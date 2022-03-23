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"Ми знаходимось в зоні бойових дій": Мер Чернігова Атрошенко показав наслідки дій російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко показав, як наразі виглядає місто.
Відео опублікував в мережі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
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показати весь коментар23.03.2022 22:07 Відповісти Мені подобається 10
Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар23.03.2022 22:38 Відповісти Мені подобається 3
Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар24.03.2022 07:27 Відповісти Мені подобається 2
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