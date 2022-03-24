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війна (56511) Маріуполь (2820)

Завалені дороги та "наскрізні" будинки: наслідки обстрілів Маріуполя російськими окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Маріуполь зазнав масштабних руйнувань внаслідок російських обстрілів.

В мережі опублікували свіжі кадри з оточеного російськими військами Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одне відео із практично повністю зруйнованого під час боїв Маріуполя", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко. ФОТО
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24.03.2022 08:57 Відповісти
Атаку на захватчика показали с помощью тепловизора.Как выглядит ликвидация живой силы врага ночью: украинцы забрасывают пехоту оккупантов взрывчаткой, солдаты РФ разбегаются.https://vimeo.com/691713407?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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24.03.2022 09:08 Відповісти
Это фейк видео 2020 года с Сирии . Уже было опровержение
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24.03.2022 19:27 Відповісти
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24.03.2022 09:11 Відповісти
руССкий мир пришёл.. скоро будет пошёл, или поплыл..
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24.03.2022 09:17 Відповісти
Вчера смотрел на разрушеный микрорайон за АЗОВСТАЛЬю ужас ,злость. Как хочется чтоб подохли все орки!
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24.03.2022 09:26 Відповісти
 
 