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Зеленський закликав 24 березня виходити на вулиці та вимагати припинення війни РФ проти України: "Світ має значення. Україна має значення". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми всі маємо зупинити Росію. Світ має зупинити війну. Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи.

Але війна продовжується. Терористичні акти проти мирних мешканців продовжуються. Вже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців та кожну вільну людину на планеті. Ось чому я прошу вас виступити проти війни!", - сказав він у відеозверненні.

"Починаючи з 24 березня – через місяць після російського вторгнення… З цього дня і після. Виходьте з ваших офісів, ваших будинків, ваших шкіл та університетів. Виходьте заради миру. Виходьте із українською символікою підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя. Виходьте на свої площі, на вулиці" - закликав він.

"Зробіть себе видимими та почутими. Скажіть, що люди важливі. Свобода має значення. Світ має значення. Україна має значення. З 24 березня. У центрах ваших міст. Усі як один, хто хоче зупинити війну", – сказав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Це не той лідер.Він так часто сміявся з того ,що Україна завжди щось у когось просить,що вона акторка немецького серіалу..., що Господь наказав його .І нас разом із ним.
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24.03.2022 00:17
+11
Доки в ОП сидить єрмак, подоляк, люся, доки ДБР керує татаров, доки С Б У керує Баканов( який,кажуть,втік з України ще за тиждень до війни), доки портнова охороняє монастирський, - не вірю зєлєнскому навіть на 5 копійок.
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24.03.2022 00:27
+9
І що, це має допомогти🤔 Вже виходили, будували ланцюжки від Львова до Харкова, а що на виході,- ото ж бо Кацапа можна привести до тями лишень гарним копняком, бажано по свинячому рилу, інакшої мови скотиняка не розуміє, тож варто на мітингах вимагати від партнерів більше зброї, - хорошої і різної,- воєнторг повинен працювати цілодобово, - даєш М-16 в кожну українську хату
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24.03.2022 00:16
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Ну, совет на самом деле дельный. Нефтегазовое эмбарго от США - продукт давление общества на конгресс, который в свою очередь продавил ОП и сонного старичка лично.

Кто его знает, может нам таки ПОСТАВЯТ авиацию\ППО в новом раунде такого давления...
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24.03.2022 00:17 Відповісти
шо там продавил жОПА,эмбарго? это было очевидно сразу что его введут,а скулеж на тему нато кинуло уже ******,потому и самолетами и пво затык что не знают чего оно хочет,победы в войне,или "мира любой ценой"
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24.03.2022 00:26 Відповісти
"як гівно в ополонці"

це не я, це люди так кажуть
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24.03.2022 00:28 Відповісти
"так отож")))
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24.03.2022 00:39 Відповісти
Верховний флешмобів

Порох напередодні всіляких самітів їхав в Європу і пресував президентів та кацлерів, за що одержав призвисько Танк
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24.03.2022 00:26 Відповісти
Re:"...виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення."

Загроза ракетної атаки, Повітряна тривога - має значення =)
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24.03.2022 00:14 Відповісти
Зе заглючив... думає, що все ще виступає перед французами або англійцями...
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24.03.2022 00:50 Відповісти
Це не той лідер.Він так часто сміявся з того ,що Україна завжди щось у когось просить,що вона акторка немецького серіалу..., що Господь наказав його .І нас разом із ним.
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24.03.2022 00:17 Відповісти
І що, це має допомогти🤔 Вже виходили, будували ланцюжки від Львова до Харкова, а що на виході,- ото ж бо Кацапа можна привести до тями лишень гарним копняком, бажано по свинячому рилу, інакшої мови скотиняка не розуміє, тож варто на мітингах вимагати від партнерів більше зброї, - хорошої і різної,- воєнторг повинен працювати цілодобово, - даєш М-16 в кожну українську хату
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24.03.2022 00:16 Відповісти
Почему-то мне кажется, что эта просьба - не для жителей Украины.
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24.03.2022 00:18 Відповісти
а кому это? что это изменит - люди по всему миру и так поддерживают Украину - а европейцы и американцы даже сознательно пошли на ухудшение своей жизни - что-бы поддержать нас - а эти просьбы зеленскрого такие наивные и тупые пук в лужу - ращке и путну насрать на весь этот детский сад
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24.03.2022 00:31 Відповісти
Зрадник свого тата ( ) правильно написав.
Якщо виходити, то вимагати від світу більшої допомоги - і зброю, і санкції, і бойкот РФії.
А до мордору звертатись .... Мураєва приведем. (До речі, а де воно?).
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24.03.2022 00:29 Відповісти
Еще, за снять Санкции с Абрамовича

Так? Бубочка?
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24.03.2022 00:21 Відповісти
А до речі, де офіційний коментар від ОП про цю новину?
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24.03.2022 00:25 Відповісти
🇺🇦😎👍 +++
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24.03.2022 00:23 Відповісти
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24.03.2022 00:27 Відповісти
Доки в ОП сидить єрмак, подоляк, люся, доки ДБР керує татаров, доки С Б У керує Баканов( який,кажуть,втік з України ще за тиждень до війни), доки портнова охороняє монастирський, - не вірю зєлєнскому навіть на 5 копійок.
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24.03.2022 00:27 Відповісти
И обязательно не забыть погудеть.
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24.03.2022 00:36 Відповісти
🙋

🤦

Когда оно уже перестанет рисоваться перед ТВ, перекладывать свои обязательства на народ и наконец-то займётся реальной дипломатией и дажмет запад на средства ПВО и ПРО? Это просто какое-то сюрреалистическое представление в театре абсурда во время войны. Отмените сухой закон, нет сил на это смотреть!
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24.03.2022 00:42 Відповісти
Чтобы пьяных стреляли? всё он делает правильно....и занимается реальной дипломатией и призывами - как "президент войны" он всё делает чётко...У нас есть Кулеба для тайных переговоров...
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24.03.2022 00:47 Відповісти
Ув.Зеленский уточняйте где и кому выходить....а то у нас так может получится что выйдут в Киеве, а туда ****** ракетой...извините за мой Клатческий...
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24.03.2022 00:45 Відповісти
надо просто перестать стрелять
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24.03.2022 05:02 Відповісти
не вздумайте никуда ходить. скопление люде, мишень для орков.
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24.03.2022 05:03 Відповісти
Де, у Херсоні та Мелітополі?
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24.03.2022 10:40 Відповісти
 
 