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Люди намагаються виїхати з Маріуполя просто під час обстрілу. ВIДЕО
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Мирні мешканці Маріуполя намагаються покинути місто просто під час обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагменту такої спроби обпублікував на своїй сторінці в соцмережі журналіст Андрій Цаплієнко. На запису видно, що водій автомобіля змушений маневрувати між понівеченими автівками та тілами вбитих людей. На жаль, невідомо наскільки успішною була ця спроба евакуюватися з міста.
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