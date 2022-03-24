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Місяць російсько-української війни. Орки горять. ПРЯМИЙ ЕФІР з Юрієм Бутусовим

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов запрошує наших читачів до живої розмови аби підсумувати проміжні результати боротьби українців з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, анонсована тема розмови - "Місяць російсько-української війни. Орки горять". Читачі можуть долучитися до діалогу та поставити свої питаннь під час прямого ефіру на платформі Youtube.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські розвідники знищили російський УАЗ та трьох окупантів на Миколаївщині, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+11
Четко без преукрашивания ситуации, мне нравится Бутусов больше чем некоторые тут публицисты и видео обозреватели. Надеюсь не забанят за симпатию)))
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24.03.2022 16:48
+10
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24.03.2022 16:36
+6
Верховная Рада Украины проголосовала за введение уголовной ответственности за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Максимальное наказание за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, - 12 лет лишения свободы. https://t.me/zerkalo_io/40694
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24.03.2022 16:33
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Верховная Рада Украины проголосовала за введение уголовной ответственности за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Максимальное наказание за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, - 12 лет лишения свободы. https://t.me/zerkalo_io/40694
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24.03.2022 16:33 Відповісти
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24.03.2022 16:36 Відповісти
Юра, давай брате!
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24.03.2022 16:36 Відповісти
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24.03.2022 16:42 Відповісти
Четко без преукрашивания ситуации, мне нравится Бутусов больше чем некоторые тут публицисты и видео обозреватели. Надеюсь не забанят за симпатию)))
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24.03.2022 16:48 Відповісти
Тут український сайт і за українську позицію ніхто в спам не кине
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24.03.2022 17:02 Відповісти
вы имел ввиду "не заспамят"?
бо забанить на сайте за симпатию к владельцу этого же сайта....
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25.03.2022 07:17 Відповісти
Орки - это воины, для которых честь превыше всего, а те кто напал на нас - не имеют чести, это нежить, нелюдь, нечисть, но не орки.
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24.03.2022 16:52 Відповісти
Дитино ! Вибач , якщо хтось скривдив тих орків із твого улюбленого кіно ! Але наразі війна і орки то кляті москалі !
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24.03.2022 17:08 Відповісти
******* извини, но те ,кто называют русских тварей орками, дети, которые насмотрелись детских фильмов и так и не поняли, шо орками называть врага - это ошибка.
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24.03.2022 17:21 Відповісти
Засунь тих орків собі у дупу курвота російська !
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24.03.2022 17:37 Відповісти
Це для тебе дуже принципово! Мабуть "РЕАЛЬНІ" орки обідяться, може ноту у Посольство направлять!??? ГА ФАНТАЗЕР!?
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24.03.2022 18:22 Відповісти
хохохо, да орками то еще ничего, тем более "орки" это для большинства - Пластилин Овец, а не Варкрафт и Вархаммер, где они действительно типо там честные и всякое такое.
Но этот биомусор даже называют фошистами дурачки, имея в виду немцев, скррмно умалчивая/не зная что это их любимые совочки гноили их предков миллионами в мирное(!) время, а в военное - бомбили(Минск разбомбили сралинисты), взрывали Крещатик, топили Днепрогесом и прочее.
так шо я хз как русню называть. Антицивилизация короче.
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25.03.2022 07:22 Відповісти
Дуже страшно. Отак нам ніхто ж не каже правду, все якесь шапкозакидатєльство, 10 днів, 20 днів, а насправді, виявляється, у нас нічого немає, крім мужності воїнів і відданості волонтерів(((
спасіба зекоманді за це((
ні зброї, ні зв'язку, ні обладнання і ще й досі партнери не дали нічого, виявляється(( тільки про хімічну зброю розпатякують.
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24.03.2022 17:30 Відповісти
СПАСИБО!Как всегда очень интересно…Военная аналитика Бутусова очень насыщена и правдива.,захватывающая ,даёт тему для размышлений и .без «розовых очков»…хоть обстановка на фронте очень сложная ,но я верю ,что Украинская армия ,народ обязательно победят и верную всю территорию Украины
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24.03.2022 17:36 Відповісти
Юрію Бутусов, а скажіть, якщо можливо і не військова таємниця, МОЖЛИВО ЗА МІСЯЦЬ НА ОЗБРОЄННЯ ПОСТАВИТИ ОДНУ ХОЧА Б БАТАРЕЮ НЕПТУНІВ, ЯКІ І ТАК МАЙЖЕ ГОТОВІ БУЛИ ЧИ ГОТОВІ ПОВНІСТЮ ДО ВІЙНИ, І ЧОМУ НЕ ЛУПИЛИ ОЦІ ВСІ КОРАБЛІ ЯКІ МОЖНО БУЛО ПОТОПИТИ БІЛЯ ОДЕСИ!??
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24.03.2022 18:25 Відповісти
Можно Ф-22 шоб немного летали, а если вата прознает, то - Авыдокажите, Этовоенторг, Этонемы. Правда за "Гарпун" хз - помещаются ли они в бомбоотсек туда.
Но может и Эль-мюридка права шо типо подталкивали Пуцина. Ну просто Байден прямо тупо высрал - Мы не будем вступаться, а вот за Тайвань - будем(или 50 на 50) Что это? - дедок который в политике 50 лет допустил ТАКУЮ ошибку?
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25.03.2022 07:26 Відповісти
Путін прорахувався, бо планував, виходячи з своєї ідеї, що ми" один народ" моделюючи нашу поведінку як поведінку росіян в такій ситуації.
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24.03.2022 18:54 Відповісти
Необходимо либо захватить Антоновский мост, вьІкинув десант в Голой Пристани и через Збурьевку вьІйти на Олешки. Либо все - таки подорвать Антоновский мост. Придет время восстановим. А потом с Николаєва и Кривого Рога взять херсонскую группировку в котел.
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24.03.2022 19:01 Відповісти
Одеситам і херсонцям треба допомогти ЗСУ взяти Херсон. Превентивно треба знищити придністровське російське угрупування, після чого небезпека для Одеси буде взагалі ліквідована.
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24.03.2022 19:22 Відповісти
Ленточки веером
Косточки в ряд
Упал Джавелин
На российский отряд
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24.03.2022 20:49 Відповісти
Смерть всiй рашистськiй наволочi !
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25.03.2022 12:34 Відповісти
 
 