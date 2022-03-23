"За Шеву", - пам'яті офіцера-танкіста Олексія Шевченка, що загинув у бою з російськими окупантами поблизу Волновахи. ВIДЕО

Командир роти танкового батальйону окремої мотопіхотної бригади старший лейтенант Олексій Шевченко загинув 26 лютого 2022 року в боях з російськими окупантами в районі Волновахи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами побратимів, коли танкова група, у якій був старший лейтенант Шевченко, в’їхала в місто, було темно та нічого не видно, тож Олексій прийняв рішення відкрити люк і особисто все оглянути. Офіцер виявив ворожу групу, відкрив по ній вогонь та знищив ворога. Однак, загарбникам вдалося поцілити в танк Шевченка.

Побратими створили спеціальний відеоролик присвячений пам'яті українського воїна, що народився на Донеччині.

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