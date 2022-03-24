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На Київщині тероборона збила 3 новітні російські дрони-камікадзе "КУБ". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці тероборони міста Києва зі стрілецької зброї збили три ворожі беспілотники. Як виявилося, це були новітні російські дрони-камікадзе "КУБ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Таким чином, вкотре розвіяний міф про російську "високоінтелектуальну зброю", якій "анологовнєт".

Також читайте: Українська ППО знищила російські дрони над Одесою, - Братчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
Хлопці Ви звірі!!!
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23.03.2022 22:58
+29
Куб пошёл на *** ,вернее полетел ...
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23.03.2022 22:59
+23
Сколько же кубов надо было себе вколоть ,чтобы сделать такую ***** ,кацапы совсем ******** ,кретинизм цветёт буйным цветом ..
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23.03.2022 23:02
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Хлопці Ви звірі!!!
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23.03.2022 22:58 Відповісти
Куб пошёл на *** ,вернее полетел ...
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23.03.2022 22:59 Відповісти
міф про російську "високоінтелектуальну зброю", який в "анологовнєт".
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23.03.2022 23:00 Відповісти
Сколько же кубов надо было себе вколоть ,чтобы сделать такую ***** ,кацапы совсем ******** ,кретинизм цветёт буйным цветом ..
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23.03.2022 23:02 Відповісти
Свіжі анало говнєти.
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23.03.2022 23:02 Відповісти
анал у говнє т
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24.03.2022 09:42 Відповісти
похуже свитчблейда будет
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23.03.2022 23:07 Відповісти
300 против пехтуры, 600 против техники
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24.03.2022 00:02 Відповісти
Аналог switchblade....aga...shas

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23.03.2022 23:10 Відповісти
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 23:05 Відповісти
куб-бла
***? ну, мінус три...
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23.03.2022 23:07 Відповісти
Минобороны РФ официально только сообщило, что за сутки продвинулось в Украине на два километра.

При этом не указано, где именно.
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23.03.2022 23:08 Відповісти
и что продвинулись назад
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23.03.2022 23:16 Відповісти
Отрицательно продвинулись вперед на (-2)км.
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24.03.2022 00:23 Відповісти
Скорее на 2 м. Вглубь
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23.03.2022 23:54 Відповісти
продвинулись на два километра вглубь. то ест вниз. уже до мантии добираются.
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24.03.2022 09:50 Відповісти
дрон-камикадзе!? а где взрывчатка? в акумме для вейпа 18650?
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23.03.2022 23:08 Відповісти
Чёрненькое с шариками видел? Ото оно и есть.
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23.03.2022 23:48 Відповісти
Чорнобаївка повторюється,три дрона в одному місці!
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23.03.2022 23:12 Відповісти
Чорнобаївка перетворилася на Чорнороз'******* для кацапів.
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24.03.2022 00:28 Відповісти
анало-говнет )))) что тут добавить? ))))
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23.03.2022 23:13 Відповісти
На рівні інтелекту росіянина - ця зброя високоінтелектуальна .
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23.03.2022 23:23 Відповісти
"Это позор какой-то..."
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23.03.2022 23:26 Відповісти
Как-то по дебильному название этой гравицапы написано - КУБ. Вместо "Х" написали "К", а вместо "Й" написали "Б"...
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23.03.2022 23:28 Відповісти
Боже, яка бездарщина, наче рукожопий Вася в сараї їх зробив.
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23.03.2022 23:29 Відповісти
они летели сдаваться а мы их вот так...((
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23.03.2022 23:33 Відповісти
маленькие дрончики....в трусиках(((
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24.03.2022 09:49 Відповісти
ПОЗОР ***** НЕ СМОЕТ ВСЯ РОССИЯ !)
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23.03.2022 23:35 Відповісти
Будь-яка російська техніка - Камікадзе
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24.03.2022 00:57 Відповісти
Россию уже пора переименовывать в камикадзе,уж больно соответствует сути.
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24.03.2022 01:26 Відповісти
Это БПЛА ближней разведки РД-9.
Одноразовая и дешёвая куйня.
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24.03.2022 05:06 Відповісти
Руссня же говорит что теперь их стратегический партнер это Китай, вот с Aliexpress эти дроны и были куплены как помощь.))
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24.03.2022 07:11 Відповісти
аналогов нет - сильно гудуть
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24.03.2022 07:41 Відповісти
105 больших самолетов ,сегодня будет больше
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24.03.2022 08:05 Відповісти
в вашем случае - 200. Сакральное число для козлорылого дерьма.
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24.03.2022 09:44 Відповісти
Родственник дрона от почты России?

"Почта России": первый дрон комом - YouTube
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24.03.2022 08:17 Відповісти
Авиамоделисты-школьники и то лучше технику делают.
Задача этих штуковин, видно, расход украинских боеприпасов .
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24.03.2022 08:54 Відповісти
Этот беспилотник работает на 3 батарейках КБСЛ-05
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24.03.2022 11:10 Відповісти
 
 