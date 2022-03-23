"Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - бізнесмен Потапенко про перспективи життя в РФ. ВIДЕО
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Невдовзі модель існування Росії буде ідентичною Радянському Союзу, існування за залізною завісою, в економічному вакуумі.
Таку думку висловив російський бізнесмен і економіст Дмитро Потапенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія йде на дно цивілізаційного колодязя, народ харчуватиметься підніжним кормом, як у 80-ті. Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - прогнозує Потепенко, коментуючи наслідки дій російської влади.
Топ коментарі
+11 Alex K 8d0b77c0
показати весь коментар23.03.2022 19:19
+8 Ksenia VB
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+6 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар23.03.2022 19:16
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І поступово одне гетто за іншим буде під гавкотіння вівчарок завантажуватися у товарні вагіни - і довгими ешелонами в один кінець. Туди, де газова камера і крематорій.
...ну ви зрозуміли. Перший тост за холокост!