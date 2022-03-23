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Нічна атака українських артилеристів на окупантів та їх техніку. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські артилеристи завдають прицільних ударів по техніці та живій силі окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці оперативного командування "Південь" Збройних Сил України опублікований відеозапис однієї з таких атак, зроблений за допомоги безпілотника.
Топ коментарі
+76 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар23.03.2022 17:50
+50 Сергей Владимирович b9c38e15
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+50 Юрий Хорошунов
показати весь коментар23.03.2022 17:52
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хочешь полетать на Байрактаре...?
Нэ вумничяй.
кадирівські шакали з переляку, мабуть, смартфони гризуть.
Но тут беда - сами чеченцы рвутся в бой и заставить их ждать наступления лукашескиных воинов не получится. А было бы красиво!!
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