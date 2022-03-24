Місяць російсько-української війни. Орки горять. ПРЯМИЙ ЕФІР з Юрієм Бутусовим

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов запрошує наших читачів до живої розмови аби підсумувати проміжні результати боротьби українців з російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, анонсована тема розмови - "Місяць російсько-української війни. Орки горять". Читачі можуть долучитися до діалогу та поставити свої питаннь під час прямого ефіру на платформі Youtube.

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