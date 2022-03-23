УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9309 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
22 381 63
Польща (5170) посольство РФ (314) Росія (47217) Варшава (125)

Над будівлею посольства РФ у Варшаві другий день спостерігається дим, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У середу, 23 березня, над будівлею, в якій розміщується посольство Російської Федерації в Республіці Польща, клубиться дим.

Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

"У посольстві Росії у Польщі просто зараз спостерігають дим", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол РФ Андреєв підтвердив видворення з Польщі 45 російських дипломатів через шпіонаж

Зазначається, що вчора інформаційний ресурс OSINTdefender також повідомляв про дим над будівлею посольства РФ у Варшаві.

"Це може бути ознакою того, що російські дипломати з якихось причин готуються покинути країну", – йшлося у повідомленні.

Також висловлювалося припущення, що російські дипломати палять документи, як це було зроблено в посольстві РФ у Києві перед вторгненням 24 лютого.

Над будівлею посольства РФ у Варшаві другий день спостерігається дим, - ЗМІ 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Палять план окупації Польщі ..
показати весь коментар
23.03.2022 18:20
+23
Палають пукани кацапських дипломатів...)))
показати весь коментар
23.03.2022 18:20
+18
Это просто такой дикарский способ оказать давление. В реальность нанесения ядерного удара по стране НАТО может поверить только тупое русское стадо.
показати весь коментар
23.03.2022 18:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Палять план окупації Польщі ..
показати весь коментар
23.03.2022 18:20 Відповісти
ДА!!!... Белый план.
показати весь коментар
23.03.2022 18:22 Відповісти
Палають пукани кацапських дипломатів...)))
показати весь коментар
23.03.2022 18:20 Відповісти
Може це бурятські шамани камлають? Викликають духа шойгу?
показати весь коментар
23.03.2022 18:21 Відповісти
дивлячись на іх віру в містику..до того вони палили верблюдів...жінки якісь з братства відьом проводили обряд за перемогу )(уйла..а потім приносили в жертву на передодні війни, орла десь в Тайзі...то це вже не видається дивним...Адольф теж вважав себе реєнкарнацією когось там ы Гімлер теж..проводили обряди в замку Вевельсбург та було засновано Аненербе"наслідство предків" теж саме говорять в рашці---скрєпний народ...глубінний народ..половці і пічінегі...і так далі..схожість просто один в один
показати весь коментар
23.03.2022 18:33 Відповісти
А может им, отопление отключили?
показати весь коментар
23.03.2022 18:21 Відповісти
Во -во, у бідних кацапів газ закінчився, перейшли на папір
показати весь коментар
23.03.2022 18:36 Відповісти
...на рублі,так дешевше.
показати весь коментар
23.03.2022 18:57 Відповісти
Хотіли рос.рублями за комуналку полякам заплатити. То поляки відключили 🙂
показати весь коментар
23.03.2022 19:08 Відповісти
Вызвать пожарку с Украины ,наши хлопцы разберутся ..
показати весь коментар
23.03.2022 18:22 Відповісти
Это просто такой дикарский способ оказать давление. В реальность нанесения ядерного удара по стране НАТО может поверить только тупое русское стадо.
показати весь коментар
23.03.2022 18:22 Відповісти
Месяц назад все так же говорили о нападении на Украину. Ничему жизнь не учит...
показати весь коментар
23.03.2022 18:23 Відповісти
Ядерный удар по стране НАТО означает 3,14Zдец московии. И вовсе необязательно означает вселенский ядерный апокалипс. Тактические ядерные заряды малой мощности уже есть на Томагавках, для точечных ударов.
показати весь коментар
23.03.2022 18:26 Відповісти
Ну это если московия ударит по стране, имеющей такие заряды. А если по Польше или Литве? То тогда будет разве что озабоченность малой мощности, и еще немного обеспокоенности. В нато уже никто не верит.
показати весь коментар
23.03.2022 18:47 Відповісти
Ты ге поав, Если применить по литве, то где гарантии что не применить по сша, поэтому ответ будет, у меня сомнения что ЯО у русских в хорощем состоянии, учитывая общую деградацию.
показати весь коментар
23.03.2022 19:15 Відповісти
Вот когда по США будет - тогда США и ответят.

Разве что жертв будет ОЧЕНЬ много. А если не очень много - наложат дополнительные санкции и будут дальше мониторить ситуацию((
показати весь коментар
23.03.2022 19:23 Відповісти
Тобто? Усі західні союзники попереджали про напад, і лише тупорилі дегенерати з Банкової не вірили!
показати весь коментар
23.03.2022 18:46 Відповісти
Jesli uze budet jaderni udar,avtomatyceski idiot udar po raske v tu ze sekundu po moskve i drugim objektam,tut netu problem eto zdelat
показати весь коментар
23.03.2022 18:42 Відповісти
Америка имела 4 года с 1945 по 1949-й, чтобы нанести обезглавливающий удар по Москве. Чтобы вернуть Сталину чувство реальности. Пожалели этих животных, а теперь - полюбуйтесь, чем обернулся гуманизм.
показати весь коментар
23.03.2022 20:00 Відповісти
а с чего вдруг 4 года?
показати весь коментар
23.03.2022 20:19 Відповісти
)(уйло сказав шаманити
показати весь коментар
23.03.2022 18:22 Відповісти
Папу вибирають!
показати весь коментар
23.03.2022 18:22 Відповісти
Доллары и Евро палят,экономическая диверсия.😁.Станет меньше долларов и евро,тогда рубль подымится.
показати весь коментар
23.03.2022 18:31 Відповісти
Мамкин финансист? Наоборот, чем меньше валюты на рынке - тем глубже упадет рубль
показати весь коментар
23.03.2022 19:25 Відповісти
В папи білий дим, а тут чорний...сатаністи бо
показати весь коментар
23.03.2022 18:51 Відповісти
На Польщу нападуть????
Хм...ну-ну...
показати весь коментар
23.03.2022 18:23 Відповісти
Че-то злое курят
показати весь коментар
23.03.2022 18:23 Відповісти
дым чёрный. выборы нового пахана не состоялись )
показати весь коментар
23.03.2022 18:23 Відповісти
будуть Польшу бомбити
показати весь коментар
23.03.2022 18:23 Відповісти
100%
показати весь коментар
23.03.2022 19:05 Відповісти
Печку топят дровами - что не ясно?
показати весь коментар
23.03.2022 18:23 Відповісти
Їм відключили опалення і не більше того. А вдносно рузького вилічія, та забийти на нього, його немає і не було, це просто міф.
показати весь коментар
23.03.2022 19:36 Відповісти
вони жадають уваги
показати весь коментар
23.03.2022 18:23 Відповісти
Кацапские дебилы,не могут нормально жить среди людей.Поэтому, русский Мордор должен быть разрушен.
показати весь коментар
23.03.2022 18:25 Відповісти
Українці шуткують. Викликає бункерне ***** ******** шайгу до себе і питає на рахунок кількості українських танків. Той відповідає - 350. А скільки залишилось на зараз. 450 відповідає *******. Как такое может быть. Может, мы не учли возможности цыган и фермеров.
показати весь коментар
23.03.2022 18:28 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 18:40 Відповісти
Палять тіло одного з дипломатів,який не хотів війни
показати весь коментар
23.03.2022 18:29 Відповісти
знищують документацію, ну або шашлик жарять
показати весь коментар
23.03.2022 18:29 Відповісти
в 2014 в Києві в дворі посольства теж палили
показати весь коментар
23.03.2022 18:30 Відповісти
Горіла сосна, палала......
показати весь коментар
23.03.2022 18:30 Відповісти
Є інфа, що польських дипломатів попередили про наслідки військової допомоги Україні- удар по воєнних об'єктах Польщі. Кацапські дипломати на низькому старті звалювати з Варшави. ***** навряд чи зупиниться, бо аналогічні події відбувались у 30-40хх роках 20ст. і Гітлер діяв аналогічно.
Метод Салямі- робити маленькі кроки і дивитись на наслідки. Як і Гітлер, ***** відчуває беззубість Заходу та безкарність своїх вчинків. Країнам Балтії також приготуватись.
показати весь коментар
23.03.2022 18:32 Відповісти
Дипломати вони ж розвідники палять документацію і всіляки папери. В Київі як палили до вторгнення в Укроїну?
показати весь коментар
23.03.2022 18:36 Відповісти
Польша будет использовать те 20 истребителей, которые Украине не отдала. Мы еще будем Польшу защищать, помяните мое слово.
показати весь коментар
23.03.2022 18:37 Відповісти
Так уже опровергли.
показати весь коментар
23.03.2022 18:39 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 18:39 Відповісти
Знищуть сліди діяльності дипломатичної діяльності - явки, паролі, шифри, особисті справи. Як в кіно
показати весь коментар
23.03.2022 18:42 Відповісти
А говорили вчера что фейк
показати весь коментар
23.03.2022 18:42 Відповісти
Tak v polnom servjeze gotovitsja k sdachi Kaliningrada i Tiraspolja.
показати весь коментар
23.03.2022 18:48 Відповісти
Благодатный Огонь скоро и на раССею пойдёт..
показати весь коментар
23.03.2022 18:49 Відповісти
В когось димить вже?
Може рогаті там вчаділи
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
Польша высылает 45 дипломатов-агентов кацапии, вот они зачищают следы.
показати весь коментар
23.03.2022 18:54 Відповісти
Польша поумерит пыл по поводу миротворцев, заявит завтра о том, что не пропустит серьёзное вооружение для Украины через свою территорию и никто их там не будет бомбить.

Видя импотенцию высшего руководства США и продажность такового в крупнейших европейских странах (Шольц, Макрон), Дуда не рискнёт воевать против кацапов без 100% поддержки от НАТО, а из НАТО наперегонки уже ему перезвонили и сказали не злить карликовую макаку.

Потому по Польше никто не ударит и вообще по странам НАТО никаких ударов не будет. Там, где это рискованно для ***** (если ударить по США - даже ссыкливость Байдена не спасёт паРашу от массированного ответа), он и сам не ударит. А там, где это рискованно для стран послабее - им перезвонят из стран посильнее (которые тоже в НАТО, конечно) и настоятельно порекомендуют сделать всё, как хочет лилипутин. Всё, как со сраными истребителями.

Тут США и Великобритании надо очень крепко призадуматься и параллельно с НАТО создать альянс с реальными единомышленниками, которые готовы воевать друг за друга против любой ядерной страны, включая паРашу и Китай, а не виляют жопами из стороны в сторону, как шлюхи.
показати весь коментар
23.03.2022 18:59 Відповісти
Запрацював крематорій.
показати весь коментар
23.03.2022 19:00 Відповісти
Авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» заплив у Віслу.
показати весь коментар
23.03.2022 19:04 Відповісти
Избирали нового президента. Неудача...
показати весь коментар
23.03.2022 19:10 Відповісти
Топят печи лаптями блдь
показати весь коментар
23.03.2022 19:13 Відповісти
Последние травки курять
показати весь коментар
23.03.2022 19:16 Відповісти
Значит, скоро уедут дипломаты. А там...

Спи, НАТО, спи...
показати весь коментар
23.03.2022 19:26 Відповісти
бункерный дал команду эвакуация...
показати весь коментар
23.03.2022 19:35 Відповісти
 
 