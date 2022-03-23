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"Наче мертве, розстріляне ворогом місто. Але воно ще живе", - наслідки обстрілів Маріуполя російськими окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис на якому зафіксовані руйнування Маріуполя, що постійно піддається атакам російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео запевняє, що відеозапис зроблений сьогодні.
"Це Маріуполь сьогодні... Наче мертве, розстріляне ворогом місто... Але воно ще живе. Там дихають люди - голодні, в підвалах догораючих будинків. Їх серця ще б'ються під завалами з надією на порятунок. Наш Маріуполь продовжує відчувати біль від авіабомб і пронизуючої артилерії", - пише автор публікації.
Топ коментарі
+26 Остап Покотило
показати весь коментар23.03.2022 13:28
+22 Странник Виртуальный d2c4d836
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+21 Огусто
показати весь коментар23.03.2022 13:34
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Будь ласка, зачекайте...
Он приходит убивать и грабить...
Але це кожен має вирішити сам,бо тут важливо не принудження ,а осмислення ,як кажуть насильно любити не принудиш.Тепер я розумію слова львівській співачки Оксани Мухи, що повертати усе українське,саме це наша зброя і захист проти кацапіі,інакше ми просто щезнем як нація.
Тим більше , що саме Маріупіль з усіх міст Донбасу як в 2004 , так й 2006-2007, так й в 2010 був завжди найбільш проти Ібуковича й ригоблювотини . Відкрийте сайт ЦВК й можете в цьому переконатися . Там завди було як мінімум 30% проти ригоблювотини , що більше ніж в Мелітополі , чи Запоріжжі .
Эта историческая память отдается украинцам посредством Голодомора и расстрелянного Возрождения.
Крымским татарам - из-за трагедии 1944 года,
многим другим народам - из-за их собственных трагедий.
Если бы Советский Союз не был демонтирован (помните, он не распался сам собой, а был сознательно демонтирован), если бы ГКЧП, КГБ и другие органы сохранили власть,
кто знает, какие трагедии еще бы произошли.
У якого поїхав дах від злоби і ненависті до украінського народу !
Будь ти проклятий , пітерський ******* і мразь та всі твої виродки 😡
Но Мариуполь восстанет из пепла и станет еще краше
Если сгинет с земли злой кацапский народ
И весна, и весна встретит новый рассвет
Не заметив, что их уже нет...
Але це зрозуміють тільки онуки і правнуки...
Це хтось хоче сказати що путін сам бомбить Маріуполь і російський народ тут нє прі чом ?
Следующая цель - крымский мост.
Чтобы знали, что за всё будет ответка, и сразу.