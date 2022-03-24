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Бійці "Азову" точним пострілом знищили 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мінометники полку Азов продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів.

Відео своєї роботи по звільненню Маріуполя від росіян "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

"Мінометники полку "Азов" продовжують знищувати ворогів. Захисники Маріуполя прицільним пострілом з міномета вивели з ладу 1 ББМ та 3 вантажівки окупантів. На відміну від росіян, які знищують українські міста вщент, наші мінометники б’ють прицільно, не знищуючи при цьому житлову інфраструктуру", - підкреслюють у "Азові".

Також дивіться: Ми будемо боротися понад людські сили, - звернення "Азова". ВIДЕО
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Топ коментарі
+42
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:33
+22
Ювелирная работа! Путлер - капут!
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24.03.2022 13:38
+21
бережіть себе в тим пеклі... великі воїни великої країни...
смерть ворогам !!!
Героям СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:41
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:33 Відповісти
Ювелирная работа! Путлер - капут!
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24.03.2022 13:38 Відповісти
бережіть себе в тим пеклі... великі воїни великої країни...
смерть ворогам !!!
Героям СЛАВА !!!
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24.03.2022 13:41 Відповісти
Зачорнобаїли.
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24.03.2022 13:42 Відповісти
Точно в цель! Земля тварям стекловатой.
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24.03.2022 13:42 Відповісти

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24.03.2022 13:43 Відповісти
Буде в них тепер сербський рубль - СРУбль...
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24.03.2022 13:48 Відповісти
Можно короче: "Россия стала проблемой для Сербии".
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24.03.2022 14:25 Відповісти
или просто "Россия стала проблемой"
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24.03.2022 14:41 Відповісти
Путлер - капут!
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24.03.2022 13:45 Відповісти
А ти не пробував з дивану кудись прицільно....
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24.03.2022 13:48 Відповісти
Ну це так як путлерівсько-фашиська орда не вміє.
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24.03.2022 13:49 Відповісти
Єто профессионально
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24.03.2022 13:49 Відповісти
Єто так как "Квітник" наприклад))) Погугли мокшанин))))
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24.03.2022 13:51 Відповісти
Так же как из любого вида вооружения,точное поражение цели,что не понятно?
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24.03.2022 13:58 Відповісти
КРАСАВА!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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24.03.2022 13:50 Відповісти
Азов!!!
Ви уже увійшли у ВІКІПЕДІЮ НАЗАВЖДИ!!!
Вас бояться і поважають "рузьке", вагнер, кадирівці

Ви воїни СВІТЛА!!!!
Молюся за ВАС !!!
Ви НЕЗЛАМНІ ДУХОМ!!!
Слава НАЦІЇ!!!
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24.03.2022 13:51 Відповісти
Супер!
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24.03.2022 13:52 Відповісти
Низький уклін до землі Захисникам України !!!
******* кріпаки усі подохнуть в Україні, якщо не встигнуть утікти з неї …
Смерть московітам в Україні разом із п'ятою колоною опожопівців !!!
Кари, москалям, тяжкої кари!!
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24.03.2022 13:54 Відповісти
Шановні редактори, правильно писати "знищують , знищувати", виправте і засоромтесь!
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24.03.2022 13:59 Відповісти
АЗОВ это настоящие Украинские *********....Слава Героям!!!
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24.03.2022 14:14 Відповісти
Теперь американские ********* будут бороться за право носить шеврон "Азова".
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24.03.2022 14:27 Відповісти
Слава героям ! не перестаю захоплюватись мужністю і самовідданістю хлопців з Азова.
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24.03.2022 15:54 Відповісти
Минометы с оптикою?
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24.03.2022 16:14 Відповісти
 
 