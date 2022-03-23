Наслідки обстрілу на Нивках у Києві. ВІДЕО+ФОТО
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Руйнування в районі "Нивки" у столиці внаслідок ворожих обстрілів.
Відео руйнувань публікує "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+25 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар23.03.2022 12:22
+11 Чайка Київ
показати весь коментар23.03.2022 12:30
+10 Галина Царюк
показати весь коментар23.03.2022 12:27
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Всі про всіх пам'ятають
что далее?
мост, город я видел, друг с женой (черниговские) у меня остановится планируют, сына похоронили на днях.
расскажи мне что-то интересное?
Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. https://t.me/irpininteresting/4404