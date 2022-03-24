"Кацапський пропагандон року": Держприкордонслужба подякувала пропагандисту Гвоздеву за репортаж з Бердянська про корабель "Орск", який сьогодні знищили. ВIДЕО
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Держприкордонслужба України подякувала російському пропагандисту Валентину Гвоздеву з телеканалу Міноборони РФ "Звезда" за детальний репортаж про великий десантний корабель "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська, який сьогодні було знищено.
Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, інформує Цензор.НЕТ.
"Валентин Гвоздев з телеканалу "Звезда". З задоволенням хочу повідомити, Державна прикордонна служба визнає його найкращим москальським пропагандоном. За це він отримує прикордонну відзнаку в конкурсі "Смарагдова ліра", метою якого є утвердження ідеї розбудови незалежної України та пропагування територіальної цілісності нашої Батьківщини. Ми навіть ввели додаткову спеціальну номінацію "Кацапський пропагандон року – гордість України". А перемагає він з детальним телевізійним сюжетом про великий десантний корабль "Орск" Чорноморського флоту в порту Бердянська. Звісно, були й інші лауреати, але за повноту розкритої теми конкурсна комісія була одноголосна. Відтепер "Орск" та орки, символічно, що ще й в Місяць незламності України, розляглися на дні Азовського моря, а інші бляшанки втекли відомим і звичним для них курсом. Бажаємо пропагандону й інших не менш цікавих сюжетів для швидкої перемоги України над рашистами", - розповів він.
Нагадаємо, що сьогодні в порту Бердянська було знищено корабель окупантів "Орск".
Будь ласка, зачекайте...
в следующий раз делай репортаж в месте погрузки и указывай конечный пункт и время прибытия !
Курт Воннегут
якщо цього ушльопка із #зды кокнули разом з Орськом - він заслужив чесно ці слова на надгробку
Ура товаріщі , ура
Тепер на підході слово "зачорнобаїти"!
Ми тут хіхікаємо, а "біднязі" швабру в дупу впіхнуть так глибоко, щоб голова не хиталася.
В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли.
Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула напризволяще.
Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни.
Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло.
Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким.
Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта.
https://t.me/UkraineNow/6929
Не ясна причина.
Головне-результат.
Юстас
Алексу
а вот некоторые говорят что это говно смотреть вредно)))) заблуждаются ))) иногда оооочень полезно смотреть это пафосное говно, хотя бы ради информации... для наших военных )))
І взагалі, - кацапи, ідітє *****! (с)
Решение принято на фоне растущей критики освещения российским госинформагентством войны в Украине.
«Мы считаем, что доступность контента ТАСС на Reuters Connect не соответствует Принципам доверия Thomson Reuters», - написал в среду исполняющий обязанности генерального директора Reuters Мэтью Кин во внутренней служебной записке для сотрудников.
В ответ на запрос Reuters о комментарии ТАСС поделилось письмом, которое его гендиректор Сергей Михайлов направил Кину в среду. В нем он выразил «крайнее сожаление новостью о решении Reuters».
«Журналисты ТАСС ведут свою работу честно и ответственно. Любой непредвзятый анализ подтвердит, что информационная работа ТАСС, как государственного информационного агентства, беспристрастна, объективна и достаточно сбалансирована, в ней нет места дезинформации и пропагандистским фейкам», - написал он.
В начале марта фотоагентство Getty Images также разорвало отношения с ТАСС из-за несоблюдения редакционной политики.
"руський корабель иди НА **Й!!!"
Україна--- МАГНАТ металобрухту в Європі!!
Слава Україні!!!
Здивувало, що всі 3 машини з номерами різних областей: АВ, ВА, СЕ
Потрібно щоб він сходив на якийсь аеропорт, фото та відео виклав.