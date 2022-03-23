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"Всі факи тичуть, підрізають, обігнати не дають", - білоруський далекобійник скаржиться на умови роботи в Європі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Білоруський далекобійник поскаржився на недружелюбність європейських водіїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий відеозапис опублікований в соціальних мережах. За словами білоруського водія, його європейські колеги демонструють непристойні жести та чинять усілякі перепони на дорозі.

"Всі факи тичуть, обганяють-підрізають, пригальмовують перед машиною, обігнати не дають", - каже він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 950 вантажівок із товарами для Росії та Білорусі заблоковано на польсько-білоруському кордоні. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+113
Скажи спасибо что ***** не бьют и колеса не пробивают
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23.03.2022 17:31
+44
и кто же в этом виноват?
белорусофобы?
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23.03.2022 17:32
+34
С вами,***************,это ещё по-божески поступают.
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23.03.2022 17:33
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Скажи спасибо что ***** не бьют и колеса не пробивают
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23.03.2022 17:31 Відповісти
Им просто запретят ездить в Европу и все! Культурно и эффективно.
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23.03.2022 17:35 Відповісти
Я би радив йому через польсько_ український кордон проїзджати, там на в'їзд черги менші...
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23.03.2022 18:58 Відповісти
Ото Вы, пане, прямо садист якийсь... Підтримую
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23.03.2022 20:20 Відповісти
Інна Щер@shcherbininainn

Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
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23.03.2022 17:38 Відповісти
93093,мій підпис
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23.03.2022 18:06 Відповісти
Там сейчас всего 80699 подписей. Откуда это вдруг 93093?
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23.03.2022 18:44 Відповісти
Зара так:

Liczba podpisów pod tą petycją: 85023.

іванови вони такі, не можуть шоб наїбати
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23.03.2022 20:20 Відповісти
не наїбати))
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23.03.2022 20:21 Відповісти
84207 - мій підпис о 20:00
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23.03.2022 20:03 Відповісти
и кто же в этом виноват?
белорусофобы?
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23.03.2022 17:32 Відповісти
Ой, та то поцілувати тебе мають , в десна.
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23.03.2022 17:32 Відповісти
Прицепи украинский флаг, дурик. Опять за человека сойдешь
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23.03.2022 17:32 Відповісти
ще якби почали фури ламати на парковках ото б діло було
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23.03.2022 17:32 Відповісти
Не скажу про сябров, а кацапам уже режут тенты, колёса и бьют епло.
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23.03.2022 17:46 Відповісти
Тобі долбодятлу пока повезло скоро тобі тицьнуть
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23.03.2022 17:32 Відповісти
С вами,***************,это ещё по-божески поступают.
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23.03.2022 17:33 Відповісти
Нехай він пілотам нашої "Мрії" пожаліється. З його країни летіли ракети і літаки, що її знищили.
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23.03.2022 17:35 Відповісти
Вас вообще скоро будут ссаными тряпками *******, харкать на спину, и ********* как терпил - Powiedz siła Unii Europejskiej, jebany Bulbash
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23.03.2022 17:36 Відповісти
Может начинать серьёзно волноваться когда ему начнут бутылки показывать.
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23.03.2022 17:36 Відповісти
Бог терпів і тобі велів
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23.03.2022 17:38 Відповісти
А шо ти хотів,щоб тебе цілували? *** ти вгадав,їбашить будем по дорозі і на стоянках!
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23.03.2022 17:39 Відповісти
він, мабуть, вже і в туалет боїться зайти, там йому не тільки факів натичуть
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23.03.2022 17:40 Відповісти
які люди - така і країна
яка країна - таке і ставлення до її представників.
нех... ображатися і жалітися
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23.03.2022 17:41 Відповісти
Скоро ещё и по **** давать начнут
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23.03.2022 17:44 Відповісти
Привыкай, скоро это будет традицией.
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23.03.2022 17:45 Відповісти
отъездились, *************
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23.03.2022 17:48 Відповісти
а чим режим лукашестку кращий?надав територію надав бази з території Білорусі летять ракети та злітають літаки бомбити Україну
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23.03.2022 17:50 Відповісти
а народ білорусі мовчить ..ось один якісь вивісив один прапор України ..зняли з різних ракурсів і видають ніби то по всіх містах підтримка
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23.03.2022 17:52 Відповісти
На европейском рынке автоперевозок минимум 20 процентов украинских водителей. Беларусов не меньше 10ти процентов. росиян около процента.
Я так понимаю росиян вытеснят совсем, за ними следом могут погнать и беларусов, если Таракан не одумается.
На наших водителей спрос возрастёт.
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23.03.2022 17:50 Відповісти
І за що так зневажають, бідняжка не може зрозуміти, скоро будуть популярно пояснювати по фейсу.
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23.03.2022 17:52 Відповісти
Ну білокацапи звикайте бути ізгоями надовго
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23.03.2022 17:52 Відповісти
наліпили десь в парку листівку одну ..зняли фото і втікли і видають за массовий протест народу білорусі .
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23.03.2022 17:53 Відповісти
Це тільки ракети та літаки від вас вилітають, а як армію двинете через український кордон, то палить начнуть коктейлями!
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23.03.2022 17:54 Відповісти
Чого це воно поперлося в Європу, га? Їдь у мурманск, організм. Нема чого фашистам робити поруч з нормальними людьми!
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23.03.2022 18:02 Відповісти
https://www.facebook.com/watch?v=523077055907398
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23.03.2022 18:05 Відповісти
скоро с ними ночью всяки чудеса случаться будут
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23.03.2022 18:22 Відповісти
а как ты хотел _ "продав душу дьяволу назад ее не попросишь"
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23.03.2022 18:11 Відповісти
Можно ночью и сгореть... Электропроводка русского не понимает.
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23.03.2022 18:12 Відповісти
Нравится не нравится,терпи продажная красавица
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23.03.2022 18:19 Відповісти
Лучше не выходи в Европе с машины вообще, а то показанные факи будут потом выглядеть как культурное приветствие
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23.03.2022 18:28 Відповісти
да...., ху*ня дела.....
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23.03.2022 18:39 Відповісти
Пропоную в Ірпінь його відправити, в санаторій, туди прилетить з территорії Білорусі живильний ескандер і швидко вилікує його від смути.
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23.03.2022 18:54 Відповісти
ти вчись на ослі в чечню іздити
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23.03.2022 19:43 Відповісти
Ой, бідолашка, давайте його пожаліємо!!! Цього утирка!!!
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23.03.2022 21:54 Відповісти
 
 