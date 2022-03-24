Люди намагаються виїхати з Маріуполя просто під час обстрілу. ВIДЕО

Мирні мешканці Маріуполя намагаються покинути місто просто під час обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту такої спроби обпублікував на своїй сторінці в соцмережі журналіст Андрій Цаплієнко. На запису видно, що водій автомобіля змушений маневрувати між понівеченими автівками та тілами вбитих людей. На жаль, невідомо наскільки успішною була ця спроба евакуюватися з міста.

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