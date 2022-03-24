Бійці "Азову" точним пострілом знищили 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мінометники полку Азов продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів.
Відео своєї роботи по звільненню Маріуполя від росіян "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ
"Мінометники полку "Азов" продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", - підкреслюють у "Азові".
Топ коментарі
+42 Чайка Київ
показати весь коментар24.03.2022 13:33
+22 Bad Robot
показати весь коментар24.03.2022 13:38
+21 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар24.03.2022 13:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
смерть ворогам !!!
Героям СЛАВА !!!
Ви уже увійшли у ВІКІПЕДІЮ НАЗАВЖДИ!!!
Вас бояться і поважають "рузьке", вагнер, кадирівці
Ви воїни СВІТЛА!!!!
Молюся за ВАС !!!
Ви НЕЗЛАМНІ ДУХОМ!!!
Слава НАЦІЇ!!!
******* кріпаки усі подохнуть в Україні, якщо не встигнуть утікти з неї …
Смерть московітам в Україні разом із п'ятою колоною опожопівців !!!
Кари, москалям, тяжкої кари!!