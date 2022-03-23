"Всі факи тичуть, підрізають, обігнати не дають", - білоруський далекобійник скаржиться на умови роботи в Європі. ВIДЕО

Білоруський далекобійник поскаржився на недружелюбність європейських водіїв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий відеозапис опублікований в соціальних мережах. За словами білоруського водія, його європейські колеги демонструють непристойні жести та чинять усілякі перепони на дорозі.

"Всі факи тичуть, обганяють-підрізають, пригальмовують перед машиною, обігнати не дають", - каже він.

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