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Що робити, якщо під час повітряної тривоги ви не встигли до укриття, - інструкція від ДСНС. ВIДЕО

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Українські рятувальники розробили інструкцію для громадян, у якій сформували алгоритм дій у разі повітряної тривоги

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поради викладені у спеціальному ролику від ДСНС.

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Автор: Сергій Яковенко
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если живешь, на верхних этажах, во многоэтажке, лифты не работают, один из самых безопасных вариантов, в квартире, это обычно, полностью закрытое помещение, с хорошей, большой чугунной ванной. Но это вариант, максимум на 2 взрослых человек и ребенка. И то неизвестно, что и откуда прилетит....
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24.03.2022 17:49 Відповісти
Від уламків( частіше скла і в меншому ступеню - снарядів/бомб/ракет) врятує банальне "правило двох стін" - а це буде в 99,99999% під час жорсткого обстрілу твого мікрорайону/кварталу. Від прямого влучання в твою квартиру/дім поруч з тобою(це станеться в тих 0,00001%, що залишаються) - не спасе і Господь Бог... Пряме влучання у вихід підземного бомбосховище, скоріше за все, просто завалить його, але в нього і влучити зазвичай ще складніше, ніж в певну ділянку багатоповерхівки - чисто геометрично.
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24.03.2022 18:07 Відповісти
 
 