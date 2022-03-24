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Зеленський у парламенті Швеції: Росія розраховує йти далі в Європу. Вони показують це по телебаченню росіянам, демонструють напрямки наступу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, виступаючи у парламенті Швеції, що Росія не зупиниться в Україні та розраховує з війною йти далі в Європу.

"Росія пішла війною проти України, тому що розраховує піти далі в Європу. Розраховує на знищення свободи далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки", - заявив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський сказав, що російські пропагандисти вже зараз обговорюють в ефірах державного телебачення, як Росія окупує, зокрема, і шведський острів Готланд, і як буде "утримувати його під своїм контролем десятиліттями".

"Вони показують це росіянам на мапі, демонструють напрямки наступу. Ви запитаєте, з якою це метою? Кажуть, що для Росії вигідно розмістити на Готланді системи ППО і військову базу для прикриття захоплення держав Балтії. Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу, розраховує знищити свободу далі в Європі. Це фундаментальний виклик для європейської системи безпеки", — сказав президент Зеленський.

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Він закликав країну посилити санкції проти Росії, щоби якнайшвидше наблизити настання миру.

"Швеція підтримує політику санкцій, політику, без якої миру не буде. Тому що іншої мови, ніж ефективність санкцій, керівництво Росії не розуміє, але щоб мир настав швидше, санкційні пакети проти рф мають застосовуватися щотижнево. Жодного бареля російської нафти, жодного заходу Росії у ваші порти, жодного євро податку ваших компаній в Росію. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів існування", - зазначив Зеленський.

"Ми маємо змусити Росію шукати миру", - наголосив він.

Президент України зазначив, що Росія руйнує інфраструктуру, яка просто слугує життю, а також, що РФ застосувала фосфорні бомби.

"Ми у Європі мали "еру співпраці, спокою, впевненості", поки Росія не вирішила, що може переміщуватись в часі і скасовувати 21 століття і діяти, як у старі часи тоталітарних ідеологій. Якби Україна не встояла — це означало б, що ви втратили все, це означало б, що ви в небезпеці", - додав він.

Він зазначив, що вдячний за підтримку, яку Швеція надала Україні у зв’язку з війною, підкресливши, що синій та жовтий кольори (кольори прапорів України та Швеції. - Ред.) зараз чи не найпопулярніші кольори у світі.

"Ми воюємо не тільки за Україну, а за безпеку Європи. І ми довели, що заслуговуємо бути повноправним членом Європейського Союзу", - наголосив президент, додавши, що розраховує на підтримку Швеції на шляху України до членства в ЄС.

Зеленський запросив Швецію взяти участь у повоєнному відновленні України.

"Я впевнений, що разом ми зможемо забезпечити мир і тому вже зараз треба думати про відновлення України після цієї війни. А це буде. Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ узяти участь у цьому історичному проєкті. Україна була чудовою, а тепер стане великою, бо такий у нас народ", - заявив Зеленський, виступаючи перед парламентом Швеції у четвер.

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"Я запрошую вас продемонструвати світові, усім сучасним та майбутнім поколінням, що війна не дає результату, а мир дає результат. І життя", - сказав він.

За його словами, Швеція стала першою державою, якій Україна запропонувала "великий проєкт відновлення".

"Ви можете взяти шефство над будь-яким містом України, регіоном або галуззю для їх відновлення. Упевнений, що ваше лідерство буде незамінним. Ваші технології, бізнес та любов до життя, вміння організувати простір – в інтересах людей", - підсумував президент.
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Топ коментарі
+6
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24.03.2022 14:03
+4
Що до спасти друга Абрамовича в американському конгресі - фейк? Чи це зелене днище?
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24.03.2022 13:55
+4
Навіть провідні італійські ЗМІ на перших сторінках про це написали. На жаль не фейк
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24.03.2022 14:00
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Петика первого им вспомнил??
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24.03.2022 13:52 Відповісти
вони це зрозуміть коли десяток ракет гепнеться на берлін стокгольм осла париж брюсель
і одразу виразять глубокую озабоченость
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24.03.2022 13:53 Відповісти
Давайте смотреть реально: Чи гепнеться на них, чи ні-це ще дуже сумнівне питання.Але страшно уявити, в якому стані тоді будемо перебувати МИ..І в НАТО це дуже добре усвідомлюють..Типа: зачем помогать сейчас Украине? Лучше или хуже у неё будет-их пока это не очень волнует.Потому как двуличные и были и есть..Если бы хотели мира, то бы уже давно себя вели по-другому!!А то переживают, расея захотела в рублях за газ..Скоты!!А "ни в чём " за газ-СлабО??Хотя бы кто так вопрос поставил!Технику дать стараются старую (особенно немцы).., жлобы и трусы..
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24.03.2022 14:31 Відповісти
Це ти НАТО так лакаеш?
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24.03.2022 14:45 Відповісти
Що до спасти друга Абрамовича в американському конгресі - фейк? Чи це зелене днище?
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24.03.2022 13:55 Відповісти
Навіть провідні італійські ЗМІ на перших сторінках про це написали. На жаль не фейк
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24.03.2022 14:00 Відповісти
Тобто в макаронників немає куплених кацапами репортерів????
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24.03.2022 14:08 Відповісти
Є і дуже багато, але ларепубліка і корієре на 1-х сторінках фейки не писатимуть. Зараз ще багато помінялось. Місяць назад були маленькі замітки в кутках про 'нацистів України' частково вирвано з контексту-частково неоднозначно написано-зараз таких 'статтец не бачив' але все одно періодично попадаються гнилі статєйки в самому низу-бо простий плєбс в італії полуокацаплений
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24.03.2022 14:15 Відповісти
А ось тут маладец! В мене таке враження, що Президенту речі пишуть як у тому совецкому мультфілму простоквашино, то нісенітниці якісь городить, то каже по ділу - дива
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24.03.2022 14:00 Відповісти
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24.03.2022 14:03 Відповісти
На западных каналах нужно побольше информативных передах с ретроспективным показом всей российской военной вакханалии за последние 10-12 лет. Все эти На Берлин, Можем повторить и прочих Дедов на палках. Надо просто вдалбливать бюргерам и месье эту информацию. Может дойдет, что война в Украине это только начало всеобщего европейского пипеца если не не влупить совместно по Кремлю. Мы не имеем столько народа, а еще и обученного, что бы остановить навалу даже если нас вооружат новейшими типами летальных девайсов. Судьба Запада зависит не от количества вооружения поставленного нам, а от степени осознания необходимости сопротивляться Москве уже ПРЯМО сейчас. Ибо будет поздно.
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24.03.2022 14:12 Відповісти
До того ж з 2014 року.
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24.03.2022 14:13 Відповісти
путлер обов'зково нападе на Європу,от тільки ще трохи пошукає сірійських та лівійських найманців,і про білорусів незабуде)
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24.03.2022 14:15 Відповісти
Им пока плевать, да и не факт, что может напасть--понтов больше, чем правды.. А ват нам через 3-4 месяца будет не до смеха! Вопрос :какой выход?
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24.03.2022 14:33 Відповісти
 
 