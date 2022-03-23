"Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО
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У Сухопутних військах Збройних сил України заявили про знищення чергової російської колони забезпечення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сухопутні війська ЗСУ повідомили у Фейсбуці та опублікували відео з місця успішної атаки.
"Знищено чергову російську колону забезпечення. Тепер хтось недоїсть, недоспить, недострілить", - ідеться в дописі.
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Топ коментарі
+61 Kucher
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+45 экзорцист
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Ой, як бо ж гарно у нас в Україні! Правда, кацапи?
"Спроби окупантів оточити українську армію на сході, наближаючись до позицій Збройних сил України зі сторони Харкова та Маріуполя, нереалістичні", - заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, коментуючи дані британської розвідки. ©
Перед повномасштабним вторгненням довбойоби з ОПи теж місяць кричали про нагнітання ситуації з боку західної розвідки. Знову підігруєте ворогу, *****!?
А в основном снимать некогда
я думаю нам нужна адекватная и правдивая информация , а не видео 10-дневной давности
2) нужна правдивая - поищи на украинских каналах, более менее составишь картину. На цензор же залез - значиццо, есть впн или доступ какой
А вообще, зря ты этой писаниной занимаешься - грех большой и придется платить, тем или иным способом... Только плата будет в десятки раз дороже, чем тебе ваши русские воры-генералы и все остальные ху плотют.
Слава ЗСУ