перегнать самолеты на указанные площадки и выполнение, либо не выполнение этого требования, мгновенно тянет за собой, соответствующие последствия. И как мы знаем, прутин лично распорядился не возвращать самолеты, тем самым - запустил последовательность необратимых событий.
Лизингодатели тут же арестовали около 80 самолетов, находившихся на обслуживании или по другим причинам, вне территории роZZии, но около тысячи - остались недоступными. Раз так, то теперь в любом аэропорту, они могут быть остановлены и отданы собственнику принудительно. В москве это прекрасно понимают и вот как выглядит профильное совещание на эту тему.
https://twitter.com/i/status/1506498951809310723
Это значит, что опыт Ирана и Венесуэлы, там не пошел впрок и то, что унылый мужик обещает сделать собственными силами, в плане обслуживания и ремонта, не под силу даже стране, где собираются те самые Airbus и Boeing, поскольку эти процедуры завязаны на сертифицированных производителей запчастей, расходных материалов и прочего.
еще они любят на какое видное место насрать
на кровать, на стол и прочее
Он перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта - то есть его не видно 12 дней из 28, пока идет война в Украине. Обычно Шойгу очень активен в СМИ.
В окружении министра обсуждают, что он нездоров - имеет проблемы с сердцем.
поставь запятую
если борт который они не отдают прилетит например в казахстан или кыргызстан
или любую страну снг кроме белорашки
я думаю их могут задержать по просьбе владельца самолета
Только - чур!
Замороженные бабки это наши репарации
не по регламенту, а до тех пор, пока заводится.
Хотя, 10 лет назад транзитом летел через Москву на Тушке - фузеляж снаружи был в каких-то вмятинах, пол в сортире сгнил, лампочки в салоне отключались и стюардессы ходили что-то щелкали в щитках...
Весь полет бормотал "Иже еси на небеса..."
На Боинг-Эрбас не тушка - гайка сносилась и ага - на прикол ржаветь, пока хло ноги не задерет
Обычная писчая бумага стоила 200 руб, вдруг за три дня минимум 1000, до 3500 за пачку.
- Як настане комунізм, у кожного буде свій власний вертоліт.
- А нафіга кожному вертоліт?
- Ну, як нафіга? - А раптом десь дефіцит викинуть!
им новые не дают скорее всего в лизинг то да се
Дорогие американцы, у меня для вас послание
Московіти росіяне (рашисти) це єдиний народ у світі який має премію Дарвіна пожиттєво.
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
ну-ну
Молодое мяско подростает.