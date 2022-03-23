Нічна атака українських артилеристів на окупантів та їх техніку. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи завдають прицільних ударів по техніці та живій силі окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці оперативного командування "Південь" Збройних Сил України опублікований відеозапис однієї з таких атак, зроблений за допомоги безпілотника.

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