На Київщині тероборона збила 3 новітні російські дрони-камікадзе "КУБ". ВIДЕО

Бійці тероборони міста Києва зі стрілецької зброї збили три ворожі беспілотники. Як виявилося, це були новітні російські дрони-камікадзе "КУБ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

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Таким чином, вкотре розвіяний міф про російську "високоінтелектуальну зброю", якій "анологовнєт".

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