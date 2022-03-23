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Наслідки обстрілу на Нивках у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Руйнування в районі "Нивки" у столиці внаслідок ворожих обстрілів.

Відео руйнувань публікує "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Наслідки обстрілу на Нивках у Києві 01
Наслідки обстрілу на Нивках у Києві 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
******** кацапские, шоб им в ростов так *********!
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23.03.2022 12:22
+11
Мразота кацапська. Повернеться вам сторицею страждання і України, і всіх країн та народів катованих вами, паскуди.
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23.03.2022 12:30
+10
Лучше на Москву пусть им прилетит
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23.03.2022 12:27
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******** кацапские, шоб им в ростов так *********!
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23.03.2022 12:22 Відповісти
Лучше на Москву пусть им прилетит
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23.03.2022 12:27 Відповісти
Ще не вечір.
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23.03.2022 12:31 Відповісти
Ще не вечір.
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23.03.2022 12:32 Відповісти
Випий заспокійливого,істерічка.
Всі про всіх пам'ятають
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23.03.2022 12:29 Відповісти
интересует.

что далее?

мост, город я видел, друг с женой (черниговские) у меня остановится планируют, сына похоронили на днях.

расскажи мне что-то интересное?
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23.03.2022 12:31 Відповісти
баран - без Киева не будет Чернигова
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23.03.2022 13:07 Відповісти
Так это градами крыли сегодня, весь город дрожа
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23.03.2022 12:25 Відповісти
Мразота кацапська. Повернеться вам сторицею страждання і України, і всіх країн та народів катованих вами, паскуди.
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23.03.2022 12:30 Відповісти
❗️Вчора на напрямку Гостомель-Ірпінь зафіксовано випадок застосування фосфорних *********** зі сторони РФ

Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року. https://t.me/irpininteresting/4404
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23.03.2022 12:35 Відповісти
Твари рашистские!!Что б вам ещё пожелать??А!!Пусть ваши дети никогда не дождутся вас с войны!!
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23.03.2022 12:52 Відповісти
 
 