На сьогодні заплановано відкриття дев'яти гумкоридорів, - Верещук. ВIДЕО

Дев'ять гуманітарних коридорів узгоджено на середу, повідомила віцепрем'єр – міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Узгоджено дев'ять гуманітарних коридорів: Донецька область із Маріуполя до Запоріжжя... Бердянськ – Запоріжжя. 24 автобуси зараз перебувають на в'їзді до Бердянська. З 10 години будуть подані для початку евакуації", - сказала Верещук на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, заплановані також гуманітарні коридори в Запорізькій області: Пологи – Запоріжжя, Гуляйполе – Запоріжжя;

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в Київській області: с. Велика Димерка – Бровари, с. Богданівка – Бровари, Бородянка – Біла Церква, с. Світильня – Бровари;

в Луганській області м. Рубіжне – Бахмут, с. Нижнє – Бахмут.

"Ці маршрути проходитимуть й іншими містами, де робитимуться зупинки для збору людей, - Лисичанськ, Сєвєродонецьк...", - уточнила Верещук.