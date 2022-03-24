УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4426 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні
4 885 24
війна (56511) Литва (1537) звернення (350) Науседа Гітанас (257)

Президент Литви Науседа - до українців: Ви - приклад безсмертного подвигу для всіх нас. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до українців у місяць нескореності.

Він наголосив, що весь литовський народ підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ґітанас Науседа підкреслив, що місяць тому Росія жорстоко напала на українську землю. І весь цей час українці тримаються гордо, твердо та вільно, а також готові дати відсіч загарбникам.

"Литовський народ вітає українських героїв. Ви, хто бореться за кожну п'ядь своєї землі, є прикладом безсмертного подвигу для всіх нас! Слава України – це те, чим усі захоплюються!" - сказав він.

Також читайте: Литва виділить додаткові 10 млн євро на військову підтримку України

Президент Литви зазначив, що у всьому світі бачать ганебні дії російських загарбників. А їхні численні злочини ненавидять та зневажають усі. Ґітанас Науседа підкреслив, що незліченні жертви російської агресії не будуть забутими, а наш народ відсвяткує день перемоги.

"Ваша боротьба – це також наша боротьба. Ваш біль – це наш біль. А ваша свобода – це й наша свобода. За вашу і нашу свободу! Слава Україні!" – наголосив Науседа.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
а ви справжні друзі!!!!
показати весь коментар
24.03.2022 10:02
+18
Тільки що подивився відео: жесть, наші попали в танк орків, - башня танка взлетіла в небо як повітрряна куля!
А соь відео: https://t.me/operativnoZSU/15314
показати весь коментар
24.03.2022 10:06
+8
ja rad shto u nas estj takije sosedi kak Litva i Estonia....hotja by s 2 storon mozhno byt spokoinym shto ne vsadjad nozh v spynu.
показати весь коментар
24.03.2022 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а ви справжні друзі!!!!
показати весь коментар
24.03.2022 10:02 Відповісти
Я не такий категоричний
показати весь коментар
24.03.2022 10:36 Відповісти
Ти тупий
показати весь коментар
24.03.2022 10:07 Відповісти
Тільки що подивився відео: жесть, наші попали в танк орків, - башня танка взлетіла в небо як повітрряна куля!
А соь відео: https://t.me/operativnoZSU/15314
показати весь коментар
24.03.2022 10:06 Відповісти
krasota
показати весь коментар
24.03.2022 10:09 Відповісти
Я навіть в фільмах такого не бачив
показати весь коментар
24.03.2022 10:17 Відповісти
То огнеметная вундервафля с виду или РЗСО
показати весь коментар
24.03.2022 12:44 Відповісти
"За нашу и вашу свободу!" - это слова Калиновского.
показати весь коментар
24.03.2022 10:13 Відповісти
Впервые фраза Za naszą i waszą wolność была использована во время восстания 1794 года. Потом лозунг использовали и на восстаниях 1830-30, 1863-64 годов и много раз позднее, пока это не стало главным лозунгом борьбы за свободу всех народов Восточной Европы.
показати весь коментар
24.03.2022 13:04 Відповісти
ja rad shto u nas estj takije sosedi kak Litva i Estonia....hotja by s 2 storon mozhno byt spokoinym shto ne vsadjad nozh v spynu.
показати весь коментар
24.03.2022 10:15 Відповісти
Соседи-то конечно надежные, а кто сжигает в Риге машины с украинскими номерами?
показати весь коментар
24.03.2022 10:52 Відповісти
gde , kto , shto szigal ?
показати весь коментар
24.03.2022 11:02 Відповісти
v spam kremljovskaj konserva.
показати весь коментар
24.03.2022 11:07 Відповісти
Начальник Госполиции Армандс Рукс в интерьвью ЛТВ сообщил, что начато три уголовных процесса по факту повреждения автомобилей с украинскими номерами. По его словам,начаты уголовные процессы по повреждению машин и краже и порче украинских флагов. Delfi 24 03 2022g PS а ты шнырь не из Латвии если не знаешь такого. Saprot!!
показати весь коментар
24.03.2022 11:33 Відповісти
vatny ***** gde tam podzhog ? v spame kukarekai ******* kacapskaja
показати весь коментар
24.03.2022 11:37 Відповісти
tādus krievu perdeļus kā tevi - pie pirmās izdevības deportēsim "na roģinu" tie kas apzog ukraiņu bēgļus - ir tādi pat vateņi kā tu. tādu mēslu mūsu valstī ir daudz.....pagaidām
показати весь коментар
24.03.2022 11:48 Відповісти
у мокшанских танков сносит крышу от успеха
показати весь коментар
24.03.2022 10:15 Відповісти
Хватит аплодисментов.. дальше будет больше..
показати весь коментар
24.03.2022 10:18 Відповісти
Далі буде буденно після прогнозу погоди - завтра +15+20, орків -300-400
показати весь коментар
24.03.2022 10:43 Відповісти
Спасибо , настоящие ДРУЗЬЯ !👍
показати весь коментар
24.03.2022 10:34 Відповісти
Так пане, народ веде героїчну і частково нерівну боротьбу. Народ України героїчний, а грізний НАТО показав себе на жаль боягузом, бо дозволив РФ безкарно воювати на половині планети Земля, бомбардувати лікарні, школи, житлові квартали. І хоч обіцянки покарання за військові злочини були і є, реального покарання на жаль не буде. І це основна причина, тобто безкарність, того що РФ нападає на кого завгодно. Наступні пане президент буде ваш регіон. І причина - ваше тобто НАТО боягузство, дивитися як вбивають дітей жінок і літніх людей тисячами і плести якусь беліберду
показати весь коментар
24.03.2022 10:34 Відповісти
А вот интересно чем сейчас занимается польско- литовско- украинская бригада? К параду готовится наверно.
показати весь коментар
24.03.2022 11:28 Відповісти
 
 