Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти. ВІДЕО+ФОТО

Флагтшток містяни повалили, а прапор - спалили.

Відповідні фото та відео опубліковані в телеграм-каналі "Енергоатому", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили рашистські окупанти, та спалили її. Респект відважним енергодарцям", - йдеться у повідомленні.

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