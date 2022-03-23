21 263 26
"За Шеву", - пам'яті офіцера-танкіста Олексія Шевченка, що загинув у бою з російськими окупантами поблизу Волновахи. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Командир роти танкового батальйону окремої мотопіхотної бригади старший лейтенант Олексій Шевченко загинув 26 лютого 2022 року в боях з російськими окупантами в районі Волновахи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами побратимів, коли танкова група, у якій був старший лейтенант Шевченко, в’їхала в місто, було темно та нічого не видно, тож Олексій прийняв рішення відкрити люк і особисто все оглянути. Офіцер виявив ворожу групу, відкрив по ній вогонь та знищив ворога. Однак, загарбникам вдалося поцілити в танк Шевченка.
Побратими створили спеціальний відеоролик присвячений пам'яті українського воїна, що народився на Донеччині.
Топ коментарі
+57 Ksenia VB
показати весь коментар23.03.2022 15:00
+47 Валерій Андрійович
показати весь коментар23.03.2022 15:03
+38 Андрей Моисеенко 5be38f2c
показати весь коментар23.03.2022 15:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Смерть ворогам !
І мертвим, і живим !
R.I.P. Воіну.