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"Ми знаходимось в зоні бойових дій": Мер Чернігова Атрошенко показав наслідки дій російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко показав, як наразі виглядає місто.

Відео опублікував в мережі нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Єсть! Слава Україні": ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна" знищують позиції російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Києв винний Чернігову "як земля колгоспу"...
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23.03.2022 22:07 Відповісти
А чого Гончаренко на ти на Атрошенко? Як що дозволив то треба показувати , бо якось не гарно виглядає.
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23.03.2022 22:38 Відповісти
Гончаренко и мэр Чернигове приятели ещё с майдана!
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24.03.2022 07:27 Відповісти
 
 