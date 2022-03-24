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На Київщині тероборона збила 3 новітні російські дрони-камікадзе "КУБ". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці тероборони міста Києва зі стрілецької зброї збили три ворожі беспілотники. Як виявилося, це були новітні російські дрони-камікадзе "КУБ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Таким чином, вкотре розвіяний міф про російську "високоінтелектуальну зброю", якій "анологовнєт".
Топ коментарі
+38 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар23.03.2022 22:58
+29 Мистер Икс 00711c20
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показати весь коментар23.03.2022 23:02
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***? ну, мінус три...
При этом не указано, где именно.
Одноразовая и дешёвая куйня.
"Почта России": первый дрон комом - YouTube
Задача этих штуковин, видно, расход украинских боеприпасов .