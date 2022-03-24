Зеленський у парламенті Швеції: Росія розраховує йти далі в Європу. Вони показують це по телебаченню росіянам, демонструють напрямки наступу. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи у парламенті Швеції, що Росія не зупиниться в Україні та розраховує з війною йти далі в Європу.

"Росія пішла війною проти України, тому що розраховує піти далі в Європу. Розраховує на знищення свободи далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки", - заявив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський сказав, що російські пропагандисти вже зараз обговорюють в ефірах державного телебачення, як Росія окупує, зокрема, і шведський острів Готланд, і як буде "утримувати його під своїм контролем десятиліттями".

"Вони показують це росіянам на мапі, демонструють напрямки наступу. Ви запитаєте, з якою це метою? Кажуть, що для Росії вигідно розмістити на Готланді системи ППО і військову базу для прикриття захоплення держав Балтії. Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу, розраховує знищити свободу далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки", — сказав президент Зеленський.

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Він закликав країну посилити санкції проти Росії, щоби якнайшвидше наблизити настання миру.

"Швеція підтримує політику санкцій, політику, без якої миру не буде. Тому що іншої мови, ніж ефективність санкцій, керівництво Росії не розуміє, але щоб мир настав швидше, санкційні пакети проти рф мають застосовуватися щотижнево. Жодного бареля російської нафти, жодного заходу Росії у ваші порти, жодного євро податку ваших компаній в Росію. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів існування", - зазначив Зеленський.

"Ми маємо змусити Росію шукати миру", - наголосив він.

Президент України зазначив, що Росія руйнує інфраструктуру, яка просто слугує життю, а також, що РФ застосувала фосфорні бомби.

"Ми у Європі мали "еру співпраці, спокою, впевненості", поки Росія не вирішила, що може переміщуватись в часі і скасовувати 21 століття і діяти, як у старі часи тоталітарних ідеологій. Якби Україна не встояла — це означало б, що ви втратили все, це означало б, що ви в небезпеці", - додав він.

Він зазначив, що вдячний за підтримку, яку Швеція надала Україні у зв’язку з війною, підкресливши, що синій та жовтий кольори (кольори прапорів України та Швеції. - Ред.) зараз чи не найпопулярніші кольори у світі.

"Ми воюємо не тільки за Україну, а за безпеку Європи. І ми довели, що заслуговуємо бути повноправним членом Європейського Союзу", - наголосив президент, додавши, що розраховує на підтримку Швеції на шляху України до членства в ЄС.

Зеленський запросив Швецію взяти участь у повоєнному відновленні України.

"Я впевнений, що разом ми зможемо забезпечити мир і тому вже зараз треба думати про відновлення України після цієї війни. А це буде. Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ узяти участь у цьому історичному проєкті. Україна була чудовою, а тепер стане великою, бо такий у нас народ", - заявив Зеленський, виступаючи перед парламентом Швеції у четвер.

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"Я запрошую вас продемонструвати світові, усім сучасним та майбутнім поколінням, що війна не дає результату, а мир дає результат. І життя", - сказав він.

За його словами, Швеція стала першою державою, якій Україна запропонувала "великий проєкт відновлення".

"Ви можете взяти шефство над будь-яким містом України, регіоном або галуззю для їх відновлення. Упевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес та любов до життя, вміння організувати простір – в інтересах людей", - підсумував президент.