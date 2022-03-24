Що робити, якщо під час повітряної тривоги ви не встигли до укриття, - інструкція від ДСНС. ВIДЕО
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Українські рятувальники розробили інструкцію для громадян, у якій сформували алгоритм дій у разі повітряної тривоги
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поради викладені у спеціальному ролику від ДСНС.
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комэск Титаренко
показати весь коментар24.03.2022 17:49 Відповісти Мені подобається 1
Константин См
показати весь коментар24.03.2022 18:07 Відповісти Мені подобається 1
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