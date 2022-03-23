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На сьогодні заплановано відкриття дев'яти гумкоридорів, - Верещук. ВIДЕО

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Дев'ять гуманітарних коридорів узгоджено на середу, повідомила віцепрем'єр – міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Узгоджено дев'ять гуманітарних коридорів: Донецька область із Маріуполя до Запоріжжя... Бердянськ – Запоріжжя. 24 автобуси зараз перебувають на в'їзді до Бердянська. З 10 години будуть подані для початку евакуації", - сказала Верещук на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, заплановані також гуманітарні коридори в Запорізькій області: Пологи – Запоріжжя, Гуляйполе – Запоріжжя;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти конфіскували гумдопомогу та автомобілі, що прямували до Вовчанська, а водіїв після доби полону відправили до Харкова пішки, - Синєгубов

в Київській області: с. Велика Димерка – Бровари, с. Богданівка – Бровари, Бородянка – Біла Церква, с. Світильня – Бровари;

в Луганській області м. Рубіжне – Бахмут, с. Нижнє – Бахмут.

"Ці маршрути проходитимуть й іншими містами, де робитимуться зупинки для збору людей, - Лисичанськ, Сєвєродонецьк...", - уточнила Верещук.
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если опять что-то кацапы захватят , то Верещук должна уйти в отставку за ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ
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23.03.2022 11:10 Відповісти
Ця абсолютно не компетентну верещалку повинні звільнити, бо всі її перемовини про гумконвої закінчуються трагедіями з людськими жертвами і постачанням окупантів гуманітарних вантажів, які первинно призначалися для наших громадян.
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23.03.2022 11:13 Відповісти
женщин детей инвалидов стариков, остальных не брать
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23.03.2022 11:14 Відповісти
рубежное ордило?
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23.03.2022 11:31 Відповісти
Знову вирішуватиме кацапські логістичні проблеми за наш рахунок?
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23.03.2022 12:45 Відповісти
Вже стає зрозумілим, що вийти з оточення не по гумкоридорам верещук більш ймовірно ніж по ним
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23.03.2022 13:44 Відповісти
 
 