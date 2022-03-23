"Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - бізнесмен Потапенко про перспективи життя в РФ. ВIДЕО

Невдовзі модель існування Росії буде ідентичною Радянському Союзу, існування за залізною завісою, в економічному вакуумі.

Таку думку висловив російський бізнесмен і економіст Дмитро Потапенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія йде на дно цивілізаційного колодязя, народ харчуватиметься підніжним кормом, як у 80-ті. Коли нема з чим порівняти, то вважаєш, що все добре. Головне знищити тих, хто знав старі часи", - прогнозує Потепенко, коментуючи наслідки дій російської влади.

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