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"Свобода. Рівність. Братерство. Українці відчувають це", - Зеленський звернувся до французького народу та політиків. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся до французького народу та французьких політиків з приводу російської агресії.
Як інформує Цензор.НЕТ відео звернення розміщене у офііційному телеграмі Зеленського.
"Українці бачать, що Франція так само цінує свободу, як це було завжди. І ви захищаєте її. Ви памʼятаєте, що це таке. Свобода, рівність, братерство. Кожне з цих слів для вас сповнене силою! Я відчуваю це. Українці відчувають це. Тому ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала мир. Щоб закінчила цю війну проти свободи. Проти рівності. Проти братерства", - зазначив у своїй промові Зеленський.
Топ коментарі
+6 Володимир Пастушенко
показати весь коментар23.03.2022 19:45
+2 ladyar
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+1 Евгений Полиенко
показати весь коментар23.03.2022 19:48
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