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Нічна атака українських артилеристів на окупантів та їх техніку. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи завдають прицільних ударів по техніці та живій силі окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці оперативного командування "Південь" Збройних Сил України опублікований відеозапис однієї з таких атак, зроблений за допомоги безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+76
Слава Украине ! ВСУ ЛУЧШИЕ !
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23.03.2022 17:50
+50
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23.03.2022 17:51
+50
Яке чудове видео. Після війни переведемо в 3D та будемо дивитися в кінотеатрі.
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23.03.2022 17:52
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Слава Украине ! ВСУ ЛУЧШИЕ !
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23.03.2022 17:50 Відповісти
Потужньо!
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23.03.2022 17:51 Відповісти
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23.03.2022 17:51 Відповісти
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23.03.2022 17:51 Відповісти
Яке чудове видео. Після війни переведемо в 3D та будемо дивитися в кінотеатрі.
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23.03.2022 17:52 Відповісти
Треба казати не після війни, а після перемоги
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23.03.2022 18:28 Відповісти
А ты что смотрел?
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23.03.2022 17:55 Відповісти
с какой целью интересуешься новорожденный...?
хочешь полетать на Байрактаре...?
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23.03.2022 17:56 Відповісти
З якою метою цiкавитесь?
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23.03.2022 17:58 Відповісти
Вам цікаві відео чи результат?
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23.03.2022 17:58 Відповісти
можливо немає *********** до них
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23.03.2022 18:00 Відповісти
всё есть а кто в теме поймёт чем били и с чего наводили
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23.03.2022 18:01 Відповісти
Я думаю, вже нема байрактарів, цеж війна але я думаю турки кацапчик нам ше їх поставлять і не один
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23.03.2022 18:03 Відповісти
ща-ЗА всё время дрыся только 1 свалить смогла и то там или одибка оператора или ышо чёто
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23.03.2022 18:08 Відповісти
То був фейк, збитий Байрактар з карабаського фронта.
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23.03.2022 20:33 Відповісти
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23.03.2022 18:06 Відповісти
Есть вариант, что турки попросили не светить.
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23.03.2022 18:02 Відповісти
тебя новорожденный люди спросили - или ты свиноцабака решил отморозится...?
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23.03.2022 18:05 Відповісти
Нохчи в бою - себе не изменяют валят по русне как в Грозном в 1990е https://twitter.com/i/status/1506341056912269321
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23.03.2022 17:53 Відповісти
Аллаху Акбар!
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23.03.2022 17:59 Відповісти
у кацапов соус по ногам течет
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23.03.2022 18:00 Відповісти
це ж не білоруські ж тіктокери.ці знають свою справу
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23.03.2022 18:04 Відповісти
Пля, безбашенные! Даже не приседает при перезарядки "мухи"
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23.03.2022 18:04 Відповісти
рпг 7 не муха
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23.03.2022 18:09 Відповісти
Не муха, так не муха.

Нэ вумничяй.
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23.03.2022 18:14 Відповісти
из залутаного ак 103
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23.03.2022 18:20 Відповісти
и шо как? лучше кацапский новодел старого ак74?
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23.03.2022 20:02 Відповісти
муха - одноразовая... Это незнание материала или попытка острить?
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23.03.2022 19:26 Відповісти
Без шолому та бронежилета. Ще й у повний зріст.

кадирівські шакали з переляку, мабуть, смартфони гризуть.
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23.03.2022 18:09 Відповісти
Нохчи там есть такое броня слегка сковывает так что рискуют воины
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23.03.2022 18:23 Відповісти
Из этих чеченцев организовать комитет по встрече беларуских драников - и они даже границу не перейдут!! Генетический бздеж перед чеченцами, как у лаптеногих с которыми бульбаши одной ментальности)))
Но тут беда - сами чеченцы рвутся в бой и заставить их ждать наступления лукашескиных воинов не получится. А было бы красиво!!
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23.03.2022 18:30 Відповісти
влучно бъют, боги войны
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23.03.2022 17:57 Відповісти
Switchblade. Американские дроны- камикадзе.
Дешево и 100% гарантия
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23.03.2022 18:19 Відповісти
тсс, нежданчик для для аленей
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23.03.2022 18:35 Відповісти
каккой нжданчик? ужє неделю (а то і больше)по всем каналам треплят..
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23.03.2022 21:06 Відповісти
Накінець то якісний хФільм ))
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23.03.2022 17:59 Відповісти
картиноко тебе мало
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23.03.2022 18:04 Відповісти
на тебе кшм одичалых горела слегка с начинкой
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23.03.2022 18:06 Відповісти
Шикарно. Корм для волков.
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23.03.2022 19:41 Відповісти
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23.03.2022 18:02 Відповісти
Чорнобаївка-2???
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23.03.2022 18:05 Відповісти
Мій вираз обличчя, коли починається таке відео:

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23.03.2022 18:07 Відповісти
чому розмазали по периметру картинку? раніше скидали схожі відео без розмиття. якби не розмазали, то у верхньому лівому куті було би видно дату відео
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23.03.2022 18:15 Відповісти
Друга частина відео не схожа на роботу артилерії
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23.03.2022 18:20 Відповісти
Точность прикольная.
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23.03.2022 18:20 Відповісти
КРАСАВА!Прямо военная дискотека…
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23.03.2022 18:39 Відповісти
Це не робота артилерії зуб даю... пуцькіна Але від цього результат не менш приємний
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23.03.2022 18:53 Відповісти
Як красіво, дивився б і дивився. Ювелірно
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23.03.2022 19:01 Відповісти
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23.03.2022 19:03 Відповісти
За наших вбитих вночі дітей! За маму Стефанію за неню Україну!
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23.03.2022 19:09 Відповісти
есть инфа что шойгу всё. лавров в чили. остался карлик. думаю ненадолго.
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23.03.2022 19:41 Відповісти
Да ну, ты гонишь... Зуб даёшь, свой
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23.03.2022 19:47 Відповісти
чей крым?
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23.03.2022 19:59 Відповісти
*******
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23.03.2022 19:42 Відповісти
 
 