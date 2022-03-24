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Завалені дороги та "наскрізні" будинки: наслідки обстрілів Маріуполя російськими окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Маріуполь зазнав масштабних руйнувань внаслідок російських обстрілів.
В мережі опублікували свіжі кадри з оточеного російськими військами Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одне відео із практично повністю зруйнованого під час боїв Маріуполя", - йдеться в описі відео.
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