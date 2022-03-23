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"За Шеву", - пам'яті офіцера-танкіста Олексія Шевченка, що загинув у бою з російськими окупантами поблизу Волновахи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Командир роти танкового батальйону окремої мотопіхотної бригади старший лейтенант Олексій Шевченко загинув 26 лютого 2022 року в боях з російськими окупантами в районі Волновахи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами побратимів, коли танкова група, у якій був старший лейтенант Шевченко, в’їхала в місто, було темно та нічого не видно, тож Олексій прийняв рішення відкрити люк і особисто все оглянути. Офіцер виявив ворожу групу, відкрив по ній вогонь та знищив ворога. Однак, загарбникам вдалося поцілити в танк Шевченка.

Побратими створили спеціальний відеоролик присвячений пам'яті українського воїна, що народився на Донеччині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіцер-десантник Андрій Хоменко, який врятував чимало воїнів та загинув у бою під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині, удостоєний звання "Герой України". ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
Нехай його справа живе в інших.
Смерть ворогам !
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23.03.2022 15:00
+47
Герою Честь!!!
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23.03.2022 15:03
+38
Вічна тобі пам*ять, Воїне.
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23.03.2022 15:04
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Нехай його справа живе в інших.
Смерть ворогам !
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23.03.2022 15:00 Відповісти
Герою Честь!!!
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23.03.2022 15:03 Відповісти
Вічна тобі пам*ять, Воїне.
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23.03.2022 15:04 Відповісти
Героям Слава!
І мертвим, і живим !

R.I.P. Воіну.
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23.03.2022 15:06 Відповісти
❤️🙏 🇺🇦 З Україною в серці назавжди. Герої не вмирають - вмирають вороги!
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23.03.2022 15:07 Відповісти
Вічна пам'ять нашому Герою ,Олексію Шевченко 😪😪😪
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23.03.2022 15:09 Відповісти
Низький уклин !❤️💙💛Спивчуття ридним Героя !🙏🇺🇦
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23.03.2022 15:09 Відповісти
Для нього рідні - це вся Україна.
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23.03.2022 15:39 Відповісти
Вічна пам'ять, шана та повага...
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23.03.2022 15:12 Відповісти
Война забирает самых лучших и красивых сыновей Украины!Прекрасное видео-память!СЛАВА ГЕРОЮ!ОН НА ВСЕГДА С НАМИ
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23.03.2022 15:14 Відповісти
"Смерті немає, то лише пора. Дух не згасає. Дух не вмира"
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23.03.2022 15:48 Відповісти
Героям Слава!
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23.03.2022 15:49 Відповісти
Вічна пам'ять Олексію
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23.03.2022 15:51 Відповісти
Боже, як сумно. Гинуть найкращі люди України. Вічна пам'ять і Слава Герою!
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23.03.2022 15:58 Відповісти
Бессмертие!Славному командиру танковой роты ВСУ
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23.03.2022 16:54 Відповісти
Каждое имя будет в нашей истории, как и имена великих командиров УПА, УНР-ЗУНР, Запорожцев и киевских князей
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23.03.2022 17:10 Відповісти
ЗА ШЕВУ! ЗА ШЕВУ! ЗА ШЕВУ!
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23.03.2022 17:40 Відповісти
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23.03.2022 18:34 Відповісти
Герои не умирают. Смерть врагам!
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23.03.2022 18:46 Відповісти
вічна пам'ять Герою! Слава ЗСУ!!!
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23.03.2022 18:51 Відповісти
За Шеву рідні мочить рашистів! Слава Герою!
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23.03.2022 19:31 Відповісти
Слава! Слава! Слава! Воїну!
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23.03.2022 20:19 Відповісти
Герої не вмирають, а вічно в наших серцях!
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23.03.2022 20:54 Відповісти
Що кожен снаряд влучав в достойну ціль.
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23.03.2022 23:17 Відповісти
 
 