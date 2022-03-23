"Ни одна сукина дочь, ни один сукин сын никуда не поехал", - секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Мельникова про відмову батьків солдатів РФ врятувати своїх дітей перед війною в Україні. ВIДЕО

Відповідальний секретар Союзу комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова заявила, що ніхто з батьків російських військових навіть не спробував допомогти своїм дітям та забрати їх з частин перед вторгненням російської армії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю російськоому проєкту "Скажи Гордеевой".

"Велика кількість військ перекинутих з усіх закутків країни - це не могло бути ніякими навчаннями. Війська перекидали для того, щоб воювати. Надто багато військ, надто велика лінія - якби вони хотіли тільки на Донбас, то все би обмежилося Ростовською областю. Саме так було в 2014 році... І почали мені телефонувати батьки... Я їм кажу їдьте і забирайте їх звідти... Жодна сукина донька чи сукин син нікуди не поїхав", - каже вона.

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