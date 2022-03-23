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"Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - бізнесмен Потапенко про перспективи життя в РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Невдовзі модель існування Росії буде ідентичною Радянському Союзу, існування за залізною завісою, в економічному вакуумі.

Таку думку висловив російський бізнесмен і економіст Дмитро Потапенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія йде на дно цивілізаційного колодязя, народ харчуватиметься підніжним кормом, як у 80-ті. Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - прогнозує Потепенко, коментуючи наслідки дій російської влади.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Кацапи просто займуть місце, яке належить їм по праву. Просто раніше вони помилково були не на тому цивілізаційному рівні.
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23.03.2022 19:19
+8
Прощавайте цапи
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23.03.2022 19:14
+6
Так починайте вже! Чого чекаєте! Давайте 1917 ще разочок!
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23.03.2022 19:16
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23.03.2022 19:13 Відповісти
Ембарго, тільки ембарго: на нафту, на газ, на всі торговельні операції рф - https://www.youtube.com/watch?v=Tv1lywAzgHU&t=61s
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23.03.2022 19:24 Відповісти
Прощавайте цапи
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23.03.2022 19:14 Відповісти
Так починайте вже! Чого чекаєте! Давайте 1917 ще разочок!
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23.03.2022 19:16 Відповісти
Кацапи просто займуть місце, яке належить їм по праву. Просто раніше вони помилково були не на тому цивілізаційному рівні.
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23.03.2022 19:19 Відповісти
та не склали іспит
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23.03.2022 19:20 Відповісти
є зиск подивитися повну версію, море задоволення
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23.03.2022 19:21 Відповісти
у него все видосы вполне неплохие
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23.03.2022 19:33 Відповісти
Цей Потапенко реально один з небагатьох адекватних на Московії . Він завжди не боявся висловлювати свою точку зору . Видно прізвище , гени та родовід своє усе таки дають.
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23.03.2022 19:23 Відповісти
он, походу, адекватный из-за того, что его бабушка из Николаева
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23.03.2022 19:31 Відповісти
Це теж відіграє свою роль . Але далеко не з усіма громадянами Масковії. "Брацкій народ" виявився фашистами та душогубами...
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23.03.2022 20:01 Відповісти
"Брацкій народ" виявився фашистами та душогубами..." в массе своей так
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23.03.2022 20:14 Відповісти
Тож нарешті усі ті прочани срср отримають свій кацапський срср, тіки не з телевізора, а по-справжньому - із дефіцитами, злиднями, репресіями і "праклятай амєрікай"
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23.03.2022 19:23 Відповісти
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23.03.2022 19:27 Відповісти
Стемнело.
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23.03.2022 19:40 Відповісти
Та які там перспективи життя на кацапщині... Розділ на гетто, оточені українськими окупаційними військами. Українці подбають про те, щоб для кацапів не було ані гуманітарної допомоги, ані лепістрічества, ані гігієни, медицини... взагалі нізуя.
І поступово одне гетто за іншим буде під гавкотіння вівчарок завантажуватися у товарні вагіни - і довгими ешелонами в один кінець. Туди, де газова камера і крематорій.
...ну ви зрозуміли. Перший тост за холокост!
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23.03.2022 19:54 Відповісти
Історія розвивається по спіралі. Самки скоро пригадають, як вони в 80 ті гасали з одного кінця міста в інше , шукаючи черги за труселями
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23.03.2022 20:01 Відповісти
кацапов давно надо было обнести забором с колючей провокой , не давать никому выезжать. У нас на границе с Мексикой собралось большое число беженцев из Украины и Росии . Украинцев впускают, а руских разворачивают назад.
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23.03.2022 20:33 Відповісти
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23.03.2022 20:35 Відповісти
 
 