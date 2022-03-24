"Білоруси не вороги українцям. Ворог у нас спільний - режими Путіна і Лукашенка. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні! Жыве Беларусь!", - білоруська студентка звернулася до українців. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Білоруська студентка Марія Булавінська звернулася до українців і запевнила, що більшість білорусів категорично проти війни в Україні і всіляко підтримуть Україну в боротьбі з російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Булавінська нагадала, про білоруські протести, рейкову війну з окупантами в самій Білорусі і про справжніх білоруських військових, котрі сьогодні захищають Київ в складі батальйону імені Кастуся Каліновського.
"Українці часто ставлять питання про те, чи вступить у війну білоруська армія. Так ось, аби зрозуміти, у якому стані знаходяться білоруські війська, хочу нагадати про символ солдата Лукашенка - сніговик, якого зліпили білоруськи пропагандисти, коли вітали вхід російсійських військ на територію Білорусі. Втім, є й нормальні білоруські військові, котрі сьогодні боронять Київ від російських окупантів. Йдеться про батальйон імені Кастуся Каліновського. Я хочу сказати, що більшість білорусів не підтримують цю війну. Переважна більшість білорусів розуміють, що майбутнє Білорусі залежить від майбутнього України. Тож коли українці вважають, що білоруси - це вороги, то це не так. Ворог у нас спільний - режими Путіна і Лукашенка. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні. Жыве Беларусь", - каже Булавінська.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Думаем, сука, как не попасть в эту #баную п#здорезку! Х#й знает как сдаваться? Мы уже всей ротой решили все к х#ям бросать", - білоруський військовий. ВIДЕО
Будь ласка, зачекайте...
За агресію проти України треба білорусам відповідати життям їх військових..
Россия не покидает планов окружить и захватить столицу Украины. Для этого вооружение и военная техника перебрасывается в Беларусь и на территорию оккупированного Крыма.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Білоруси підірвали нам яворівський полігон, знищили наші аеропорти на заході. Постійні авіанальоти з їх території.
Білоруси - вороги.
Якщо до тебе в будинок вдереться здоровенний бидлан і почне з вікна стріляти по людях на вулиці..
Ти будеш винний в цьому?
Я розумію, що Білорусь співучасник. Але точно не народ. Влада прийняла рішення впустити того бидлана.
Чи їм треба щоб хтось інший за них все порішав?
Ніт?
Ідіть нах.
Потому обращайся к своим соотечественникам - к белорусам. Пусть они откажутся наступать и пошлют своего мини-фюрера вслед за русским военным кораблём! А к украинцам обращаться не нужно, для украинцев враг - любой, кто пришёл в Украину убивать украинцев. К белорусам обратись.
Слава ЗСУ!!!
На фіг нам твої звернення. Проти вони, не вороги ...
Які протести ? Один раз перелякано вийшли ? Скільки чоловік воює на боці України ?
Порахувала співвідношення і закрилася, "умница".
Ви будете знищені разом з москалями.
Хто залишиться - виплачуватиме Україні репарації.
А то, хитрозаді, розпатякалися.
Достатньо вже надопомагали рашці вбити наших людей і знищити міст та сіл, скоти.
Смерть всiй рашистськiй наволочi !