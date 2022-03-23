Лідерство Японії може стати незамінним у розробці нових механізмів міжнародної безпеки, - Зеленський. ВIДЕО

Лідерство Японії може стати незамінним у розробці нових гарантій безпеки та інструментів, що стримують агресорів, вважає президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив виступаючи в середу через відеозв'язок у парламенті Японії.

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Зеленський зазначив, що механізми захисту від агресорів, які діють у світі, не працюють.

"Ми маємо напрацювати нові гарантії безпеки. Щоб можна було діяти превентивно і сильно щоразу, коли виникає загроза для світу. Можна зробити це на базі наявних міжнародних структур? Після такої війни - точно ні", - наголосив президент.

"Треба створювати нові інструменти. Нові гарантії, які працюватимуть превентивно та сильно - проти агресії, які насправді допоможуть", - сказав Зеленський.

"Лідерство Японії може стати незамінним у їхній розробці. Для України, для світу. Я пропоную вам це", - заявив він.

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Він також закликав об'єднувати зусилля держав Азії - "ваших партнерів, щоб стабілізувати ситуацію". "Щоб Росія шукала мир. І зупинила цунамі свого жорстокого вторгнення в Україну, потрібне ембарго на торгівлю з Росією", - сказав президент.

"Треба виводити компанії з російського ринку, щоб гроші не йшли на російську армію. Треба ще більше допомагати нашій державі, нашим захисникам, які зупиняють російські війська. Треба вже зараз починати думати про відновлення України. Про повернення життя в зруйновані Росією міста і на спустошені нею території", - підсумував Зеленський.