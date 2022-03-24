Зеленський - G7: Краще зараз дати зброю Україні, ніж потім шукати її ще й для інших країн. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Якщо зараз не допомогти Україні зброєю - війна перекинеться за межі нашої країни.
Саме з такими словами звернувся президент України Володимир Зеленський до представників "Великої сімки", розповідаючи про жахіття, що їх чинить окупант в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн – Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир. Це в наших інтересах. Це у ваших інтересах. Це в інтересах усіх демократій. Свобода повинна бути озброєною. Життя має перемогти смерть", - зауважив глава держави.
"Сьогодні – рівно місяць із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Росії, яка колись була у цьому форматі з передовими демократіями. Тоді "Велика сімка" була "Великою вісімкою". І було дуже багато сподівань на її участь, на діалог із Росією. Хочу підкреслити, що більшість із тих сподівань, як і місце поруч із "Групою семи", Росія отримала авансом. І досі на цей аванс не напрацювала", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
На морі ми і так не маємо переваги, бо НАТО-Європа сцикуни повні то нехай отримають кордони з росією по морю
і по землі від Білорусії і вище на північ
Понял что Вы просто. пишите а не спрашиваете. в стилистике знаю и понимаю как мне надо а не как может быть и все вытекающие из этого нюансы
вот когда представители генштаба скажут чего нам не хватает - тогда будет понятно