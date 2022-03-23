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Зеленський (17450) Франція (1970)

"Свобода. Рівність. Братерство. Українці відчувають це", - Зеленський звернувся до французького народу та політиків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до французького народу та французьких політиків з приводу російської агресії.

Як інформує Цензор.НЕТ відео звернення розміщене у офііційному телеграмі Зеленського.

"Українці бачать, що Франція так само цінує свободу, як це було завжди. І ви захищаєте її. Ви памʼятаєте, що це таке. Свобода, рівність, братерство. Кожне з цих слів для вас сповнене силою! Я відчуваю це. Українці відчувають це. Тому ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що ви зможете зробити так, щоб Росія шукала мир. Щоб закінчила цю війну проти свободи. Проти рівності. Проти братерства", - зазначив у своїй промові Зеленський. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
Свобода, рівність, братерство. какая разніца подкакім памятніком стоять, шашлички на майскі, я не лох мне уже 42.
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23.03.2022 19:45
+2
Только в ООН 193 страны. Неужели ко всем будет обращаться по отдельности?
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23.03.2022 19:40
+1
Лучше, чтобы тиранов было гоораздо больше!
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23.03.2022 19:48
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Да ,как раз Макорон-герантофил расчувствуется аж до слёз ...
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23.03.2022 19:39 Відповісти
я бачив що за 100 евро вони продадуть рідну маму.. що бачив зеленский - мир в глазах куйла
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23.03.2022 19:39 Відповісти
Только в ООН 193 страны. Неужели ко всем будет обращаться по отдельности?
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23.03.2022 19:40 Відповісти
Свобода, рівність, братерство. какая разніца подкакім памятніком стоять, шашлички на майскі, я не лох мне уже 42.
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23.03.2022 19:45 Відповісти
ми все памятаємо.
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23.03.2022 20:03 Відповісти
наступні буркіна фасо і вануату
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23.03.2022 19:45 Відповісти
Дерево Свободы время от времени должно освежаться кровью патриотов и тиранов. Для него это природное удобрение.(c) Томас Джефферсон.
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23.03.2022 19:45 Відповісти
Лучше, чтобы тиранов было гоораздо больше!
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23.03.2022 19:48 Відповісти
Бісер перед свинями... Французи вже досить давно забули про "Свободу, Рівність, Братерство"! Тим паче коли підхопили червону комуняцьку заразу, змішавши це благородне гасло із нею!
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23.03.2022 19:55 Відповісти
Французы касапам ещё 18 веке продались, как и немцы...
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23.03.2022 19:59 Відповісти
жабоїди штурмували Бастілію тому що під нею були винні погреба...
любителі бухнуть і свободи
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23.03.2022 19:59 Відповісти
Кис кі се? Хранция отдихает, не тревожте хранцуз.
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23.03.2022 20:00 Відповісти
якими високими категоріями заговорив вольодя...гігант мислі...
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23.03.2022 20:02 Відповісти
Впали і гризуть жабоїдів, хз, може і правильно.
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23.03.2022 20:06 Відповісти
 
 