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"Ми жили в прекрасному місті. Ви прийшли на територію вільної, квітучої України і все розбомбили", - мешканка Маріуполя - кремлівському пропагандисту. ВIДЕО
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Кремлівські пропагандисти вирішили взяти коментар у мешканки Маріуполя, але почули зовсім не те, чого очікували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що опублікований в мережі, жінка говорить про знищення росіянами квітучого міста, в якому розвивалося і розбудовувалося все. Пропагандисти намагалися переконати в іншому, розповідаючи російські наративи.
"Росія завжди бреше... Ми жили в прекрасному місті. Ви прийшли на територію вільної квітучої України. І все розбомбили", - сказала жінка.
Топ коментарі
+89 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар24.03.2022 10:45
+59 галина галка
показати весь коментар24.03.2022 10:53
+51 Joshua Merlin
показати весь коментар24.03.2022 10:47
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Будь ласка, зачекайте...
И все это в то время, как Израиль Максима Бабокера продолжает зашибать бабло на торговле с РФ, блокирует любые поставки военного назначения в Украину, которые только может блокировать и препятствует блокировкам покупок российской нефти.
А пошукай фото донецького аеропорту
А в Криму, тим часом, зараз особливо весело. Про різкий скачок оголошень щодо продажу квартир від панаєхавших після 2014-го та евакуацію сімей феесбешної наволочі уже читали ще майже два тижні тому, коли навіть оптимістичні західні експерти нам мало хорошого пророкували. Зараз цей потік бажаючих втекти з краденого півострова наростає. Ми цього не відстежуємо, а виявляється, там почалося якесь велике переселення
народівуродів. І воно мало б сягнути такого розмаху, що путінськийй режим фактично заблокував виїзд з Криму на материк по все ще не зруйнованому так званому Кримськом умосту. Також обмежено допуск на поромне сполучення. Офіційно це пояснили недопущенням на материк українських ДРГ. Те, що "нашими диверсантами" виявилися переважно родини рашистського офіцер'я, силовиків, їхні чиновнічки та інші окупанти, що приїхали віджимати чуже, якось нікого не здивувало. І нас не турбує.
От тільки на останок нагадаю, що знамениті Нептуни (ми шоста країна в світі, яка зуміла застосувати технології такого рівня) були призначені не лише для знищення водних цілей. Тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов доповів, що у випадку нападу з боку Криму саме Нептуном буде ліквідований той кримський міст. А дехто інший зруйнував ту ракетну програму. Зрештою, ще дехто наказав розмінувати мости й дамбу на шляху з Криму й багато чого іншого. Тому, коли вам зараз будуть ліпити цю "гєроічєскую лічность", не забувайте, персонально на чиїй совісті трагедія Маріуполя чи драми Херсона, Енергодара, Мелітополя...
ці жінки під обстрілами були, вони йому ще через пару питань його мікрофон в дупу замість швабри засунуть
Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию россии. Всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев. Это где-то половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе. Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.
Вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря от куда потом перераспределяют по разным отдаленным городам россии. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.
Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно спасти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города.
«То, что делают русские оккупанты не поддается никакому объяснению. Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов - рашисты. Сейчас мы формируем базу депортированных мариупольцев и будем работать над их возвращением в Украину», - городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. https://t.me/mariupolrada/8987
Рашісти переодягаються в форму української армії та розстрілюють цивільних на камеру, був зв'язок із знайомим , 😠а потім ********* і Соловйов
покажуть по ТБ
Всі 11 раз оркостан блокував це рішення.
разве не паРаша ? разве не паРаша аннексировала Крым восемь лет назад?
разве не граждане паРаши гиркин, бородай и прочие преступники и подлецы организовывали террор в украинских Донецке и Луганске ?
а разве центр Донецка после "восьми лет обстрелов" выглядит сейчас, как Мариуполь после месяца освободительных бомбежек паРаши?
все смерти и в Донецке, и в Луганске, начиная с весны 2014 года на руках пуйла и паРаши, более того, даже смерти на Майдане на их руках, ибо сраный Овощ-янык выполнял волю пуйла, расстреливая Майдан.