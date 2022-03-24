Зеленський закликав 24 березня виходити на вулиці та вимагати припинення війни РФ проти України: "Світ має значення. Україна має значення". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ми всі маємо зупинити Росію. Світ має зупинити війну. Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи.

Але війна продовжується. Терористичні акти проти мирних мешканців продовжуються. Вже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців та кожну вільну людину на планеті. Ось чому я прошу вас виступити проти війни!", - сказав він у відеозверненні.

"Починаючи з 24 березня – через місяць після російського вторгнення… З цього дня і після. Виходьте з ваших офісів, ваших будинків, ваших шкіл та університетів. Виходьте заради миру. Виходьте із українською символікою підтримати Україну, підтримати свободу, підтримати життя. Виходьте на свої площі, на вулиці" - закликав він.

"Зробіть себе видимими та почутими. Скажіть, що люди важливі. Свобода має значення. Світ має значення. Україна має значення. З 24 березня. У центрах ваших міст. Усі як один, хто хоче зупинити війну", – сказав він.

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