УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17652 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
72 653 85
Бердянськ (370) війна (56511) Держприкордонслужба (4341) Чорноморський флот РФ (502) Міноборони РФ (561) Дейнеко Сергій (80)

"Кацапський пропагандон року": Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель "Орск", який сьогодні знищили. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Держприкордонслужба України подякувала російському пропагандисту Валентину Гвоздеву з телеканалу Міноборони РФ "Звезда" за детальний репортаж про великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська, який сьогодні було знищено.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.

"Валентин Гвоздев з телеканалу "Звезда". З задоволенням хочу повідомити, Державна прикордонна служба визнає його найкращим москальським пропагандоном. За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі "Смарагдова ліра", метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. Ми навіть ввели додаткову спеціальну номінацію "Кацапський пропагандон року – гордість України". А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабль "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська. Звісно, були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер "Орск" та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В порту Бердянська велика пожежа, знищено корабель окупантів "Орск" (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Кацапський пропагандон року: Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель Орск, який сьогодні знищили 01
Кацапський пропагандон року: Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель Орск, який сьогодні знищили 02

Нагадаємо, що сьогодні в порту Бердянська було знищено корабель окупантів "Орск".
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+79
Глядя на Чернобаевку, уверен, что кацапы на трех десантных кораблях не остановятся
показати весь коментар
24.03.2022 14:21
+59
aha ha
показати весь коментар
24.03.2022 14:17
+57
Мариуполю да и югу в целом будет значительно легче. Минус 3 тыс тонн топлива, минус куча бк, минус минимум одно транспортировочное корыто. М-м-м, ляпота)))
показати весь коментар
24.03.2022 14:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
aha ha
показати весь коментар
24.03.2022 14:17 Відповісти
плохо ! плохо работают пропагандоны #зды!

в следующий раз делай репортаж в месте погрузки и указывай конечный пункт и время прибытия !
показати весь коментар
24.03.2022 14:30 Відповісти
on staralsa - no sdelal vse shto smog
показати весь коментар
24.03.2022 14:34 Відповісти
ЭТОГО пропаГОНДОНА В БУНКЕР К ВОВЕ ПУТИНУ ПУСТЬ ПОКАЖЕТ КАК ЗАЙТИ КУДА ПРОЙТИ И КАК ПОДОЙТИ...
показати весь коментар
24.03.2022 14:48 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 14:55 Відповісти
+ 100 !
показати весь коментар
24.03.2022 15:23 Відповісти
"Он старался" (с)
Курт Воннегут

якщо цього ушльопка із #зды кокнули разом з Орськом - він заслужив чесно ці слова на надгробку
показати весь коментар
24.03.2022 15:22 Відповісти
І все розх@ячили ,
Ура товаріщі , ура
показати весь коментар
24.03.2022 17:28 Відповісти
ОРСК ))))
показати весь коментар
24.03.2022 14:18 Відповісти
ОРКС )))))
показати весь коментар
24.03.2022 14:22 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 14:24 Відповісти
оркск
показати весь коментар
24.03.2022 14:58 Відповісти
100%
показати весь коментар
24.03.2022 17:15 Відповісти
Нагородити. Посмертно.
показати весь коментар
24.03.2022 14:18 Відповісти
Глядя на Чернобаевку, уверен, что кацапы на трех десантных кораблях не остановятся
показати весь коментар
24.03.2022 14:21 Відповісти
на да 1 серия а там их 14 так что ...ждем продолжения сериала... они тупо тонули в Бердянске...
показати весь коментар
24.03.2022 14:49 Відповісти
https://youtu.be/u4jsr8jFuw8 Да там не только Орск, ещё одному перепало что загорелся.
показати весь коментар
24.03.2022 14:21 Відповісти
krasivo garit
показати весь коментар
24.03.2022 14:26 Відповісти
Айвазовський би плакав: ранок на Меотиді
показати весь коментар
24.03.2022 16:33 Відповісти
Ждём ещё инфы по кораблям)) на удираюших тоже были пожарчики. Ппц что с вами НАТО бы сделало, дебилы, вас же реально за 3 дня уху@@рили
показати весь коментар
24.03.2022 14:22 Відповісти
Іпаньки порівнювали своїх бойових лаптів з армією США!!!
показати весь коментар
24.03.2022 14:33 Відповісти
ты не помнишь "вяликаю пабйэду" оровских свиней 7 февраля 2018-го года в Хишмаме, когда ЧВК Вагнера пошло на нефтеперебатыающий "брать". НАТО-вцы тогда джойстком, дистанционно, 300 сорокасемихромосомных свиней смешали с песком собственным говном и кишками.
показати весь коментар
24.03.2022 15:01 Відповісти
Ещё как помню по это был эпик)
показати весь коментар
24.03.2022 15:18 Відповісти
Так, там AC-130 тоді знатно відпрацювали...
показати весь коментар
24.03.2022 20:37 Відповісти
Один з тих що втік, той що палає, підтопили через побоювання підриву бк. Вважай виведений з ладу на деякий чвс. А може і на довго
показати весь коментар
24.03.2022 15:02 Відповісти
Удачного ремонта ахаха
показати весь коментар
24.03.2022 15:19 Відповісти
Звідки інфа?
показати весь коментар
24.03.2022 16:34 Відповісти
Цікаво, слово "пропагандон" вже увійшло до провідних світових словників?

Тепер на підході слово "зачорнобаїти"!
показати весь коментар
24.03.2022 14:22 Відповісти
Мариуполю да и югу в целом будет значительно легче. Минус 3 тыс тонн топлива, минус куча бк, минус минимум одно транспортировочное корыто. М-м-м, ляпота)))
показати весь коментар
24.03.2022 14:23 Відповісти
Не можу не приєднатися до привітань та подяк підаросійському пропогандону.
Ми тут хіхікаємо, а "біднязі" швабру в дупу впіхнуть так глибоко, щоб голова не хиталася.
показати весь коментар
24.03.2022 14:23 Відповісти
‼️Важливо! Дезінформація! ‼️

В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.

Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.

Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
показати весь коментар
24.03.2022 14:23 Відповісти
Сами спалили?
Не ясна причина.
показати весь коментар
24.03.2022 14:25 Відповісти
Говорят туда что то прилетело
показати весь коментар
24.03.2022 14:32 Відповісти
Може щось прилетіло. Чи може щось припливло.
Головне-результат.
показати весь коментар
24.03.2022 14:34 Відповісти
Овец в трюме жарили, неувязочка вышла).
показати весь коментар
24.03.2022 14:35 Відповісти
Та тоже так думаю. Порту пипец ИМХО на месяца - тоже неплохо.
показати весь коментар
24.03.2022 14:57 Відповісти
Ээээ... Жарили в каком смысле?
показати весь коментар
24.03.2022 14:58 Відповісти
в обоих...
показати весь коментар
24.03.2022 15:05 Відповісти
Сначала в переносном смысле, потом в прямом
показати весь коментар
24.03.2022 21:22 Відповісти
Кадыровцы "жарили"?
показати весь коментар
24.03.2022 15:14 Відповісти
Приз в студию! Долбодятел выиграл честно)))
показати весь коментар
24.03.2022 14:25 Відповісти
Границы НАТО собрались менять
показати весь коментар
24.03.2022 14:27 Відповісти
Він сказав, що таких 10 десантних кораблів приймають участь в "операції", так що роботи ще багато, не розслаблюватись.
показати весь коментар
24.03.2022 14:27 Відповісти
Два возле Одессы потопили.
показати весь коментар
24.03.2022 14:47 Відповісти
л0х это судьба и она всегда его догонит...
показати весь коментар
24.03.2022 14:27 Відповісти
Йойрськ.
показати весь коментар
24.03.2022 14:30 Відповісти
Вроде как не "Орск", однотипный "Саратов", результат тот же. Два БДК проекта 775 получили повреждения ,есть погибшие и раненые. Нечего булки в Бердянске расслаблять).
показати весь коментар
24.03.2022 14:32 Відповісти
присоединяюсь, ну что тут скажешь..., молодец!
показати весь коментар
24.03.2022 14:33 Відповісти
"Валентин, если ФСБ возьмёт тебя, мы обязательно обменяем тебя на пленных кацапов, как и обещали... Держись. Ждём следующие репортажи."

Юстас
Алексу
показати весь коментар
24.03.2022 14:35 Відповісти
маладец... не останавливайся ))))
а вот некоторые говорят что это говно смотреть вредно)))) заблуждаются ))) иногда оооочень полезно смотреть это пафосное говно, хотя бы ради информации... для наших военных )))
показати весь коментар
24.03.2022 14:36 Відповісти
створіть ____Петицію !!!, потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації ----- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/ обратились с просьбой запретить деятельность УПЦ МП к президенту и ВРУ
показати весь коментар
24.03.2022 14:37 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2022 14:38 Відповісти
Правильный орк
показати весь коментар
24.03.2022 15:15 Відповісти
Дивлячись на фото, можна запропонувати потрійне гасло для кацапів, - "не сматрєть, нє нюхать, нє пі...дєть".
І взагалі, - кацапи, ідітє *****! (с)
показати весь коментар
24.03.2022 20:48 Відповісти
Reuters разрывает сотрудничество с ТАСС

Решение принято на фоне растущей критики освещения российским госинформагентством войны в Украине.

«Мы считаем, что доступность контента ТАСС на Reuters Connect не соответствует Принципам доверия Thomson Reuters», - написал в среду исполняющий обязанности генерального директора Reuters Мэтью Кин во внутренней служебной записке для сотрудников.

В ответ на запрос Reuters о комментарии ТАСС поделилось письмом, которое его гендиректор Сергей Михайлов направил Кину в среду. В нем он выразил «крайнее сожаление новостью о решении Reuters».

«Журналисты ТАСС ведут свою работу честно и ответственно. Любой непредвзятый анализ подтвердит, что информационная работа ТАСС, как государственного информационного агентства, беспристрастна, объективна и достаточно сбалансирована, в ней нет места дезинформации и пропагандистским фейкам», - написал он.

В начале марта фотоагентство Getty Images также разорвало отношения с ТАСС из-за несоблюдения редакционной политики.
показати весь коментар
24.03.2022 14:39 Відповісти
Девіз ОДИН:
"руський корабель иди НА **Й!!!"
Україна--- МАГНАТ металобрухту в Європі!!
Слава Україні!!!
показати весь коментар
24.03.2022 14:46 Відповісти
Вчора в Києві бачила цікаву автоколону: три великих фури, але не тентовані, а з металевими кузовами, борт дуже високий. Спало на думку, що в них возять металобрухт. Їхали з поліційним супроводом через місто на північ.
Здивувало, що всі 3 машини з номерами різних областей: АВ, ВА, СЕ
показати весь коментар
24.03.2022 15:26 Відповісти
Цигани пригорюнилися - такий заробіток догарає...
показати весь коментар
24.03.2022 14:49 Відповісти
це супер! але навіщо інформатора здавати?
показати весь коментар
24.03.2022 14:51 Відповісти
він знав,на що йде. слава героям!
показати весь коментар
24.03.2022 15:10 Відповісти
Мы за него отомстим.
показати весь коментар
24.03.2022 15:30 Відповісти
Яи бачив цей сюжет по раіся 1 . Ще й подумав, дивись, ми постійно попереджаємо що не треба знімати технку, а ці підараси цілий сюжет пустили в ефір..
показати весь коментар
24.03.2022 14:52 Відповісти
да,таки пропагандюга прав...разгрузили весьма необычно
показати весь коментар
24.03.2022 15:02 Відповісти
Нажаль декілька кацапських падлюк вчасно втекли,сподіваюсь не далеко.
показати весь коментар
24.03.2022 15:07 Відповісти
Что у него там за летающий БТР на фоне Оркска? Новая разработка оркских оружейников?
показати весь коментар
24.03.2022 15:12 Відповісти
Погранцам по жопе надавать надо за слив источника информации...
показати весь коментар
24.03.2022 15:18 Відповісти
Видно кадыровцы не соблюдали технику безопасности при жарке барашков и рашистов на бандкораблях.
показати весь коментар
24.03.2022 15:19 Відповісти
Столько дыма и столько вони.как и все расистское.,но красиво пылает..
показати весь коментар
24.03.2022 15:24 Відповісти
плучили Русские ОРалСеКс-ОРСК
показати весь коментар
24.03.2022 15:32 Відповісти
Теперь анало-говнетное корыто может вместить до 20 164 000 бычков.
показати весь коментар
24.03.2022 15:32 Відповісти
А коптит так, потому, что экипаж не успел скинуть кирзачи.
показати весь коментар
24.03.2022 15:33 Відповісти
хто підскаже скільки такий корабель десь коштує??
показати весь коментар
24.03.2022 15:45 Відповісти
Все відносно. Під час війни і кінь може півцарства коштувати.
показати весь коментар
24.03.2022 15:53 Відповісти
Каже що було їх 10, один потопили, один горить, ще 8 залишилося.

Потрібно щоб він сходив на якийсь аеропорт, фото та відео виклав.
показати весь коментар
24.03.2022 15:49 Відповісти
Того орка підставили)) в нас певно вже є всі координати з супутника, але не розумію як туди дістали та чим. Як зеля підставив Абрамовича заручившись за нього на фоні того що там зара певно прибирають зрадників.
показати весь коментар
24.03.2022 15:51 Відповісти
Главная проблема это Мариуполь если украинская армия сможет решить эту проблему то рашке будет точно Пиз..ц, держись Украина слава Украине
показати весь коментар
24.03.2022 15:57 Відповісти
он уже на бутылке трепыхается вопя; - Не виноватая я, он сам пришел!!!!!!!!!
показати весь коментар
24.03.2022 15:57 Відповісти
Свой человек оказался,ждем еще информацию
показати весь коментар
24.03.2022 16:28 Відповісти
При чому тут Держприкордонслужба, цікаво? У вас що, нема чим зайнятися? Ви вже вияснили, як виїхали Суркіси з мільйонами ?
показати весь коментар
24.03.2022 16:39 Відповісти
ОРск!!! ОРУ!!!
показати весь коментар
24.03.2022 17:14 Відповісти
Москаль таки обдурив нас!!! То був не оркск а саратов )))
показати весь коментар
25.03.2022 12:00 Відповісти
 
 