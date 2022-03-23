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"Дід 78 років, взяв "коктейль молотова" і підпалив "Град", - міський голова Баштанки Береговий. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

78-річний мешканець Баштанки на Миколаївщині за допомогою "коктейлю Молотова" підпалив установку "Град" російських окупантів

Про це розповів головному редактору Цензор.НЕТ, Юрію Бутусову міський голова Баштанки Олександр Береговий.

"Один із дідусів наших - йому 78 років, взяв "коктейль Молотова"... його не взяли ні в військкомат, ні в тероборону. Він сам пішов на блокпост, взяв "коктейль Молотова", кинув по "Граду", "Град" загорівся", - каже Береговий.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+51
бандеровец, наверное...
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23.03.2022 17:10
+44
Дай Боже діду здоров'я, щоб дочекався похорону мордору!
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23.03.2022 17:13
+28
На Миколаївщині та Херсонщину переселили багато українців з західних регіонів в 1946-1947 роках.
Так що, все може бути
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23.03.2022 17:20
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бандеровец, наверное...
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23.03.2022 17:10 Відповісти
Молодой для бандеровца, 1944 года рождения. А вот его батько, напевно,був бандерiвцiм.
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23.03.2022 17:14 Відповісти
На Миколаївщині та Херсонщину переселили багато українців з західних регіонів в 1946-1947 роках.
Так що, все може бути
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23.03.2022 17:20 Відповісти
Крім того, там осіли ті бандерівці з Заходу України, хто повертався з ГУЛАГу (їм не дозволяли повернутися на малу батьківщину). Так в'язень ГУЛАГу Ярослав Симчич теж опинився в Запоріжжі, працював там у якомусь автопарку, де займався оформлювальними роботами. А тут у 1968-му партія кидає клич "Нікто нє забит, нічьто нє забито", і Симчичу знову світить повторне заслання. Водії з автопарку, коли дізналися про колегу з оформлювальної контори, заходили туди, питаючи, "Хто тут бив комуністів, хочу потиснути йому руку!"
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23.03.2022 18:47 Відповісти
Саме у тей час моїх бабцю з дідом разом з усією сім'єю переселили з Шумського району що на Тернопільщині до Баштанського району у село Добре🙂
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23.03.2022 19:52 Відповісти
Нііі - - Махновцем!
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23.03.2022 17:25 Відповісти
понимаете, для бандеровца не важен возраст, важен настрой
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23.03.2022 17:38 Відповісти
Час і натхнення.
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23.03.2022 18:43 Відповісти
Час і натхнення.
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23.03.2022 18:44 Відповісти
А кого oкри прийшли тоді "біть"?
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23.03.2022 17:43 Відповісти
Я не разбираюсь в процессах брожения дерьма в головах дикой русни. Я же не зоопсихолог.
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23.03.2022 17:52 Відповісти
Ти ж не приняв це особисто?
Я просто дружня відповідь, даже не стьоб..
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23.03.2022 17:56 Відповісти
Не, все гаразд, я зрозумив.
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23.03.2022 18:02 Відповісти
мурза лут с русни свд антиресная я привык видеть старые ещё СССР выпуска а тут в обвесе или это свд -к?
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23.03.2022 17:58 Відповісти
Она, СВДК. Там и два ВАЛа, видимо, еще одна группа "супер-спецназа" лаптерейха стали хорошими русскими
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23.03.2022 18:07 Відповісти
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23.03.2022 18:17 Відповісти
Бандеровец по духу
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23.03.2022 17:20 Відповісти
Зараз всі українці повинні бути бандерівцями ..
.Всі хто ні...запроданці.
..
Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 17:27 Відповісти
Жданов - українці сьогодні опановують щось на кшталт моделі оборони Швейцарії.

Дотримання жорсткої ієрархії військовими РФ програє децентралізації, що притаманна українським захисникам.
Це докорінно змінює хід бойових дій. Російська армія є занадто вертикально інтегрованою: бійці та командири на місцях нічого не роблять, доки не отримають наказ.
"Країна ніколи не воювала і в них ця оборона існує теоретично, а ми вже набуваємо бойовий досвід. Думаю, що у майбутньому це буде основою побудови нашої концепції національної безпеки України. Модель показала найбільшу ефективність, тому що коли воює населення, народ, нація, її перемогти неможливо. Коли стріляє по противнику кожний кущ, кожне вікно, то успіху в такій країні противник ніколи мати не буде".
Українська армія продемонструвала децентралізацію, а часом це схоже на махновщину, коли звичайні люди відловлюють окупантів, а поруч з ним працюють тероборона, СБУ, ЗСУ чи інші. Така низова ініціатива є однією з найбільших переваг України.
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23.03.2022 17:39 Відповісти
Махновщина это очень организованная структура. При ней выбирались и сельрады и было налажена прямая кооперация сильрад с заводами.
Членину и его шайке
это не понравилось, потому что они оказывались не удел. На левобережье повстанческая армия Махно была очень крутой. С нашего села Берестовое 200 козаков к Махно пошла. Был отдельный берестянский батальйон. Рубили чеченскую дикую дивизию в клочья
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23.03.2022 20:27 Відповісти
Баштанка це круто!
Після війни поїду.
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23.03.2022 17:12 Відповісти
Я також.
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23.03.2022 17:25 Відповісти
Я також приїду.
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23.03.2022 17:26 Відповісти
От і зустрінемось за столом у нашій колимазі.
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23.03.2022 17:45 Відповісти
Я звідти родом: жив там до 10 років.😉 Ставки там класні - і карася на закидуху і коропа ловив, і "краснопьорку" з човна..☺️ Гарне українське містечко💛💙
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23.03.2022 19:58 Відповісти
Дай Боже діду здоров'я, щоб дочекався похорону мордору!
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23.03.2022 17:13 Відповісти
І ще зверху років 30 ))
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23.03.2022 17:27 Відповісти
Live: Экстренное заседание Генассамблеи ООН по ситуации вокруг Украины

https://www.youtube.com/watch?v=lo55vf9B6kc
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23.03.2022 17:14 Відповісти
Матьорий дід
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23.03.2022 17:14 Відповісти
Все залежить від керівництва,я та к розумію.
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23.03.2022 17:23 Відповісти
пішов під 3 чорти! Це Зе обгадивсь, бо допустив саботаж виходу рашистів із Криму. Відповідно підставив Херсон під бліцкриг...
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23.03.2022 19:43 Відповісти
а ну тодi то не Зе обгадивсь, а його выборцi
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23.03.2022 19:49 Відповісти
самe Запорiжжя стоїть,oрки тyди й сyнутись бoяться.I нiбито козацьке поселення Гуляй-Поле теж відбило рашистів,територіальна оборона їх викинула
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23.03.2022 17:55 Відповісти
В мене два знайомих колеги, в Миколаїві... Програмісти! Ну, це ж ботани якісь, вірно? Задовбали мене ще у давні часи розповідями, як ходили "пи...дітися" район проти району!!! Всіх поважаю, але ботани з Миколаїва можуть дати тирси гопникам з Троещени!
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23.03.2022 19:39 Відповісти
Молодці! А дідусь просто козарлюга !!!
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23.03.2022 17:16 Відповісти
Героический дед! Кацапы, вы нас никогда не победите. Героям слава!
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23.03.2022 17:18 Відповісти
Потрібно морду бити тим роботодавцям, хто не бере на роботу людей, старше 45 років !
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23.03.2022 17:19 Відповісти
мені 58,також не взяли в ТЕРоборону.
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23.03.2022 17:24 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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23.03.2022 17:21 Відповісти
Дідусь красава!Знає своє діло! ЗСУ,ТЕРоборна найкращі!
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23.03.2022 17:23 Відповісти
Дай Боже діду тобі здоров'я і многиїх літ!!! Живи батьку!
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23.03.2022 17:40 Відповісти
Какие смелые героические люди. Вдумайтесь, небольшой районный городок, конечно при помощи ВСУ, но все же дали бой и испортили планы врагу, задержали его.
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23.03.2022 17:40 Відповісти
Пачєму оні разгаварівают на біндеровском?
І гдє цвЯти?

ПиСи: Надіюсь дідусь вижив
ПиСи: Ндіюсь що орки не вернуться ...а то багато хлопці лишнього наговорили
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23.03.2022 17:41 Відповісти
Треба все ж діду медаль дати
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23.03.2022 17:45 Відповісти
Капець... Точно не сентиментальний, але закінчиться війна, поїду до батьків Нігояна..
А якщо колись внуки родяться...
Покажу що таке не страшно))))
ПиСи. Я вже і так один за зачиненими на ключ дверима сплю..
Жінка - сама невинність та терпеливісь... почала "звєрствовать".. Кацапа шукає..
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23.03.2022 17:54 Відповісти
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23.03.2022 18:12 Відповісти
Наші люді знищили фашистів 41-45 року і прийняли головний удар ,а тепер ми знищуємо і знищемо фашистів 2022 року !
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23.03.2022 18:55 Відповісти
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23.03.2022 19:22 Відповісти
Боже, які люди... Просто герої серед нас!!! Слава Героям!
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23.03.2022 19:35 Відповісти
Баштанка - гордість України!
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23.03.2022 19:39 Відповісти
Не впевнений що таке варто поширювати, кацапи потім стріляють у все що рухається, спалив і добре, нехай і далі думають що їх тут ждуть вдячні малороси.
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23.03.2022 20:35 Відповісти
Вторая армия мира, вторая армия мира... Один дед Урал угнал с оружием и боеприпасами, второй Град спалил, бабушка грибочков подогнала... И ведь это еще сам Бандера еще не появлялся
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23.03.2022 21:13 Відповісти
Таких Українців 40 млн!!!
Велика робота, робиться поступово!!
Смерть убивцям-москалям в Україні!!
Слава Захисникам України!!
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23.03.2022 21:16 Відповісти
Не "дід 78-ми років", а призовник 4-ї хвилі мобілізації.
Країна має бути мілітаризована назавжди.
Чому цей зрілий чоловік не мав зброї ?
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23.03.2022 23:16 Відповісти
 
 