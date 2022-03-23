Руйнування мосту через Десну не завадить постачати Чернігову продукти, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

До Чернігова продовжують постачати продукти, гуманітарну допомогу та все необхідне.

Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі москалька мразота авіацією знищила автомобільний міст до м. Чернігова. Це не заважає нам поставляти гуманітарну допомогу до міста Чернігова. Ми забезпечуємо місто продуктами харчування і всім необхідним", - сказав він.

Чаус пообіцяв, що після перемоги буде побудовано новий міст.

"Ми обов’язково збудуємо новий міст, набагато кращий, ніж той, що в нас був. Він у нас уже був старенький. А таке місто, як Чернігів, місто-герой, заслуговує нового крутого сучасного мосту. Ми його обов’язково збудуємо після нашої перемоги", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в ніч з 22 на 23 березня війська РФ зруйнували авіабомбою міст, що вів з Чернігова до Києва.