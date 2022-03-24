Бійці "Азову" точним пострілом знищили 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Мінометники полку Азов продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів.

Відео своєї роботи по звільненню Маріуполя від росіян "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

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"Мінометники полку "Азов" продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", - підкреслюють у "Азові".

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