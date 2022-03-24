Окупанти бомбардували житловий район Ізюма. Під завалами опинилося мінімум 30 людей, - заступник міського голови Мацокін. ВIДЕО
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Російські окупанти здійснили авіаналіт на Ізюм і зруйнували кілька багатоповерхівок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін.
За його словами під завалами однієї з багатоповерхівок може перебувати не менше 30 людей, які перебували в сховищі.
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