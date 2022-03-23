УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14356 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
42 087 49
армія РФ (13481) війна (56444) вбивство (2875)

"Маленькая девочка пистолет игрушечный хватает, ну, и на нас. Путин же сказал - похер на мирное население", - окупант розповідає про "осмотр" іграшкового магазину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант в розмові з рідними розповів про випадок в іграшковому магазині, коли маленька дівчинка, побачивши загарбників, схопила з полиці іграшковий пістолет і навела на них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з розмови окупанта не можна зробити стовідсоткові висновки про реацію загарбника на такі дії. Однак далі він говорить про те, що Путін дозволив убивати мирних українців, якщо вони чинять опір.

"Магазины осматриваю, и бац, маленькая девочка с женщиной, пистолетик игрушечный лежит, в игрушечном, ну магазин игрушек. И маленькая девочка такая пистолет хватает, ну и на нас", - каже окупант.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли подружжя пенсіонерів, які їхали на велосипедах до лікарні на Сумщині, - Офіс Генпрокурора

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Ті, хто прогнозує затягування війни на довгі місяці, здається, недооцінюють майже патологічну пристрасть Путіна до символічних дат.

Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.

Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.

Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.

А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.

Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.

Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.

Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
показати весь коментар
23.03.2022 11:22
+33
показати весь коментар
23.03.2022 11:21
+30
Ватники любу інфу, яка не з телевізора називають фейком. А нам своє робити.
показати весь коментар
23.03.2022 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.03.2022 11:21 Відповісти
Хох...деморализация налицо .
показати весь коментар
23.03.2022 11:23 Відповісти
воно ладно но вот его ДЫРКА АГА ВСЕ НОРМАЛЬНО ЖЕ... е..ть что там за п..а то у него ..**** сама же выплюнула уже кого и так спокойно ага все нормально же кредит погасим а то что ребёнка так как муху убил и шо Путин же сказал же убивать...
показати весь коментар
23.03.2022 11:26 Відповісти
Гітлер так само казав своїм воякам, що всі їх гріхи за вбивство він прийме на себе. Спокійно вбивайте, мовляв.
показати весь коментар
23.03.2022 11:28 Відповісти
ну сказал не Гитлер..... а Геббельс он сказал..... убивайте убивайте убивайте....... а я за вас будут потом отвечать...
показати весь коментар
23.03.2022 11:32 Відповісти
i його діти відповіли,лише старший син Магди і його старші вижили
показати весь коментар
23.03.2022 11:37 Відповісти
это говорил не гебельс,а геринг
показати весь коментар
23.03.2022 12:55 Відповісти
это уже не важно ,кто говорил гебельс или геринг,важно шо ***** им говорит сейчас !
показати весь коментар
24.03.2022 00:02 Відповісти
а чого ви хотіли?
показати весь коментар
23.03.2022 11:22 Відповісти
Вони хотіли щоб з квітами зустрічали, їм так обіцяли.
показати весь коментар
23.03.2022 11:54 Відповісти
Ті, хто прогнозує затягування війни на довгі місяці, здається, недооцінюють майже патологічну пристрасть Путіна до символічних дат.

Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.

Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.

Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.

А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.

Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.

Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.

Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
показати весь коментар
23.03.2022 11:22 Відповісти
До травня далеко. Нехай ***** готує себе до 30-го травня, коли Гітлер отруївся.
показати весь коментар
23.03.2022 11:26 Відповісти
Взагалі то, фюрер гигнувся 30 квітня
показати весь коментар
23.03.2022 11:46 Відповісти
Ну то офіціально...
показати весь коментар
23.03.2022 15:20 Відповісти
неофициально в 1964 умер от старости в Аргентине
показати весь коментар
23.03.2022 23:05 Відповісти
Є версія, що у 1972-му, там же.
показати весь коментар
23.03.2022 23:15 Відповісти
Так, але до 30-го квітня
показати весь коментар
23.03.2022 11:52 Відповісти
Да. До девятого мая будет жесть. ***** до парада Победобесия нужно что то покаzывать своим холопам
показати весь коментар
23.03.2022 11:30 Відповісти
най гроби покаже своїх солдат.
показати весь коментар
23.03.2022 11:35 Відповісти
Бєсмєртний полк з усіма загиблими після 24.02.22 анікамі-воєнамі. Чим не можливість щось показати?
показати весь коментар
23.03.2022 13:02 Відповісти
Ніт, це вже не полк. Тут особового складу на дві дивізії. Ще трошки, і слова "Армія пітьми" (пам'ятаєте, був такий комедійний фільм жахів?) заграють новими барвами.
показати весь коментар
23.03.2022 23:11 Відповісти
вот такие вот "асвабадители"
аха аха.. кабыла блин
показати весь коментар
23.03.2022 11:24 Відповісти
Ватники любу інфу, яка не з телевізора називають фейком. А нам своє робити.
показати весь коментар
23.03.2022 11:29 Відповісти
Послухайте про шеврони позжигали явно наш акцент(((
показати весь коментар
23.03.2022 11:30 Відповісти
на Кубані такий акцент, і що?
показати весь коментар
23.03.2022 11:50 Відповісти
Да срать на них мнение. Вот просто срать и всё.
показати весь коментар
23.03.2022 12:18 Відповісти
А яка мама? Вони настільки убогі, що навіть не розуміють цього. Путін сказал.......тупі раби......не дай нам Боже пожаліти отаких, пробачити колись...
показати весь коментар
23.03.2022 11:32 Відповісти
Из данецких даунов или кубано ставрополецкий питекантроп.
показати весь коментар
23.03.2022 11:41 Відповісти
тактика вежливых зеленых человечков не прокатила.
показати весь коментар
23.03.2022 11:43 Відповісти
Орда вербує громадян республіки білорусь до служби в армії рф проти України

Гур інформує:
▪️Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців білорусі та проводять «індивідуальні бесіди» з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС білорусі.
▪️За виконання «спеціальних завдань» білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток - пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).
▪️Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС білорусі та Гомельській прикордонній групі.
▪️Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС білорусі.
▪️Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні.
Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій «спеціальної операції», перевіряється на зв'язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів - замінюють. https://t.me/operativnoZSU/15152
показати весь коментар
23.03.2022 11:52 Відповісти
Штучний інтелект допоможе повідомити всіх родичів про загиблих росіян в Україні - Мінцифра

За допомогою розпізнавання облич будуть віднайдені профілі в соціальних мережах.

Вони порівнюватимуть фото трупів росіян та фотографії, які ті розміщували в своїх профілях за життя. https://t.me/operativnoZSU/15161
показати весь коментар
23.03.2022 11:56 Відповісти
Цікаво, а з тією д.пою спрацює?
показати весь коментар
24.03.2022 00:05 Відповісти
Арестовича Люську не обов'язково слухати, якщо каZап сам у полон здався ок, добре нехай живе, бо поля від мін ще треба прибрати, але якщо під час бою то нехай привіт передає Кабздону
показати весь коментар
23.03.2022 11:59 Відповісти
руZZкий солдат на території України виключно або мертвий або в полоні.Всіх хто не здавсь вбивати будь якими методами.
показати весь коментар
23.03.2022 12:18 Відповісти
Часто благодарю Бога, что командует кацапоармейцами чурка-шамановед Шойгу, а рокоссовские да коневы повымерли давно...
показати весь коментар
23.03.2022 12:21 Відповісти
Рокосовский поляк,він не пішов би проти України!
показати весь коментар
23.03.2022 12:41 Відповісти
Обурило найбільше те, що ця ***** сказала "правильно".... тобто одобрює, щоб вбивали цивільних. Немає бути такого народу на землі як "рюсскіє". Немає бути таких тварин.
показати весь коментар
23.03.2022 12:43 Відповісти
9 травня
показати весь коментар
23.03.2022 12:59 Відповісти
Мамин долг он погасит в сырой земле на украинских полях
показати весь коментар
23.03.2022 13:35 Відповісти
НЕЛЮДИ!ГОРЕТЬ ИМ В АДУ!
показати весь коментар
23.03.2022 13:40 Відповісти
Як там клоун, приготував вже чергове звернення для сваіх любімих руцкіх мам?
показати весь коментар
23.03.2022 13:47 Відповісти
Наши внуки, и внуки наших внуков будут проклинать и ненавидеть лютой ненавистью проклятую россию и русский фашистский народ
показати весь коментар
23.03.2022 14:34 Відповісти
МРАЗИ !!!!
показати весь коментар
23.03.2022 15:00 Відповісти
Виродки! Ваше плем'я будуть люто ненавидіти мінімум 100 років!
показати весь коментар
23.03.2022 15:24 Відповісти
АРЄСТОВІЧ - кацапських полонених катувати ніхто з Українців не буде, бо їх в полон нікого брати не будуть судячит по всьому ....
Його потім ще корми, обігрівай, інтервю бери і телефон давай кацапці дзвонити у Лаптєстан.
показати весь коментар
23.03.2022 18:40 Відповісти
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
показати весь коментар
23.03.2022 22:24 Відповісти
аллё, зеленьський... ты всё еще продолжаешь обращаться к свинорылокозломордым проституткам и алкоголическим кацапским **********... послушай что говорят эти двое упоротых кацапов... а тебе мокшанцев жалко... а украинцев, которые эти угрёбки убивают, не жалко? ты бы каждое утро низко кланялся перед всей Украиной! потому что тебе вспомнят и твои с трахамонией шапкозакидательства, и невыполнение оборонзаказа, разминирование перешейка с крымом, и начало войны, и ее ход... и еще массу вещей, которые уже сегодня ясно вследствие чего они произошли и КТО послужил виной всего этого...
показати весь коментар
24.03.2022 07:08 Відповісти
Виходить, що орк вбив дівчинку та її маму із іграшковим пістолетом
показати весь коментар
24.03.2022 09:22 Відповісти
 
 