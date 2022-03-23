"Думаем, сука, как не попасть в эту #баную п#здорезку! Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили все к х#ям бросать", - білоруський військовий. ВIДЕО
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Частина білоруських військових має намір здатися відразу після переходу українського кордону у тому разі, коли армія РБ перейде український кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать телефонні розмови з білоруськими військовими.
"Бл#дь, та мы в ах#е вообще. Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили, что после перехода все к х#ям бросать и идти. Так, куда бл#дь? Как? Нас бл#дь артой раскатают и не посмотрят нах#й!", - каже білорус.
"Да какое вознаграждение, бл#дь! Мы сейчас думаем вообще, сука, как пушечным мясом не стать и в эту #баную п#здорезку не попасть, сука, мясорубку! Мы за#бались 200-х считать, которые через границу проходят! Вознаграждение, бл#дь! Лучше таракана нашего #боните!", - реагує він на інформацію про винагороду у разі передачі українцям військової техніки.
Увага! Ненормативна лексика!
Будь ласка, зачекайте...
Ну и белую тряпку никто не отменял.
А щодо невміння біларусів воювати - так українці до 2014 року теж не мали якогось особливого воєнного досвіду. Утім ось воно як склалося - стали чи не найпершою армією світу.
Розвернутися та марш-кидком на Мінськ!
Зкинути Таргана, перерізати КГБ і вийти з альянсу з Рашкою.
А тут одни Сергеи... Странно, однако...
Мразотності й підлості кацапні немає дна. Це ж треба, яке ох*євше бидло. Треба їм влаштувати "європейське життя", як свого часу в Аушвіці, Майданеку та Дахау 💀💀💀 Arbeit Macht Frei, motherfuckers!
...
(хоча який із них "арбайт"?)
Как вы дожили, что разрешили рашистам убивать братьев соседей с территории своей страны.
А сейчас тотальний ппц. Чувак только ОДИН танк сдал и ему сказали что выплата и гражданство после завершения войны. Никаких пропагандистских видео про него даже и не сняли. По баблу за танк 10к зелени епт.
Дебилы. Дайте 100к зелени. Половину тут же в ту же секунду на руки сразу. Паспорт украинский в зубы. Раскрутите по всем каналам как он пивко попивает и сдался и живой. Гебельса на вас нету епт...
В остальном да, пиара маловато.
Вот Европа передала Украине 1 млрд євро на вооружение. И так коменты разрядились типа "Это нам на 1 день войны!". Што ? С таким ценником, как я написал за 1млрд можно купить все танки которые есть у США )) И еще останется. Если без техники то по 5к хватило б на всю армию у границ.
Но главное не это. Главное что пиара нет, и черти даже не знают об этой опции...
А сейчас, с точки зрения РФ этот парень ничем не отличается от всех остальных пленных. Даже если он зачем-то захочет после войны обратно в РФ, может сказать что он вышел с танка пописать, в танк прилетел Javelin и сжёг танк дотла как сотни других таких же, потом плутал 3 дня по лесам, а потом его окружил отряд Азова и взял в плен.
А ВІКНА ВАМ НЕ ПОМИТИ?
ушльопки
самі аншлюсилися без бою під лукою а тепер їм важко його самім вальнути
аншлюхи путятінські
Он пошагово всё объяснил ......
А этот белорус имеет мозги....даже не скажешь что гасил или не поддерживал протест...где же раньше были ваши мозги...когда Московскому царю отдавали свою страну?
финансировались в основном внутренние войска считается, что самые обеспеченые это внурение войска. У них подчинение мвд. У этих подчинение мин обороны.
Для разгона протестов всегда используется вв и омон
Если этого не происходит - вся это болтовня о нежелании, фейк.
Самі не можуть
Вигнали януковоща, а тепер, ще й вусатого таракана з бункерним пацюком виганяти?
Білоруси з росіянами нічого самі не хочуть робити!
Все на українців сподіваються.
..Бо хітровиїпані кацапи, сплять і бачать, як розсварити українців та білорусів.... спецом натягують бульбашів, на цю бійню....
За чим прийдуть, смерть і отримають!!
Ніколку від самозванця попереду най поставлять!!
Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!
ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.
1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.
Пам'ятайте про це.
16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт