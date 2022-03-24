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Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Флагтшток містяни повалили, а прапор - спалили.
Відповідні фото та відео опубліковані в телеграм-каналі "Енергоатому", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили рашистські окупанти, та спалили її. Респект відважним енергодарцям", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+32 Dima30
показати весь коментар24.03.2022 12:13
+17 Катерина 2abff6e7
показати весь коментар24.03.2022 12:13
+13 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар24.03.2022 12:15
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Сыз меним анъладым, къабакъбаш хынзыр? Ёк?
******
Так воно саме написало, шо у нього "баш" ("голова") хвора.
Хай триздує в "хынзыр", - по ходу кацапського корабля. )))
Най здійсниться Божа ВОЛЯ!
куда Вас занесло , если не секрет ?