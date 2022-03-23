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"Дід 78 років, взяв "коктейль молотова" і підпалив "Град", - міський голова Баштанки Береговий. ВIДЕО
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78-річний мешканець Баштанки на Миколаївщині за допомогою "коктейлю Молотова" підпалив установку "Град" російських окупантів
Про це розповів головному редактору Цензор.НЕТ, Юрію Бутусову міський голова Баштанки Олександр Береговий.
"Один із дідусів наших - йому 78 років, взяв "коктейль Молотова"... його не взяли ні в військкомат, ні в тероборону. Він сам пішов на блокпост, взяв "коктейль Молотова", кинув по "Граду", "Град" загорівся", - каже Береговий.
Топ коментарі
+51 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.03.2022 17:10
+44 Чертяка Вредная
показати весь коментар23.03.2022 17:13
+28 Valentyna N
показати весь коментар23.03.2022 17:20
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Будь ласка, зачекайте...
Так що, все може бути
Я просто дружня відповідь, даже не стьоб..
.Всі хто ні...запроданці.
..
Слава нації
Смерть москалям
Дотримання жорсткої ієрархії військовими РФ програє децентралізації, що притаманна українським захисникам.
Це докорінно змінює хід бойових дій. Російська армія є занадто вертикально інтегрованою: бійці та командири на місцях нічого не роблять, доки не отримають наказ.
"Країна ніколи не воювала і в них ця оборона існує теоретично, а ми вже набуваємо бойовий досвід. Думаю, що у майбутньому це буде основою побудови нашої концепції національної безпеки України. Модель показала найбільшу ефективність, тому що коли воює населення, народ, нація, її перемогти неможливо. Коли стріляє по противнику кожний кущ, кожне вікно, то успіху в такій країні противник ніколи мати не буде".
Українська армія продемонструвала децентралізацію, а часом це схоже на махновщину, коли звичайні люди відловлюють окупантів, а поруч з ним працюють тероборона, СБУ, ЗСУ чи інші. Така низова ініціатива є однією з найбільших переваг України.
Членину и его шайке
это не понравилось, потому что они оказывались не удел. На левобережье повстанческая армия Махно была очень крутой. С нашего села Берестовое 200 козаков к Махно пошла. Был отдельный берестянский батальйон. Рубили чеченскую дикую дивизию в клочья
Після війни поїду.
https://www.youtube.com/watch?v=lo55vf9B6kc
І гдє цвЯти?
ПиСи: Надіюсь дідусь вижив
ПиСи: Ндіюсь що орки не вернуться ...а то багато хлопці лишнього наговорили
А якщо колись внуки родяться...
Покажу що таке не страшно))))
ПиСи. Я вже і так один за зачиненими на ключ дверима сплю..
Жінка - сама невинність та терпеливісь... почала "звєрствовать".. Кацапа шукає..
Велика робота, робиться поступово!!
Смерть убивцям-москалям в Україні!!
Слава Захисникам України!!
Країна має бути мілітаризована назавжди.
Чому цей зрілий чоловік не мав зброї ?