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Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Флагтшток містяни повалили, а прапор - спалили.

Відповідні фото та відео опубліковані в телеграм-каналі "Енергоатому", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мешканці Енергодару повалили флагшток з червоною ганчіркою, яку раніше повісили рашистські окупанти, та спалили її. Респект відважним енергодарцям", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: На міськраді захопленого Херсону повісили великий український прапор. ФОТО

Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти 01
Мешканці Енергодару спалили червоний прапор, який повісили окупанти 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Енергодар це Україна!Пишаюся нашими громадянами.
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24.03.2022 12:13
+17
Так тримати!
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24.03.2022 12:13
+13
РЕАЛЬНО МУЖНІ ХЛОПЦІ
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24.03.2022 12:15
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Енергодар це Україна!Пишаюся нашими громадянами.
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24.03.2022 12:13 Відповісти
Так тримати!
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24.03.2022 12:13 Відповісти
В Українській Мові такої бовтанки НЕМА, це - совковий "кекс" з-під комуняцької ср-аки!
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24.03.2022 12:19 Відповісти
-напишіть краще ...
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24.03.2022 12:43 Відповісти
Ти любиш совкові сорти лайна пробувати на смак, замість бути Українцем? Пробач за. Але ти ж просиш сам тебе переконати!
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24.03.2022 13:37 Відповісти
Авжеж можна написати "Згорда триматися", але це не дуже точно. "Так тримати" повністю прийнятний вислів. Не така це й "калька" з російської.
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24.03.2022 13:12 Відповісти
Совкове комуняцьке лайно якого сорту тобі ще "смакує", йолуп?

Сыз меним анъладым, къабакъбаш хынзыр? Ёк?
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24.03.2022 13:39 Відповісти
Ти провокатор? Чи ти так любиш неньку , що сидиш вдома і виписуеш тут пуйню? Мова не розділяє людей, ЯКЩО ВОНИ ЛЮДИ. Думай))))
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24.03.2022 13:56 Відповісти
Мабуть воно просто *******.
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24.03.2022 15:05 Відповісти
къабакъбаш хынзыр
******
Так воно саме написало, шо у нього "баш" ("голова") хвора.
Хай триздує в "хынзыр", - по ходу кацапського корабля. )))
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24.03.2022 18:38 Відповісти
Бережи вас Боже!

Най здійсниться Божа ВОЛЯ!
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24.03.2022 12:13 Відповісти
РЕАЛЬНО МУЖНІ ХЛОПЦІ
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24.03.2022 12:15 Відповісти
РуССкий фашизм не пройдет!!! Победа будет за Украиной!!!
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24.03.2022 12:24 Відповісти
Краснопузые Шарико-Швондеры это элита мавзолейного быдла
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24.03.2022 12:39 Відповісти
Ганчірці місце на сміттєзвалищі
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24.03.2022 12:42 Відповісти
Senator , привет 🙂рад видеть
куда Вас занесло , если не секрет ?
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24.03.2022 12:44 Відповісти
В Чехию с женой поехали 8 февралв на денчик племянника....Взаимно рад...
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24.03.2022 13:11 Відповісти
Будуть орки горіти і в небі , і на землі разом зі своїм триколорним хламом !
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24.03.2022 12:46 Відповісти
Это была какая-то помесь советско-китайская? С одной стороны мелкие звезды, с другой серпом по молоту ...
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24.03.2022 13:28 Відповісти
Єто боевое Знамя Победы. Они прям все надрачивают на "дедываравали))))))
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24.03.2022 13:58 Відповісти
 
 