"Все наши машины, нах#й. Ни воды, ни еды. Техники нет, сил нет. Х#й мы его возьмем", - російський загарбник про штурм Миколаєва. АУДIО
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СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких "там нєт".
Про це свідчить телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва, а натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Все наши машины, нах#й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла…все снаряды… еда вся… Все, просто ничего нету, нах#й, 60% боевой готовности – минус", – розповідає один окупант іншому.
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З розмови зрозуміло, що це строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки, не хочуть воювати та усвідомлюють, що Миколаїв їм не взяти.
Путінські вояки радять один одному тікати будь-якими способами: "Все в отказную, в первую машину и сразу съ#бался, ты не тот боец, который это умеет делать. – Та мы тут все не те…".
Будь ласка, зачекайте...
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці,
В Чорнобаївці ми нищим вражих незнайомців.
На тридцятий ци дебили шось и заподозрят
Ми вьбемо их, а наступни
Знать не будут кто здесь
Всратослав Довбославович Барабуля@Aizek01625936
Хотів розписати цю тему після деокупації Херсону, але наразі вже похй, тому почну.
Тред про перший день повномасштабного вторгнення 24.02.2022 року очами херсонця - тобто мене. https://twitter.com/Aizek01625936/status/1506528545828392964
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Але, щось дуже схоже на фейк, дуже ради буду помилитись.
Лахта 2?
Мы кацапов к себе не звали , по этому все здохнут на нашей земле😠
У меня позавчера второй день рождения был: в наступление поехали на БМП, я наводчиком сидел. Мне, короче, из пулемета в люк дали, - мне люк заклинило, наполовину открыл. Меня, короче, механик понял, в ров заехал. Я в триплекс смотрю, а там с РПГ бегут. Выбрался еле-еле, метров 20-30 отбежал. И все, прикинь, прямо с РПГ в беху: бах! Башня, прикинь, просто, как сковородка отлетела…."
Після війни,термінова,й всеосяжна чистка влади
Корабли списали еще вчера, а экипажи уволились два дня тому назад.