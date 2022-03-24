Українські артилеристи знищили групу окупантів на півночі Київщини. ВIДЕО

Українські захисники знищили окупантів за допомогою артилерійського угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці пише ОК "Північ".

"На півночі Київщини російського ворога знищено спільною роботою артилерійського угруповання, зокрема силами та засобами військ оперативного командування "Північ". Добрим людям - доброї ночі. А ворогам - смерть", - пишеться у інформації.

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