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"Ни одна сукина дочь, ни один сукин сын никуда не поехал", - секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Мельникова про відмову батьків солдатів РФ врятувати своїх дітей перед війною в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

Відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова заявила, що ніхто з батьків російських військових навіть не спробував допомогти своїм дітям та забрати їх з частин перед вторгненням російської армії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю російськоому проєкту "Скажи Гордеевой".

"Велика кількість військ перекинутих з усіх закутків країни - це не могло бути ніякими навчаннями. Війська перекидали для того, щоб воювати. Надто багато військ, надто велика лінія - якби вони хотіли тільки на Донбас, то все би обмежилося Ростовською областю. Саме так було в 2014 році... І почали мені телефонувати батьки... Я їм кажу їдьте і забирайте їх звідти... Жодна сукина донька чи сукин син нікуди не поїхав", - каже вона.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+73
Зачем оно им? Рабсианские самки ждут выплат за тушку личинки. Потом по пьяни сделают новую, кто их там считает всё равно.
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23.03.2022 14:17
+49
Ну и пусть подыхают, мне жаль украинцев, а не 50 долларовых рузьке ванек.
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23.03.2022 14:19
+44
Схоже в мордорі у тих тварин не принято любити своїх дітей.Скільки вже слухаю перемовини кацапів,в розмові мат на маті (мені було б тупо соромно при матері так лаятися),матерям насрати на своїх дітей.
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23.03.2022 14:20
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Блумберг каже шо Чубайс втік
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23.03.2022 14:17 Відповісти
І шойгу з герасовим з 11 березня ніхто не бачив
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23.03.2022 14:31 Відповісти
*****:
- Куда пропали Герасимов и Шойгу?
- На речке они. Играют в Герасима и Муму.
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23.03.2022 14:42 Відповісти
Плять, хоть узнал кто есть кто. До 24 февраля я реально мало кого знал из кремлевской шоблы. А сейчас прям по должностям знаю
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23.03.2022 14:54 Відповісти
******* ВСІХ, МОКШАНСЬКИХ СОЛДАТ, ЇХ МАТЕРІВ, БАТЬКІВ, ДІТЕЙ, ОНУКІВ! ******* ДЕНЬ І НІЧ! ******* ВСЮДИ!
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23.03.2022 15:28 Відповісти
НЕ ЗАБУВАЄМО: "Дима... сын Толика... Передайте: Дима, мама погибла 9 марта 2022 г. Умерла быстро. Потом дом сгорел. Дима, прости меня, что не уберег. Я маму похоронил возле детсадика"
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23.03.2022 15:39 Відповісти
Не людський жах....
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23.03.2022 16:00 Відповісти
Зачем оно им? Рабсианские самки ждут выплат за тушку личинки. Потом по пьяни сделают новую, кто их там считает всё равно.
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23.03.2022 14:17 Відповісти
Не так все просто.половина может и не дождаться.пропавший без вести.
Смотрел секунд 5 до момента как сандальная маманька репаеда начала блеять за ху*ло и восхищаться им.пару сек.только это услышал.тупо выключил.ее лапоть сдох в чужой стране в войне .оккупационной .захватнической.бессмысленной .позорной.к чему я. ей. вообще по*рать на своего уе*ыша. то что я услышал это.тупо восхваления ху*ла.ВСЁ!!!
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23.03.2022 16:26 Відповісти
Вони подумали та вирішили, що "ісчо нарожают"...)))
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23.03.2022 14:19 Відповісти
Согласно Плану путлера!))
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23.03.2022 14:20 Відповісти
Хєр вони що нарожають. Там теж давно демографічна криза. Все меньше московитів, все більше мігрантів. От останні і плодяться.
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23.03.2022 14:26 Відповісти
Ну и пусть подыхают, мне жаль украинцев, а не 50 долларовых рузьке ванек.
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23.03.2022 14:19 Відповісти
Мені теж. З 24 лютого 2022 я стала безжалісна і дуже жорстока до всіх москалів!
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23.03.2022 16:02 Відповісти
та они свечки ставят, шоб ихнее чадо не вернулось с Украины...путин ведь обещал 5 млн рублей за каждого дохлого орка
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23.03.2022 14:20 Відповісти
7 вообще-то, и то, если ещё тело будет)))а 5 это бонусом)))
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23.03.2022 14:21 Відповісти
вже не платять... з розмов орків кажуть шо ховають скритно тіла...я якраз на початку війни тут про це писав..на рахунок крематоріїв
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23.03.2022 14:24 Відповісти
"Не переживай, сына, мы с бабкой тебе защиту поставили".
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24.03.2022 09:33 Відповісти
Для того і відмовляються забирати тіла, хоча наші неодноразово їм пропонували.

А навіть якщо раптом щось і вивезли, то на цей випадрк є мобільні крематорії.

Нема тіла - "людина" без вісті зникла, отже виплати не призначаються!

Бач, чого надумали - вкрасти з бюджету виплати!
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23.03.2022 16:44 Відповісти
Схоже в мордорі у тих тварин не принято любити своїх дітей.Скільки вже слухаю перемовини кацапів,в розмові мат на маті (мені було б тупо соромно при матері так лаятися),матерям насрати на своїх дітей.
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23.03.2022 14:20 Відповісти
І не один з них не телефонував батькові! Де чоловіки, де батько і глава сімейства? Одні мамки, які нарожали від алкашів.
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23.03.2022 14:33 Відповісти
Из Черного моря в сторону Одессы россияне выпустили пять ракет. Ни одна из них не попала в цель.
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23.03.2022 14:21 Відповісти
Качка на море,прицелится трудно
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23.03.2022 16:28 Відповісти
Сьогодні десь біля 14.00 чув якісь далекі бахи, а потім автоматна стрілкотня з боку ПосКоту. Чи ті йолопи знову надумали десант самогубців з гелікоптерів скинути, чи що...

Принаймі в Одесі на Дерибасівський сирена гудить, а мамочки з дітьми голубів кормлять, люди з собаками гуляють - так і проявляється довіра до нашого ППО!
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23.03.2022 16:49 Відповісти
А может и не хотели ни куда попадать?
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23.03.2022 17:20 Відповісти
Авжеж.Вони мабуть і вбивати українців не хочуть Диви які голуби миру.Білі та пухнасті.Те що вони не вміють воювати,аж ніяк не вказує на людство орди.Краще подивись,що зробили ці добродії у Грізном,під час війни.Саме у своєму місті!!!Вони людожери!Криваві людожери
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23.03.2022 17:51 Відповісти
В пісеньки на кшталт "Хотят ли русские войны" вже ніхто не повірить. Я скоріше повірю, або в те, що або кацапи почали пуляти совковим хламом, або в те, що це результат роботи наших засобів РЕБ.
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23.03.2022 23:11 Відповісти
Новые ракеты на кацапии закончились и в ход пошел совковый неликвид...
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23.03.2022 23:05 Відповісти
Для кацапів як для типової плісняви родинні відносини на двадцять п'ятому місці. На першому-вбивства та мародерство.
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23.03.2022 14:22 Відповісти
Да ці істоти просто дике орче стадо , вони вже повністю деградували до дна
нічого людського там вже давно немає
не розумію цілей цього комітету навіщо він існує
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23.03.2022 14:23 Відповісти
да что она такое говорит..., да если сынуля загнется - там же такие бабки отсыпят, вы что..., мож и медальку какую дадут, все в хозяйстве пригодится...
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23.03.2022 14:25 Відповісти
Сахаром и тампаксами скоро платить будут.
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23.03.2022 14:39 Відповісти
Обійдуться!

Будуть прокладки з ватних дисків робити - бачив такий новітній лайфхак!

Ой, диски вже теж всьо!
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23.03.2022 16:52 Відповісти
Нехай кацапки жмут овечої вовни туди пхають. Їх новим кавалерам це сподобається.
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23.03.2022 23:06 Відповісти
лыко,только так)))
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23.03.2022 23:53 Відповісти
https://youtu.be/iXaIe1kYkX4
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23.03.2022 14:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iXaIe1kYkX4

прямая ссылка...
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23.03.2022 14:30 Відповісти
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23.03.2022 16:54 Відповісти
Бабы! Срочно рожайте ешшо! ***** нужно свежее мясо!
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23.03.2022 14:26 Відповісти
Нарожали бы ишшо да болит влагалишшо.
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23.03.2022 14:51 Відповісти
Та послухайте їхін телефонні розмови! Це жахіття! Таке враження. що матері, або дружині абсолютно, від слова - пох., що буде з її дитиною, або чоловіком! Це не нація, це здоровенна ракова пухлина на тілі всієї планети. І, поки вона не пустила метастази, треба різати, відрізати, вирізати начисто!!! Бо буде світова біда!
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23.03.2022 14:28 Відповісти
Вже світова біда , в цих звірів опинилося ядерне озброєня
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23.03.2022 14:33 Відповісти
Показав відео розмови з мамою полоненого зі своєю мамою подружці дитинства, яка зараз живе в Тунісі. Вона, і її подружки фейсбучні були просто в ах#ї!
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23.03.2022 16:57 Відповісти
"Не переживай, сына, мы с бабкой Верой тебе защиту поставили".
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24.03.2022 09:36 Відповісти
Ну так они думали, что едут к предателям как в крыму вот и не переживали, а тут "хАхлы" наваливают по 800 жмуриков в день.
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23.03.2022 14:30 Відповісти
В рашистско-фашистском кацапстане нет солдатских матерей. Там только самки, нарожавшие военных преступников, мародёров и мразей. И их нужно пускать на удобрения
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23.03.2022 14:32 Відповісти
За 20 лет в российском населении, с помощью пропаганды систематически стирали все человеческое, в результате выведено тупое, озлобленное на весь мир животное - рашист. Делалось это *************** специально, чтобы было мясо для военных авантюр, с помощью которых он поднимает себе рейтинг. И сегодня психоз победобесия и имперского рашизма настолько высок, что кацапские самки даже гордятся тем, что их личинки дохнут за интересы, тех, кто грабит их 20 лет.
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23.03.2022 14:37 Відповісти
Какой такий Ваня? Не било у нас сина! Ти що гад Путіну нє вєріш?
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23.03.2022 14:38 Відповісти
ото б рашистські самки хвилюалися за своїх опаришів.
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23.03.2022 14:44 Відповісти
Если кацапским мамашам не жаль своих сыновей с какого х*я нам их должно быть жаль и мы должны брать их в плен?
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23.03.2022 14:46 Відповісти
а може в них дуже довго треба чекати оформлення закордонного паспорта...та і щоб їм приїхати в Україну. то треба попасти спершу в Польщу...навіть продать садибу - грошенят на дорогу не хвате...це ж не суркіси...
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23.03.2022 14:47 Відповісти
Ну то ж з суччиними синами/дочками ще бубочка не говорив, а зараз вони так їдуть забирати своїх синів, що черги за цукром километрові...
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23.03.2022 14:47 Відповісти
Їм не цукор сам по собі потрібен!

Просто брагу тепер нема з чого робити!

А це ж стратегічний продукт!

А насіння цукрового буряку на 98% імпорте!

Отака х#йня, малятка!
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23.03.2022 17:01 Відповісти
как в 95м))
да весь инет забит был перемещением техники с апреля 21го
да и вот сейчас тоже
но что то никто не особо шевелится
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23.03.2022 14:50 Відповісти
Определённо заберут…только в мешках.
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23.03.2022 14:55 Відповісти
Рівняє пуй з палкою.... При всій неповазі до СРСР, в 95 році - це було ще совєцкє покоління БАТЬКІВ...яке мало розуміння(хоч часто і викривлене) ДОБРА І ЗЛА, МИРУ І ВІЙНИ, по крайній мірі чуло від своїх дідів/батьків про ЖАХІТТЯ 2 СВІТОВОЇ.... Хоча б давало своїм дітям здоровий спосіб життя і правильне виховання...

ПОКОЛІННЯ БАТЬКІВ 90 - це ПОКОЛІННЯ СПИРТУ "РОЯЛЬ", ТОТАЛЬНОЇ НАРКОМАНІЇ і БАНДИТСЬКИХ 90-стих..ЯКЕ ПРИ ПУТІНІ, ЩЕ Й НАШПИГОВАНЕ КАНТОВИМ ПОБЄДОБЄСІЄМ І "БЄЙ КАКЛОВ" з ДАНІЛОЙ-БОДРОВИМ по тєлєку,
Відповідно всі ці РУЗЬКІ ВОЯКИ були зачаті в ці 90-сті, якимось рузьким ВАНЬКОЮ-АЛКАШОМ і МАШКОЮ-НАРКОМАНКОЮ із ґорода бєз наркотіков на Уралє.....
ОСЬ ТОМУ ЦІ ПОЛОНЕНІ ЗАМКАДИШІ ТАКІ "ЗАСМІЧЕНІ"....якісь зовсім ЗАЧУХАНІ уроди і деграданти....
В батьків-алкашів та наркоманів, інші діти не народжуються....
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23.03.2022 15:02 Відповісти
Ці мерзенні істоти не мають навіть примітивних тваринних батьківських чи материнських інстинктів... Їм на тих своїх задвохсочених висєрків начхати! Головне шоб їм самим бабло якесь приплатили за їх угандошений приплод, і вони тоді зможуть бухать бояру зажираючи її дошираком чи ********* свома смердючим шкарпетками.. Чи ви й досі вважаєте шо за парєбріком живуть люди???
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23.03.2022 15:17 Відповісти
Нація без гідності приречена на загибель!
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23.03.2022 15:30 Відповісти
Бо вони їхали на парад, асвабадітєлі хренові.
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23.03.2022 15:30 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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23.03.2022 15:46 Відповісти
Какой сын.Она очередь за сахаром боиться пропустить
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23.03.2022 16:03 Відповісти
Фальшивыми деревенными выплатят по пару лямов, а больше этим мамашам и не надо
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23.03.2022 16:04 Відповісти
Росмамки гордятся,что их вылупки полегли за путлера и довольны соответствующим похоронным вознаграждением,а тут комитет какой-то с пропозициями..
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23.03.2022 16:05 Відповісти
Ну где еще сидеть с таким "русским" лицом? "Мы гусские,своих не обманывам".
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23.03.2022 16:33 Відповісти
вот послушал что она говорит, и.....даже она понимала что будет война. Но только не наше су.. руководство.
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23.03.2022 17:00 Відповісти
хай їдуть,ми люди мирні,всіх поховаємо!
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23.03.2022 17:48 Відповісти
 
 