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армія РФ (13489) війна (56511) Ізюм (281) бомбардування (265)

Окупанти бомбардували житловий район Ізюма. Під завалами опинилося мінімум 30 людей, - заступник міського голови Мацокін. ВIДЕО

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Російські окупанти здійснили авіаналіт на Ізюм і зруйнували кілька багатоповерхівок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.

За його словами під завалами однієї з багатоповерхівок може перебувати не менше 30 людей, які перебували в сховищі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Синєгубов спростував російський фейк про нібито взяття Ізюму під контроль військ РФ: Місто українське

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+5
Та ви рашиські варвари гірші гітлеровських нацистів ,це геноцид проти народу.
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24.03.2022 15:59
+3
мрази кацапо-фашисткие
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24.03.2022 16:11
+1
Кременец (тюрк. kermen - крепость, в разговорном языке - Кремянец) - гора в г. Изюме, высота 218 метров над уровнем моря.
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24.03.2022 16:30
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Та ви рашиські варвари гірші гітлеровських нацистів ,це геноцид проти народу.
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24.03.2022 15:59 Відповісти
Російські фашики стверджують, що захопили гору Кремінець і південну частину Ізюма також...маємо надію, що вони вчергове брешуть, але стрьомно...
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24.03.2022 16:03 Відповісти
Кремінець це в Карпатах.
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24.03.2022 16:06 Відповісти
Крем'янець - це на Барвінкове...
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24.03.2022 17:02 Відповісти
их спецназ и Бандеру до сих пор ловит
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24.03.2022 16:13 Відповісти
то шо ******** місто, - доказ протилежного. інакше - вони ******** власних орків, які, по їх же твердженням це місто вже захопили.
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24.03.2022 16:13 Відповісти
Тут показують кадри, відзняті місцевими. Розбомбити ці дома могли й тиждень тому...
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24.03.2022 16:21 Відповісти
така ймовірність є. але є й інші, також не прямі дані, що за місто ще йдуть бої.
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24.03.2022 16:30 Відповісти
мрази кацапо-фашисткие
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24.03.2022 16:11 Відповісти
 
 