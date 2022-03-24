Зеленський закликав 24 березня виходити на вулиці та вимагати припинення війни РФ проти України: "Світ має значення. Україна має значення". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми всі маємо зупинити Росію. Світ має зупинити війну. Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи.
Але війна продовжується. Терористичні акти проти мирних мешканців продовжуються. Вже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців та кожну вільну людину на планеті. Ось чому я прошу вас виступити проти війни!", - сказав він у відеозверненні.
"Починаючи з 24 березня – через місяць після російського вторгнення… З цього дня і після. Виходьте з ваших офісів, ваших будинків, ваших шкіл та університетів. Виходьте заради миру. Виходьте із українською символікою підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя. Виходьте на свої площі, на вулиці" - закликав він.
"Зробіть себе видимими та почутими. Скажіть, що люди важливі. Свобода має значення. Світ має значення. Україна має значення. З 24 березня. У центрах ваших міст. Усі як один, хто хоче зупинити війну", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Кто его знает, может нам таки ПОСТАВЯТ авиацию\ППО в новом раунде такого давления...
це не я, це люди так кажуть
Порох напередодні всіляких самітів їхав в Європу і пресував президентів та кацлерів, за що одержав призвисько Танк
Загроза ракетної атаки, Повітряна тривога - має значення =)
Якщо виходити, то вимагати від світу більшої допомоги - і зброю, і санкції, і бойкот РФії.
А до мордору звертатись .... Мураєва приведем. (До речі, а де воно?).
Так? Бубочка?
🤦
Когда оно уже перестанет рисоваться перед ТВ, перекладывать свои обязательства на народ и наконец-то займётся реальной дипломатией и дажмет запад на средства ПВО и ПРО? Это просто какое-то сюрреалистическое представление в театре абсурда во время войны. Отмените сухой закон, нет сил на это смотреть!