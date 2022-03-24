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Українські артилеристи знищили групу окупантів на півночі Київщини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники знищили окупантів за допомогою артилерійського угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці пише ОК "Північ". 

"На півночі Київщини російського ворога знищено спільною роботою артилерійського угруповання, зокрема силами та засобами військ оперативного командування "Північ". Добрим людям - доброї ночі. А ворогам - смерть", - пишеться у інформації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака українських артилеристів на окупантів та їх техніку. ВIДЕО безпілотника

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+87
Petro Shuklinov
8 ч. назад

- Это слом. Российская армия оказалсь неспособна нанести поражение Украине за месяц. Это значит, что не сможет и за год. Фактически у них было полторы недели для шоковых действий. Даже еще меньше - пару дней в самом начале. Но в условиях мобилизации огромного количества украинских военных и гражданских, огромной западной поддержки и военных легионеров - задача по захвату страны больше нереализуема. Для русских время упущено. Остался только ракетно-бомбовый террор гражданского населения.

Но даже полное сухопутное поражение России (до которого еще очень далеко) не закончит войну. Это важно понимать. Не получилось всю страну? Значит хоть что-то попытаются урвать, как их солдаты, которые грабят захваченные города и насилуют женщин. Россияне попытаются аннексировать территории, которые успели захватить. Российская пропаганда попытается именно это выдать за победу в войне с Украиной. Наряду с попыткой навязать хоть какое-то дипломатическое поражение Украине. Однако и здесь русские нацисты терпят неудачу.

Например, группировка российских войск под Киевом оказалась в оперативном окружении (Ирпень, Буча, Гостомель). То есть дороги, которые ведут в сторону России, простреливаются. Сбежать они могут, но цена будет высокой. Безопасных путей к отступлению нет. Украинские войска при этом начали восстанавливать контроль над городом Ирпень и постепенно освобождают его от русских нацистов.

Атака на киевском направлении захлебнулась. Об этом отчасти говорит тот факт, что полевые пропагандисты России, которые сопровождали наступление под Киевом, сбежали с этого направления и переместились под Мариуполь. Именно там русские нацисты концентрируют силы для создания сухопутного коридора с Крымом и захвата города, который они видят как крупный порт для оккупированных территорий. Битва за город - ужасная, страшная. И чем она закончится - неизвестно. Все самые мотивированные части русских нацистов брошены туда.

Одновременно русские нацисты пытаются окопаться вокруг Чернигова и Сум. Но уже поняли, что непосредственно города им не взять. То же самое касается Харькова, который стал крепостью и гордостью украинской нации, как и Муриуполь, и дает жесткий отпор русским нацистам. Захват этих трех городов - нереализуемая для россиян задача. Хотя прорваться в отдельные районы с тяжелыми потерями для красивой картинки они все еще могут. Для нас такие попытки - это хорошо, это удача.

На Донбассе в зоне ООС русские нацисты терпят поражение. Если в первые дни официальная сводка россиян говорила о продвижении на 20 км, то теперь официально публикует 2-4 км. И даже это - ложь. Продвижение россиян остановлено. Потери - катастрофические. Но на этом направлении все еще есть ресурсы. И их продолжают бросать вперед.

На юге Украины русские нацисты столкнулись с тем, чего не ожидали. Получив возможность почти без сопротивления углубиться в украинские степи, "легкая прогулка" внезапно закончилась массовой гибелью русских нацистов-офицеров. И полным разгромом под Николаевом, который россияне планировали легко захватить за первую неделю и приступить к захвату Одессы. Украинская артиллерия утуюжит русских ежечасно. Попытки наступления подавлены.

От десантной атаки с моря на Одессу русские, судя по всему, отказались, ведь без сухопутной поддержки (для этого надо было захватить Николаев) атака с моря - самоубийство. Основные силы десанта, которые предназначались для Одессы, переброшены на Мариуполь. Хотя безумные генералы все еще могут заставить корабли высадить мясо на побережье Одессы. С таким подходом к войне, как у русских нацистов - ничего нельзя исключать.

Направление на Кривой Рог и Запорожье тоже заблокировано для русских нацистов. Растянувшиеся колонны уничтожаются, ресурса для наступления нет. Те из россиян, кто пытается окапываться, несут потери ежечасно, так как никакой окоп от удара с Bayraktar не спасает. Однако даже в таких условиях русские генералы гонят личный состав вперед - на Николаев, Кривой Рог, Запорожье. Эти направления превращены в мясорубку, как в районе Изюма и на Донбассе. Особенно на трассе Херсон - Николаев (так называемый сериал "Чернобаевка").

На отдельных направлениях украинская армия ведет наступление и отбрасывает русских назад. И вскоре, что очевидно, начнет освобождение всех захваченных территорий. В войсках, несмотря на тяжелые потери, крепнет понимание, что победа за Украиной. Понадобится еще много мужества и силы воли, чтобы освободить всю Украину от русских нацистов. Да, потери Украины очень большие. И хоть наши потери абсолютно несопоставимы с потерями россиян - от этого украинским семьям, потерявшим мужчин и женщин, не легче. Гибнут сотни украинских военных. Это непоправимая утрата. И после войны мы каждого почтим должным образом.

Однако оперативная ситуация спустя первый месяц войны России против Украины указывает на то, что ни один из сценариев российских генералов не будет реализован. Русские просто не в состоянии обеспечить требования Путина. Конечно, российская пропаганда попытается выдать за огромную победу любой тактический успех, вроде захвата Херсона, который, между тем, оказывает героическое сопротивление оккупантам.

Все это сопряжено с огромными потерями, которые уже для РФ в Украине уже вдвое превысили потери непосредественно России (в составе СССР) во время 10-летней войны против Афганистана.

Но перемены налицо. Россияне начали жаловаться (!), что переговорная группая Украины с Россией якобы затягивает переговоры. Не соглашается почти ни на что, кроме договора о гарантиях безопасности. Россияне жалуются западным политикам, чтобы те надавили на Украину, чтобы Путину дали сохранить лицо. Чтобы Украина приняла требования русских нацистов и капитулировала хоть в чем-то. И каждый раз выдумывает что-то, что можно выдать ну хоть за какую-то победу. Например, теперь требуют дать больше прав русскому языку.

На капитуляцию Украины можно было рассчитывать в первые два-три дня, если бы русским удалось захватить Киев, куда они даже смогли въехать в первые дни, но были полностью разгромлены. Если бы русские смогли убить политическое руководство Украины, генералов, командование, захватить столицу и обезглавить сопротивление - шок был бы таковым, что можно было рассчитывать на разные сценарии.

А теперь это невозможно. И потому никакой капитулации добиться не получится. Но гибнут тысячи гражданских. Россия совершает военные преступления. Много украинцев находятся в опасности в блокированных городах. Умирают дети. Это страшная война. Но нет у Украины другого пути, кроме как одержать в ней победу.

Это и будет сделано.
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23.03.2022 23:11
+42
Яка краса на ніч. Всім доброї ночі.
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23.03.2022 23:10
+25
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23.03.2022 23:33
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Яка краса на ніч. Всім доброї ночі.
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23.03.2022 23:10 Відповісти
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23.03.2022 23:33 Відповісти
Я теж!
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23.03.2022 23:40 Відповісти
Petro Shuklinov
8 ч. назад

- Это слом. Российская армия оказалсь неспособна нанести поражение Украине за месяц. Это значит, что не сможет и за год. Фактически у них было полторы недели для шоковых действий. Даже еще меньше - пару дней в самом начале. Но в условиях мобилизации огромного количества украинских военных и гражданских, огромной западной поддержки и военных легионеров - задача по захвату страны больше нереализуема. Для русских время упущено. Остался только ракетно-бомбовый террор гражданского населения.

Но даже полное сухопутное поражение России (до которого еще очень далеко) не закончит войну. Это важно понимать. Не получилось всю страну? Значит хоть что-то попытаются урвать, как их солдаты, которые грабят захваченные города и насилуют женщин. Россияне попытаются аннексировать территории, которые успели захватить. Российская пропаганда попытается именно это выдать за победу в войне с Украиной. Наряду с попыткой навязать хоть какое-то дипломатическое поражение Украине. Однако и здесь русские нацисты терпят неудачу.

Например, группировка российских войск под Киевом оказалась в оперативном окружении (Ирпень, Буча, Гостомель). То есть дороги, которые ведут в сторону России, простреливаются. Сбежать они могут, но цена будет высокой. Безопасных путей к отступлению нет. Украинские войска при этом начали восстанавливать контроль над городом Ирпень и постепенно освобождают его от русских нацистов.

Атака на киевском направлении захлебнулась. Об этом отчасти говорит тот факт, что полевые пропагандисты России, которые сопровождали наступление под Киевом, сбежали с этого направления и переместились под Мариуполь. Именно там русские нацисты концентрируют силы для создания сухопутного коридора с Крымом и захвата города, который они видят как крупный порт для оккупированных территорий. Битва за город - ужасная, страшная. И чем она закончится - неизвестно. Все самые мотивированные части русских нацистов брошены туда.

Одновременно русские нацисты пытаются окопаться вокруг Чернигова и Сум. Но уже поняли, что непосредственно города им не взять. То же самое касается Харькова, который стал крепостью и гордостью украинской нации, как и Муриуполь, и дает жесткий отпор русским нацистам. Захват этих трех городов - нереализуемая для россиян задача. Хотя прорваться в отдельные районы с тяжелыми потерями для красивой картинки они все еще могут. Для нас такие попытки - это хорошо, это удача.

На Донбассе в зоне ООС русские нацисты терпят поражение. Если в первые дни официальная сводка россиян говорила о продвижении на 20 км, то теперь официально публикует 2-4 км. И даже это - ложь. Продвижение россиян остановлено. Потери - катастрофические. Но на этом направлении все еще есть ресурсы. И их продолжают бросать вперед.

На юге Украины русские нацисты столкнулись с тем, чего не ожидали. Получив возможность почти без сопротивления углубиться в украинские степи, "легкая прогулка" внезапно закончилась массовой гибелью русских нацистов-офицеров. И полным разгромом под Николаевом, который россияне планировали легко захватить за первую неделю и приступить к захвату Одессы. Украинская артиллерия утуюжит русских ежечасно. Попытки наступления подавлены.

От десантной атаки с моря на Одессу русские, судя по всему, отказались, ведь без сухопутной поддержки (для этого надо было захватить Николаев) атака с моря - самоубийство. Основные силы десанта, которые предназначались для Одессы, переброшены на Мариуполь. Хотя безумные генералы все еще могут заставить корабли высадить мясо на побережье Одессы. С таким подходом к войне, как у русских нацистов - ничего нельзя исключать.

Направление на Кривой Рог и Запорожье тоже заблокировано для русских нацистов. Растянувшиеся колонны уничтожаются, ресурса для наступления нет. Те из россиян, кто пытается окапываться, несут потери ежечасно, так как никакой окоп от удара с Bayraktar не спасает. Однако даже в таких условиях русские генералы гонят личный состав вперед - на Николаев, Кривой Рог, Запорожье. Эти направления превращены в мясорубку, как в районе Изюма и на Донбассе. Особенно на трассе Херсон - Николаев (так называемый сериал "Чернобаевка").

На отдельных направлениях украинская армия ведет наступление и отбрасывает русских назад. И вскоре, что очевидно, начнет освобождение всех захваченных территорий. В войсках, несмотря на тяжелые потери, крепнет понимание, что победа за Украиной. Понадобится еще много мужества и силы воли, чтобы освободить всю Украину от русских нацистов. Да, потери Украины очень большие. И хоть наши потери абсолютно несопоставимы с потерями россиян - от этого украинским семьям, потерявшим мужчин и женщин, не легче. Гибнут сотни украинских военных. Это непоправимая утрата. И после войны мы каждого почтим должным образом.

Однако оперативная ситуация спустя первый месяц войны России против Украины указывает на то, что ни один из сценариев российских генералов не будет реализован. Русские просто не в состоянии обеспечить требования Путина. Конечно, российская пропаганда попытается выдать за огромную победу любой тактический успех, вроде захвата Херсона, который, между тем, оказывает героическое сопротивление оккупантам.

Все это сопряжено с огромными потерями, которые уже для РФ в Украине уже вдвое превысили потери непосредественно России (в составе СССР) во время 10-летней войны против Афганистана.

Но перемены налицо. Россияне начали жаловаться (!), что переговорная группая Украины с Россией якобы затягивает переговоры. Не соглашается почти ни на что, кроме договора о гарантиях безопасности. Россияне жалуются западным политикам, чтобы те надавили на Украину, чтобы Путину дали сохранить лицо. Чтобы Украина приняла требования русских нацистов и капитулировала хоть в чем-то. И каждый раз выдумывает что-то, что можно выдать ну хоть за какую-то победу. Например, теперь требуют дать больше прав русскому языку.

На капитуляцию Украины можно было рассчитывать в первые два-три дня, если бы русским удалось захватить Киев, куда они даже смогли въехать в первые дни, но были полностью разгромлены. Если бы русские смогли убить политическое руководство Украины, генералов, командование, захватить столицу и обезглавить сопротивление - шок был бы таковым, что можно было рассчитывать на разные сценарии.

А теперь это невозможно. И потому никакой капитулации добиться не получится. Но гибнут тысячи гражданских. Россия совершает военные преступления. Много украинцев находятся в опасности в блокированных городах. Умирают дети. Это страшная война. Но нет у Украины другого пути, кроме как одержать в ней победу.

Это и будет сделано.
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23.03.2022 23:11 Відповісти
Вони вже Київ з Харковом оточили
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23.03.2022 23:28 Відповісти
У себе в снах
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23.03.2022 23:29 Відповісти
Угледар за месяц. Все идет по плану. Текст нужный.
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23.03.2022 23:31 Відповісти
Перестань читать СМИ орков. Угледар под контролем Украины. Эти орки, по их словам, уже 100500 раз Рубежное брали (на самом деле только разок окопались в северо-западном квартале).
Не верь оркам, они ********* по своей сути.
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23.03.2022 23:41 Відповісти
Точно под нашим контролем .Фух ,ну тогда хорошо аж на душе легче стало
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23.03.2022 23:45 Відповісти
Великолепно...как их потом считать? НАТО дает 7-15 к. двухсотых. 30-40 тыс.- трехсотых. Треть всей группировки в минус.
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23.03.2022 23:14 Відповісти
Цікаве кіно!

чим це каци так відсвічували в лісі ?
якесь джерело інфрачервоного випромінювання ?
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23.03.2022 23:15 Відповісти
З якою ціллю цікавитесь?
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23.03.2022 23:21 Відповісти
воєнную тайну хочу знати за ящик варєнья та бочку пєченья

заспокойся!
світили не наші, а тупі каци

їхні специ теж це відео дивляться та аналізують
ото ж нашим теж треба базар фільтрувати - каци аналізують корегування нашої арти

я так думаю світили підсвітки приладів нічного бачення
якого вони покоління ?
це ті фари, які ще на оригінальних "Калашах" Шмайсера стояли ?
https://www.youtube.com/watch?v=wmRea4Pqt4E
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23.03.2022 23:52 Відповісти
Пердаки горят
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23.03.2022 23:24 Відповісти
Може їжу готували?
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23.03.2022 23:27 Відповісти
Железом и тупым рылом.
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23.03.2022 23:32 Відповісти
Тепловизор...костры и техника.
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23.03.2022 23:33 Відповісти
Може смартфони?
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23.03.2022 23:33 Відповісти
мда!
всі версії цікаві і до уваги нашим хлопцям - НЕ СВІТИ !
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23.03.2022 23:54 Відповісти
Живой и дышаший рузке - временный источник инфракрасного излучения. Временный, потому что любой рузке рано или поздно станет хорошим, а значит - холодным. Чтобы не светиться - нужно не только шапочку из фальги скрутить, а вообще обмотаться, как обматывают картошку при готовке на углях. Техника светиться - потому что тоже прогревается. Не будут же атцы-камандиры жопу морозить?
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24.03.2022 00:11 Відповісти
мда, хєрово стало воювати!
раніше простіше було - костєрок, погрітись...
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24.03.2022 00:32 Відповісти
с такого расстояния видна подсветка? ни чего себе..
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24.03.2022 00:43 Відповісти
Видосы с байрактаров в теплофильтре видел? Там же 3-5км высоты.
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24.03.2022 00:59 Відповісти
так и я об этом это де вообще ни как не скрыться даже без мобильников
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24.03.2022 01:05 Відповісти
Теплак это не про дальность, а про препятсвия. И техники, как быть менее заментным идиотом есть, нооооо. Просто ваньки не воевали ни с кем, кто реально мог дать сдачи, считаем:

- Приднестровье, там в\ч, осколок совка вел непродолжительные боевые действия против, внимание, отделений МИЛИЦИИ молдовы, и всяких хреново вооруженных добробатов(тут не точно).

- Абхазия, боевые действия уже против регуляров из грузии, но каких... У грузии, на момент выхода из союза не осталось ни авиации, ни ППО(какие-то зенитки были, но это такое). Про арту\рсзо\минаметы говорить не берусь, что-то могло быть, но немного. Такой же куцый состав бронетехники. А рашка периодически долбила всем, и авиацией, и черноморским флотом(это вообще зашквар для нас, ибо тогда это говно типо подчинялось и нам и рузким, а значит....). Кроме хромающего качества подводило и ко-во: грузин чуть меньше 4ех лямов.

- Чечня. Когда мы вспоминаем, что из грузии совок вывел много чего, то из чечни - ПОЧТИ ВСЕ. На момент превой чеченской, оставалось на вооружение Дудаева: стрелковое оружие, рпг-хи, пзрк(стрелы1\2) и крайне ограниченное ко-во бронетехники. В лучшее время чечены воевали 30к150. Т.к. там даже намека не было на арту\рсзо - после "гениального" новогоднего штурма - рашка применила тактику тотального разрушения. Только у чечен не было никакой возможности отвечать на средней\дальной. А у нас - есть...

- Южная осетия. Тоже грузия, теже проблемы.

- Российско-грузинская. Рашка тогда поперла со всей мощи, как на нас сейчас, но перес сил был слишком трагический.

- Крым. Про это даже вспоминать тошно.

- Лднр. Ограниченный контингент. Ограниченное вооружение. Как у нас, так и у них. Все вАенные успехи рашки - в двух котлах, причины которых - неверия того, что рашка может зайти с других направлений.

- Сирия. Воевать против ирегуляров, которым даже пзрк\птрк толком не постовляли, но которых можно было ******* всем чем можно, вплоть до хим оружия - то еще достижение.
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24.03.2022 01:35 Відповісти
Убивать кацапьё это чертовски приятная штука и зело полезная .
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23.03.2022 23:20 Відповісти
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23.03.2022 23:38 Відповісти
Смотреть на этот огонь можно ВЕЧНО!
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23.03.2022 23:50 Відповісти
Но не нужно забывать, что силы -слишком неравные!
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24.03.2022 02:40 Відповісти
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
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23.03.2022 23:22 Відповісти
Чудесный фейерверк...
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23.03.2022 23:23 Відповісти
А та тварюка ще розказувала, що вони б Гітлера перемогли б без українців і інших республік.
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23.03.2022 23:39 Відповісти
Горите в аду рус свиньи!!!!!
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23.03.2022 23:40 Відповісти
Бендера привіт передав. Смажся, рашисте😀
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23.03.2022 23:47 Відповісти
Точність попадання виняткова, ну а оптика на Байраку, видно як в день і на багато км. Навіть танк на галявині. По моєму, це прилади нічного бачення орків. Але на таку висоту -даремно. Англійці казали, що арта з байраком через старлінк спілкується. Того і нічна стрільба на 15 км точна.
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24.03.2022 01:39 Відповісти
Не следует проявлять излишний оптимизм!Пока НАТО наблюдает в стороне, говорить о победе слишком рано!Могут быть различные провокации, которые создадут повод для мобилизации россии, и об этом нельзя забывать!Кто здесь пишет о том, что мы будем воевать и полгода?Иди, воюй, чего строчишь!Подбадриванием тоже войну не остановить!Нужна поддержка НАТО, которой НЕТ.От одних санкций-хорошо, но мало..
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24.03.2022 02:39 Відповісти
Крім санкцій і зброї, що вже не погано, є ще реальна фінансова та гуманітарна підтримка, без якої наша економіка могла би вже і схлопнутись. А ще допомога в прийомі декілька мільйонів біженців, набагато легше воювати, коли твоя сім'я в небезпеці. І це все за рахунок налогоплатників західних країн. Хочеться ще більшої підтримки, але і ми колективно в чомусь винні. Але це після війни, зараз своє робимо.
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24.03.2022 09:03 Відповісти
 
 