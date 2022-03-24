Завалені дороги та "наскрізні" будинки: наслідки обстрілів Маріуполя російськими окупантами. ВIДЕО

Маріуполь зазнав масштабних руйнувань внаслідок російських обстрілів.

В мережі опублікували свіжі кадри з оточеного російськими військами Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"Ще одне відео із практично повністю зруйнованого під час боїв Маріуполя", - йдеться в описі відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Маріуполі від обстрілу окупантів загинула 11-річна гімнастка Катерина Дьяченко. ФОТО