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Літній чоловік викрав в окупантів вантажівку зі зброєю та набоями: "Діду, ти красавчик! При Ковпаку, мабуть, служив". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Літній чоловік викрав в російських окупантів вантажівку зі зброєю та набоями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таке відео опубліковане в соцмережі. Автори публікації не згадують про обставини того, як чоловікові те вдалося. На запису вже фінальна частина "спецоперації" - наші бійці оглядають вантажівку та трофеї.

"Діду, ти красавчик! При Ковпаку, мабуть, служив", - каже один із чоловіків головному герою.

Увага!Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+122
Де ще є такі ЛЮДИ! Україна понад усе!
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23.03.2022 15:29
+111
- Почему так долго затянулась спецоперация?
- так кто же знал, что у них здесь 40 миллионов бандеровцев.
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23.03.2022 15:37
+104
Якраз те що треба хлопцям
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23.03.2022 15:29
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Якраз те що треба хлопцям
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23.03.2022 15:29 Відповісти
👍👍👍👏👏👏❤️💙💛💯Супер Герой ! Дай ,Бог крепкого здоровья и долгих лет !
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23.03.2022 16:26 Відповісти
а що буде коли тупарі зайдуть на Волинь ?

там танкові дивізіє будуть щезати у лісах та болотах
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23.03.2022 17:29 Відповісти
Волинь моя, краса моя, земля моя соняшна!!
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23.03.2022 17:34 Відповісти
Де ще є такі ЛЮДИ! Україна понад усе!
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23.03.2022 15:29 Відповісти
Бандерівець!
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23.03.2022 15:31 Відповісти
- Почему так долго затянулась спецоперация?
- так кто же знал, что у них здесь 40 миллионов бандеровцев.
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23.03.2022 15:37 Відповісти
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23.03.2022 16:14 Відповісти
Жданов - українці сьогодні опановують щось на кшталт моделі оборони Швейцарії.

Дотримання жорсткої ієрархії військовими РФ програє децентралізації, що притаманна українським захисникам.
Це докорінно змінює хід бойових дій. Російська армія є занадто вертикально інтегрованою: бійці та командири на місцях нічого не роблять, доки не отримають наказ.
"Країна ніколи не воювала і в них ця оборона існує теоретично, а ми вже набуваємо бойовий досвід. Думаю, що у майбутньому це буде основою побудови нашої концепції національної безпеки України. [Модель] показала найбільшу ефективність, тому що коли воює населення, народ, нація, її перемогти неможливо. Коли стріляє по противнику кожний кущ, кожне вікно, то успіху в такій країні противник ніколи мати не буде".
Українська армія продемонструвала децентралізацію, а часом це схоже на махновщину, коли звичайні люди відловлюють окупантів, а поруч з ним працюють тероборона, СБУ, ЗСУ чи інші. Така низова ініціатива є однією з найбільших переваг України.
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23.03.2022 16:17 Відповісти
"Батько наш Бандера!

Діду наш Махно!

....."
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23.03.2022 16:48 Відповісти
і всі, як один у вишиванках!
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23.03.2022 16:22 Відповісти
Ай да дедуган . Здоровья и долголетия тебе, отец!
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23.03.2022 15:33 Відповісти
Тсссс. Он щас Панцирь ******.
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23.03.2022 15:39 Відповісти
И Героя Украины такому боевому деду!
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23.03.2022 15:59 Відповісти

От так дідо!
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23.03.2022 15:35 Відповісти
якщо армія рф друга в світі по силі то ми точно перша-
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23.03.2022 15:35 Відповісти
Не стоит перехваливаться....там формула очень сложная...но и тут на 26 месте нормально....просто на 25 и 27 месте посадим бурячки)
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23.03.2022 18:01 Відповісти
Заслуговує на державну нагороду.
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23.03.2022 15:35 Відповісти
Що там той супермен-у нас супердід))
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23.03.2022 15:35 Відповісти
Ромале, активізуйтеся. Бо появився конкурент. А дід реальний красавчик!
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23.03.2022 15:35 Відповісти
А в Баштанке 78-и летний дед спалил коктейлем кацапский "град"...
Главное не возраст - главное сила духа !
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23.03.2022 15:35 Відповісти
А сколько еще по стране людей возраста 55+, которым в военкоматах отказали, но они хотят воевать и будут оказывать отчаянное сопротивление врагу.
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23.03.2022 15:50 Відповісти
😀УМНЕЧКА!Настоящий украинский партизан .
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23.03.2022 15:39 Відповісти
Нічого, що ковпак той - муділо радянське , яке людей вбивало на західній Україні.
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23.03.2022 15:39 Відповісти
Приходимо в село Хижки, а там нас теж, ніби вовкулаків стрічають. Мешканці потерпають від нальотів якогось «діда Калпака». Я не відразу второпав, що йдеться про Сидора Ковпака. Пам'ятаю його по Путивлю, де кілька разів бував у справах. А дядько знав, ще по Котельві, де партизанський дід народився, говорив, що до революції цей самий Ковпак - відомий конокрад. Перед війною «дід Калпак» очолював путивльський міськвиконком, а прийшов німець, подався партизанити.

На відміну від Бугари, не дременув у тил, а окошився у лісах, тероризуючи населення. Німців тут мало, тому люди на їхню помогу й не сподіваються, конокраду ж привільно, залякані ним селяни повинні гнати для його бандитів горілку і всіляко обслуговувати, обшивати й прати...

...Зайшли в землянку, вириту під гору. Всередині тепло і затишно, принаймні нам так здалося, бо за кілька діб топтання по Спадщанському лісі, до кісток промерзли. Я відразу впізнав Ковпака, невеличкий барилкуватий дідок, від якого тхне горілкою, сечею і чимось кислим.

Я простягнув йому партквиток, який до цього ховав у підборі. Він довго вивчав біля гасової лампи, мені подумалося, що конокрад читає по складах. Потім, посміхнувшись беззубим ротом, простягнув руку.

Перше враження від Ковпака неприємне; старий невіглас, який речення не спроможний мовити без матюка, використовуючи кацапські «***» та «єдріть мать». Типовий «батя», як називало його оточення. «Батя» кримінальників та п'яниць.

https://history.sumy.ua/research/article/449-arkadijpovazhnijqspovidpartizanaq.html
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23.03.2022 15:50 Відповісти
дякую за посилання, цікаво про совіцьку банду читати.
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23.03.2022 16:24 Відповісти
Где то возле кремлёвской стены - https://t.me/stranaua/32427
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23.03.2022 15:42 Відповісти
ТА ДІЙСНО КРАСАВЧИК!
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23.03.2022 15:43 Відповісти
та хіба ж то дід?? то ще огого який мужчина ! Герой... без сумніву ! )))
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23.03.2022 15:43 Відповісти
Он не украл а ПРИОБРЕЛ
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23.03.2022 15:45 Відповісти
Заплатив нервами и высоким давлением!!!
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23.03.2022 18:03 Відповісти
Побольше бы таких дедов!
Слава Украине!
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23.03.2022 15:46 Відповісти
Красота
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23.03.2022 15:49 Відповісти
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23.03.2022 15:53 Відповісти
Козацькому роду нема переводу! Хоч малечі, хоч дідусям і бабусям! Слава Україні!!!
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23.03.2022 16:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.03.2022 16:05 Відповісти
Этого деда надо назначить в ГУР вместо Буданова, который не перестаёт сказки писать
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23.03.2022 16:10 Відповісти
ССО на мінімалках)))
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23.03.2022 16:14 Відповісти
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23.03.2022 16:17 Відповісти
ДідиВойювали
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23.03.2022 16:19 Відповісти
Премію дали мужику хоча б 20% від вартості машини, як знахідку???
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23.03.2022 16:20 Відповісти
А він ще 4 вцупить. Три віддасть хлопцям, а п'яту собі замість 20% забере.
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23.03.2022 16:27 Відповісти
Просто щоб не лишили з носом. І мотивація щоб лишалась. Тілько нашо розкривати того добрягу???
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23.03.2022 17:00 Відповісти
Так, мене це теж засмутило. Будемо сподіватись, що мова йде про територію, яку тепер міцно тримає ЗСУ.
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23.03.2022 17:10 Відповісти
Мужчина він конкретний...але з капським гамном його порівнювати недоречно.
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23.03.2022 16:27 Відповісти
Айдадед
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23.03.2022 16:34 Відповісти
Дед огонь!!!
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23.03.2022 16:35 Відповісти
Слава громадянам України! Слава ЗСУ!! Героям Слава!!!
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23.03.2022 16:49 Відповісти
Про цю вантажівку і діда, який мабуть "служив при Ковпаку" вже було із тиждень тому. Чи та вантажівка в двох єкземплярах, чи забагато дідів служило при Ковпаку.
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23.03.2022 16:58 Відповісти
А не пи..Z..ди..? Ще скажи що це постанова.
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23.03.2022 17:54 Відповісти
Тому що ця війна вітчизняна, народна
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23.03.2022 17:06 Відповісти
Дивна історія..
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23.03.2022 17:33 Відповісти
Дідусь,ти супер! Я горжуся тобою!Україна непереможна!
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23.03.2022 17:36 Відповісти
Слезы на глазах.
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23.03.2022 18:04 Відповісти
А тим часом є й такі суки... кому війна, а кому.... https://www.youtube.com/watch?v=P4_kAXMyEIM
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23.03.2022 21:31 Відповісти
Діду після перемоги памятник треба поставити і це буде памятник всім тим хто перегоняв кацапські БМП, БТРи і танки туди де Макар телят не пас
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23.03.2022 18:58 Відповісти
Всё это капут рашке, если народ поднялся это всё,против народа ***** хер что сделает Слава Украине, держитесь вы стена между Европой и ордой
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23.03.2022 22:05 Відповісти
ВИКРАВ ВАНТАЖІВКУ??)), А ВИ ЗНАЄТЕ ЩО КОВПАК БУВ ЦИГАН!? ЦЕ ПРАВДА, ТАК ОТ ПОСЛІДОВНИКИ ДАЮТЬ ЗА СЕБЕ ЗНАТЬ) МИ ЦИГАНИ ТАКОЖ ЛЮБИМО СВОЮ УКРАЇНУ І БУДЕМ БОРОТИСЯ ЗА НЕЇ.
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24.03.2022 07:20 Відповісти
Ковпак був циган до речі
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24.03.2022 07:21 Відповісти
 
 