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Над будівлею посольства РФ у Варшаві другий день спостерігається дим, - ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У середу, 23 березня, над будівлею, в якій розміщується посольство Російської Федерації в Республіці Польща, клубиться дим.
Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.
"У посольстві Росії у Польщі просто зараз спостерігають дим", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вчора інформаційний ресурс OSINTdefender також повідомляв про дим над будівлею посольства РФ у Варшаві.
"Це може бути ознакою того, що російські дипломати з якихось причин готуються покинути країну", – йшлося у повідомленні.
Також висловлювалося припущення, що російські дипломати палять документи, як це було зроблено в посольстві РФ у Києві перед вторгненням 24 лютого.
Топ коментарі
+26 Дмитрий Чувпило dd3e4a4e
показати весь коментар23.03.2022 18:20
+23 Gyro
показати весь коментар23.03.2022 18:20
+18 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар23.03.2022 18:22
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Будь ласка, зачекайте...
Разве что жертв будет ОЧЕНЬ много. А если не очень много - наложат дополнительные санкции и будут дальше мониторить ситуацию((
Хм...ну-ну...
Метод Салямі- робити маленькі кроки і дивитись на наслідки. Як і Гітлер, ***** відчуває беззубість Заходу та безкарність своїх вчинків. Країнам Балтії також приготуватись.
Може рогаті там вчаділи
Видя импотенцию высшего руководства США и продажность такового в крупнейших европейских странах (Шольц, Макрон), Дуда не рискнёт воевать против кацапов без 100% поддержки от НАТО, а из НАТО наперегонки уже ему перезвонили и сказали не злить карликовую макаку.
Потому по Польше никто не ударит и вообще по странам НАТО никаких ударов не будет. Там, где это рискованно для ***** (если ударить по США - даже ссыкливость Байдена не спасёт паРашу от массированного ответа), он и сам не ударит. А там, где это рискованно для стран послабее - им перезвонят из стран посильнее (которые тоже в НАТО, конечно) и настоятельно порекомендуют сделать всё, как хочет лилипутин. Всё, как со сраными истребителями.
Тут США и Великобритании надо очень крепко призадуматься и параллельно с НАТО создать альянс с реальными единомышленниками, которые готовы воевать друг за друга против любой ядерной страны, включая паРашу и Китай, а не виляют жопами из стороны в сторону, как шлюхи.
Спи, НАТО, спи...