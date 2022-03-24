УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4426 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 906 15
війна (56511) Луганщина (4418) обстріл (21114) Гайдай_ЛОГА (905) воєнні злочини (1567)

На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч проти четверга, 24 березня, російська авіація завдала ракетних ударів по містах Луганської області, скинула фосфорні бомби на Рубіжне (Луганська обл.), загинуло 4 особи, серед яких двоє дітей, поранено 6 людей

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. За підтвердженою інформацією, ми маємо чотирьох загиблих, двоє з яких діти, та шестеро поранених. В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", – написав Гайдай у телеграмі в четвер уранці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Бердянська - сильна пожежа, полум’я перекинулося на кораблі окупантів, - соцмережі. ВIДЕО

За його словами, за добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки. Зокрема, 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Було охоплено полум'ям 16 із них. Обстрілів зазнали жителі Сєверодонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки.

"Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла. Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково (загалом це близько 32 550 абонентів)", – повідомив голова Луганської ОВА.

На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай 01
На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай 02
На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай 03
На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай 04
На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай 05
На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай 06
На Луганщині авіація РФ вночі завдала ракетних ударів і здійснила фосфорні бомбардування Рубіжного: загинули четверо людей, двоє з яких діти, - Гайдай 07
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Всех убивать - всех до единого
показати весь коментар
24.03.2022 08:39
+12
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
показати весь коментар
24.03.2022 08:36
+8
Виродки мордовські.
показати весь коментар
24.03.2022 08:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі кацапські вбивці які прийшли вбивати та вбивають в Україні-горітимуть у пеклі...
показати весь коментар
24.03.2022 08:36 Відповісти
Всех убивать - всех до единого
показати весь коментар
24.03.2022 08:39 Відповісти
война по-руССки..
показати весь коментар
24.03.2022 08:36 Відповісти
Виродки мордовські.
показати весь коментар
24.03.2022 08:37 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 08:37 Відповісти
Чому діти досих пір в Рубіжному !? Ніх.я не пойму ?!
показати весь коментар
24.03.2022 08:41 Відповісти
попробуйте их вывезти, мы имеем дело с военными преступниками и террористами, они убивают мирных и не дают их вывезти из горячих точек, у них такая манера террора..., они ничего не бояться и никого, верят только в своего плешивого крокодила и готовы совершать ради него самые дикие преступления...
показати весь коментар
24.03.2022 08:49 Відповісти
напевно немає можливості вивезти, кацапи ж дегенерати, чим більше забивають тим більше їм подобається, будуть вбивати, поки їх не вб"ють, і фігня що пілоту не так тяжко вбивати бо він не бачить, вони знають що ******** і знають чим.
показати весь коментар
24.03.2022 08:51 Відповісти
може не було можливості вивезти, з виродками про гумунітарний коридор не домовитися.
показати весь коментар
24.03.2022 08:58 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 08:49 Відповісти
Кремлівський вбивця і головоріз послав своїх варварів вбивати наших дітей - невже ця падлюка має право жити ?

показати весь коментар
24.03.2022 08:51 Відповісти
Как-то странно, что до сих пор кацолётчики не нанесли бомбовый авиаудар ФАБами по Воронежу. Это должно повысить уровень военного угара населения кацапии к "девятамая", и поддержать на нужном уровне пацифистские настроения в Венгрии и Германии.
показати весь коментар
24.03.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 09:12 Відповісти
Фашизм , геноцид , екоцид

але знаєте , що дивує кацапи в ООН і дають на розгляд резолюції і це відбувається сьогодні
показати весь коментар
24.03.2022 09:23 Відповісти
Ось з ким ці варвари вміють воювати вбивають дітей ,що ж ви творити гади горіть в пеклі рашиська чума і ваш дибільний народ.
показати весь коментар
24.03.2022 09:30 Відповісти
 
 