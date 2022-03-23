"Думаем, сука, как не попасть в эту #баную п#здорезку! Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили все к х#ям бросать", - білоруський військовий. ВIДЕО

Частина білоруських військових має намір здатися відразу після переходу українського кордону у тому разі, коли армія РБ перейде український кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать телефонні розмови з білоруськими військовими.

"Бл#дь, та мы в ах#е вообще. Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили, что после перехода все к х#ям бросать и идти. Так, куда бл#дь? Как? Нас бл#дь артой раскатают и не посмотрят нах#й!", - каже білорус.

"Да какое вознаграждение, бл#дь! Мы сейчас думаем вообще, сука, как пушечным мясом не стать и в эту #баную п#здорезку не попасть, сука, мясорубку! Мы за#бались 200-х считать, которые через границу проходят! Вознаграждение, бл#дь! Лучше таракана нашего #боните!", - реагує він на інформацію про винагороду у разі передачі українцям військової техніки.

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