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"Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сухопутних військах Збройних сил України заявили про знищення чергової російської колони забезпечення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Фейсбуці та опублікували відео з місця успішної атаки.

"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в дописі.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищені окупанти та ворожа техніка на Миколаївщині. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Слава Україні!
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23.03.2022 14:24
+45
Доброго дня. Ми з України.
Ой, як бо ж гарно у нас в Україні! Правда, кацапи?
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23.03.2022 14:24
+44
"Це путінські хотєлки", - Офіс президента спростував дані розвідки Британії.
"Спроби окупантів оточити українську армію на сході, наближаючись до позицій Збройних сил України зі сторони Харкова та Маріуполя, нереалістичні", - заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи дані британської розвідки. ©

Перед повномасштабним вторгненням довбойоби з ОПи теж місяць кричали про нагнітання ситуації з боку західної розвідки. Знову підігруєте ворогу, *****!?
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23.03.2022 14:24
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Слава Україні!
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23.03.2022 14:24 Відповісти
Героям слава !!
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23.03.2022 14:50 Відповісти
Доброго дня. Ми з України.
Ой, як бо ж гарно у нас в Україні! Правда, кацапи?
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23.03.2022 14:24 Відповісти
непобедимый руZZкий шльом, армированный скрепными образами и иконами
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23.03.2022 14:38 Відповісти
"Це путінські хотєлки", - Офіс президента спростував дані розвідки Британії.
"Спроби окупантів оточити українську армію на сході, наближаючись до позицій Збройних сил України зі сторони Харкова та Маріуполя, нереалістичні", - заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи дані британської розвідки. ©

Перед повномасштабним вторгненням довбойоби з ОПи теж місяць кричали про нагнітання ситуації з боку західної розвідки. Знову підігруєте ворогу, *****!?
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23.03.2022 14:24 Відповісти
Я б цьому Аристовичу пельку затиснув би, терендить без перестанку. А в ОП сидить Єрмак за яким шибениця плаче.
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23.03.2022 14:42 Відповісти
Хтось має претензії до Кварталу-95?
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23.03.2022 15:24 Відповісти
Ну а як-жеж. Після війни треба буде всіх під мікроскопом перевірити.
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23.03.2022 16:01 Відповісти
Там всю ОПу надо вычистить, а лучше запереть двери и поджечь. Хай кроты и крысы горят синим пламенем
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24.03.2022 09:42 Відповісти
БК красиво сдетонировал
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23.03.2022 14:25 Відповісти
Вітання від ТРЕТЬОЇ сили
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23.03.2022 14:25 Відповісти
А сколько видео еще по телефонам пока лежит))
А в основном снимать некогда
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23.03.2022 14:26 Відповісти
Гарні "учєнія".
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23.03.2022 14:26 Відповісти
воєнно-тєхніческіє
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23.03.2022 14:42 Відповісти
Відео стареньке? Де ще сніг лежить?
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23.03.2022 14:26 Відповісти
В Воронеже
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23.03.2022 14:38 Відповісти
За Уралом
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23.03.2022 14:39 Відповісти
чернігівська область: снігу нема, брехати не буду, але ночей без заморозків ще не було цього року.
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23.03.2022 14:39 Відповісти
В Луганской области
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23.03.2022 15:46 Відповісти
Відео ще за 28 лютого мабуть)
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23.03.2022 21:06 Відповісти
ватники только разлетелись
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23.03.2022 14:29 Відповісти
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23.03.2022 16:54 Відповісти
Уничтожим ВСЮ падаль ватную !
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23.03.2022 14:35 Відповісти
КРАСАВА!МОЛОДЦЫ!
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23.03.2022 14:39 Відповісти
а где у нас снег до сих пор лежит ?
я думаю нам нужна адекватная и правдивая информация , а не видео 10-дневной давности
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23.03.2022 14:39 Відповісти
1)У "вас" - повсеместно. Сахар не лежит на полках, а снег есть, да
2) нужна правдивая - поищи на украинских каналах, более менее составишь картину. На цензор же залез - значиццо, есть впн или доступ какой

А вообще, зря ты этой писаниной занимаешься - грех большой и придется платить, тем или иным способом... Только плата будет в десятки раз дороже, чем тебе ваши русские воры-генералы и все остальные ху плотют.
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23.03.2022 14:58 Відповісти
В Луганской области в полях еще лежит.
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23.03.2022 16:47 Відповісти
Отож бо, русофашики, казали вам серйозні дорослі дядьки - сидіть, ****, дома. Так ні, приперлися
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23.03.2022 14:53 Відповісти
Россияне, повсюду в Украине вас ждет очень теплый прием. Даже горячий. Нехай щастить.
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23.03.2022 14:55 Відповісти
Треба більше ударних дронів щоб рашисти ніде не почувались в безпеці
Слава ЗСУ
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23.03.2022 15:09 Відповісти
Колонна обеспечения 200ми.
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23.03.2022 16:26 Відповісти
Слава ЗСУ! Героям Слава! Смерть рашистським окупантам!!!💛💙💛💙💪💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️✌️💛💙💛💙💛💙
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23.03.2022 16:44 Відповісти
 
 