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Люди намагаються виїхати з Маріуполя просто під час обстрілу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Мирні мешканці Маріуполя намагаються покинути місто просто під час обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту такої спроби обпублікував на своїй сторінці в соцмережі журналіст Андрій Цаплієнко. На запису видно, що водій автомобіля змушений маневрувати між понівеченими автівками та тілами вбитих людей. На жаль, невідомо наскільки успішною була ця спроба евакуюватися з міста.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їхали напролом. Пощастить, не пощастить", - евакуація з Маріуполя очима місцевих жителів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Грьобані москалі, саранча.
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24.03.2022 16:15 Відповісти
Ситуація в Маріуполі вже, на жаль, така, що виїжджати під час обстрілів менш ризиковано, ніж залишатися у місті
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24.03.2022 16:26 Відповісти
Так же выезжал неделю назад . Лучше рискнуть чем умереть под завалом …
суровая правда Марика
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24.03.2022 17:06 Відповісти
жесть....
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24.03.2022 17:30 Відповісти
*****, ****, просто не верится, что это сейчас происходит! Как же я ненавижу этих руzzких!!
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24.03.2022 18:07 Відповісти
Жах
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24.03.2022 19:50 Відповісти
 
 