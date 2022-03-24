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"Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - російський загарбник про штурм Миколаєва. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких "там нєт".

Про це свідчить телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва, а натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Все наши машины, нах#й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Все, просто ничего нету, нах#й, 60% боевой готовности – минус", – розповідає один окупант іншому.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака українських артилеристів на окупантів та їх техніку. ВIДЕО безпілотника

З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.

Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съ#бался, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".

Також дивіться: Російський окупант у Бучі розстріляв багатодітного батька на очах у 14-річного сина: хлопець дивом вижив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+169
Отходите оставшимися силами в Чернобаевку
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24.03.2022 15:21
+81
Х#й мы его возьмем...Как раз именно его и возьмете
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24.03.2022 15:23
+57
Как коренной НИКОЛАЕВЕЦ подтверждаю ,в Николаеве вы возьмёте только в РОТ ,ни такое у нас воспитание ,чтобы падаль какую-то на свою землю пустить !
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24.03.2022 15:27
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Отходите оставшимися силами в Чернобаевку
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24.03.2022 15:21 Відповісти
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24.03.2022 15:27 Відповісти
Там пункт збору на летовищі між понівечених вертольотів, чекати до появи в небі слідів від смерчів.
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24.03.2022 15:41 Відповісти
Я коли гімн співаю, то прям не знаю куди в ньому впіхнути "Чорнобаївка"... Чи від Сяну до Дону, чи там, де згинуть наші воріженьки.
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24.03.2022 15:45 Відповісти
Пропоную, наприклад, так, але це неофіційно :

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,

В Чорнобаївці ми нищим вражих незнайомців.
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24.03.2022 17:06 Відповісти
В Чернобаиивци всих положим, потим вдруге, втрете

На тридцятий ци дебили шось и заподозрят

Ми вьбемо их, а наступни

Знать не будут кто здесь

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24.03.2022 22:01 Відповісти
причем срочно )))
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24.03.2022 15:45 Відповісти
Схоже що це біля Чорнобаївки і трапилося.
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24.03.2022 16:14 Відповісти
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24.03.2022 16:20 Відповісти
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24.03.2022 16:30 Відповісти
тред про те, що було в Херсоні

Всратослав Довбославович Барабуля@Aizek01625936



Хотів розписати цю тему після деокупації Херсону, але наразі вже похй, тому почну.
Тред про перший день повномасштабного вторгнення 24.02.2022 року очами херсонця - тобто мене. https://twitter.com/Aizek01625936/status/1506528545828392964
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24.03.2022 16:59 Відповісти
Х#й мы его возьмем...Как раз именно его и возьмете
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24.03.2022 15:23 Відповісти
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24.03.2022 15:25 Відповісти
Скорее без него они останутся!
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24.03.2022 16:36 Відповісти
На Херсонщине сбили 4ре к52 практически сразу. че ты ре !!!!
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24.03.2022 15:25 Відповісти
Надеюсь это правда, потому что видос был фейковым.
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24.03.2022 15:26 Відповісти
Надеюсь,ты сможешь подтвердить это хоть чем-то. Только давай без дурацких ссылок на того,кто говорит,что это фейк.
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24.03.2022 15:29 Відповісти
Видос был из видеоигры, что тут подтверждать?!
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24.03.2022 15:35 Відповісти
Как называется? Хоть поиграю.
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24.03.2022 16:26 Відповісти
И тишина))
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24.03.2022 16:55 Відповісти
Завтра будемо знати точно. не сваріться
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24.03.2022 15:52 Відповісти
точно,просто під час перегляду це відео було видалене
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24.03.2022 15:31 Відповісти
Відео на місці
Дивитись
Але, щось дуже схоже на фейк, дуже ради буду помилитись.
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24.03.2022 15:40 Відповісти
Якщо і фейк, то зроблено нашвидку, але талановито.
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24.03.2022 15:53 Відповісти
Это тебе такое прокукарекал твой обосранный с перепугу куратор с
Лахта 2?
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24.03.2022 15:49 Відповісти
Отлично , чем больше , тем лучше сбитых орков !

Мы кацапов к себе не звали , по этому все здохнут на нашей земле😠
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24.03.2022 15:35 Відповісти
Англичане передали таки Starstreak?
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24.03.2022 15:37 Відповісти
весла! у вас всегда есть весла!
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24.03.2022 15:25 Відповісти
И батут!
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24.03.2022 15:50 Відповісти
ви Чорнобаївку не можете взяти,який Миколаів?))) забудьте
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24.03.2022 15:26 Відповісти
Чому не можуть взяти Чернобаєвку? Вже 9 разів брали...
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24.03.2022 15:43 Відповісти
Как коренной НИКОЛАЕВЕЦ подтверждаю ,в Николаеве вы возьмёте только в РОТ ,ни такое у нас воспитание ,чтобы падаль какую-то на свою землю пустить !
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24.03.2022 15:27 Відповісти
когда орки будут отступать то сразу возьмут в рот у кадыровцев что бы те не пристрелили
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24.03.2022 15:37 Відповісти
Сразу видно шо земляк. Слава Николаеву и ЗСУ.
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24.03.2022 19:59 Відповісти
Пришли взять за щеку. Но по телевизору говорят что это лишь оральный секс))
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24.03.2022 15:27 Відповісти
А де ж їхні коетрактники? Їх же бідьше 400 тисяч.
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24.03.2022 15:31 Відповісти
Якщо всі припруться сюди, хто ж буде стерегти кордони? Ну хіба що вони вирішили демілітаризуватися під нуль.
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24.03.2022 15:55 Відповісти
в голосах злоба. они ненавидят украинцев за то что украинцы им за щеку насовывают.
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24.03.2022 15:34 Відповісти
Только у одного, а тот кто в степи под Николаевом - никакой - он чувствует весь драматизм 200-го.
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24.03.2022 20:02 Відповісти
Ьысяч 20....Може и 15 человек хватит? Идиоты.
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24.03.2022 15:35 Відповісти
ВСУ жорстко насипає! Ось витяг з чергового перехоплення, але в районі Києва: "....Вчера два раза ходили в наступление, прям в логово, прикинь. Заехали и у нас сразу 4 человек сняли.
У меня позавчера второй день рождения был: в наступление поехали на БМП, я наводчиком сидел. Мне, короче, из пулемета в люк дали, - мне люк заклинило, наполовину открыл. Меня, короче, механик понял, в ров заехал. Я в триплекс смотрю, а там с РПГ бегут. Выбрался еле-еле, метров 20-30 отбежал. И все, прикинь, прямо с РПГ в беху: бах! Башня, прикинь, просто, как сковородка отлетела…."
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24.03.2022 15:36 Відповісти
Спряли,б,громадянському Сафарі,вже,б,всі землі звільнили.
Після війни,термінова,й всеосяжна чистка влади
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24.03.2022 15:37 Відповісти
и какого хера вы сюда пришли? помарадерить и подохнуть! хоть вам и обещали парад и букеты цветов...(теперь и на могилку не покладут...бо не у всех она будет!!!) суки...суки безмозглые...убийцы
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24.03.2022 15:38 Відповісти
Верещук вам поможет
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24.03.2022 15:41 Відповісти
Куй точно возьмёте..
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24.03.2022 15:45 Відповісти
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24.03.2022 15:53 Відповісти
Голодные игры начались
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24.03.2022 16:19 Відповісти
и Бердянске все сгорело)
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24.03.2022 16:21 Відповісти
Ну, сгорело!
Корабли списали еще вчера, а экипажи уволились два дня тому назад.
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24.03.2022 16:29 Відповісти
В телегаме всех *********))))
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24.03.2022 16:24 Відповісти
Собаки ждут очереди отведать руцкого мясца...
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24.03.2022 16:32 Відповісти
Наші собаки падаллю не харчуються!
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24.03.2022 16:49 Відповісти
Батальон Конче Заспа...где бы они не "наступали" везде рабочий профиль гетьмана.
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24.03.2022 17:23 Відповісти
За это пойду выпью. Спасибо радует .Слава Украине !
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24.03.2022 17:44 Відповісти
надежда путинского режима -- V ZhOpe
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24.03.2022 22:55 Відповісти
 
 