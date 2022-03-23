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"Всі факи тичуть, підрізають, обігнати не дають", - білоруський далекобійник скаржиться на умови роботи в Європі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Білоруський далекобійник поскаржився на недружелюбність європейських водіїв.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, такий відеозапис опублікований в соціальних мережах. За словами білоруського водія, його європейські колеги демонструють непристойні жести та чинять усілякі перепони на дорозі.
"Всі факи тичуть, обганяють-підрізають, пригальмовують перед машиною, обігнати не дають", - каже він.
Топ коментарі
+113 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар23.03.2022 17:31
+44 Sinopticos
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+34 Driver Audi
показати весь коментар23.03.2022 17:33
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Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
Liczba podpisów pod tą petycją: 85023.
іванови вони такі, не можуть шоб наїбати
белорусофобы?
яка країна - таке і ставлення до її представників.
нех... ображатися і жалітися
Я так понимаю росиян вытеснят совсем, за ними следом могут погнать и беларусов, если Таракан не одумается.
На наших водителей спрос возрастёт.