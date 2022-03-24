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Зеленський - G7: Краще зараз дати зброю Україні, ніж потім шукати її ще й для інших країн. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Якщо зараз не допомогти Україні зброєю - війна перекинеться за межі нашої країни.

Саме з такими словами звернувся президент України Володимир Зеленський до представників "Великої сімки", розповідаючи про жахіття, що їх чинить окупант в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Краще зараз дати Україні підтримку зброєю, якої ми реально потребуємо, ніж потім шукати зброю ще й для інших країн – Грузії, Молдови, країн Балтії, Польщі, країн Центральної Азії. Що швидше станеться саме так, як ми просимо, то швидше на сході Європи буде мир. Це в наших інтересах. Це у ваших інтересах. Це в інтересах усіх демократій. Свобода повинна бути озброєною. Життя має перемогти смерть", - зауважив глава держави. 

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"Сьогодні – рівно місяць із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Росії, яка колись була у цьому форматі з передовими демократіями. Тоді "Велика сімка" була "Великою вісімкою". І було дуже багато сподівань на її участь, на діалог із Росією. Хочу підкреслити, що більшість із тих сподівань, як і місце поруч із "Групою семи", Росія отримала авансом. І досі на цей аванс не напрацювала", - додав Зеленський.

Автор: Ірина Дашківська
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ну й де тут меньша шкода для України?
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24.03.2022 18:12 Відповісти
помилився Румунія, Болгарія
На морі ми і так не маємо переваги, бо НАТО-Європа сцикуни повні то нехай отримають кордони з росією по морю
і по землі від Білорусії і вище на північ
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24.03.2022 18:22 Відповісти
Грузія вже чітко висловилась с ким вони, і чи потрібна їм зброя проти кацапів - методичку оновіть йому хтось
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24.03.2022 18:24 Відповісти
я не понял а что нам сейчас зброю не дают ? почему эта говорящая зелено-голова постоянно предьявляет предьявы странам которые нас спасают ? пусть генштаб скажет куда делось вооружение которое уже поставлено и почему его "не хватает"?
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24.03.2022 18:29 Відповісти
Вы понимаете масштабы войны .количество войск . количество регионов где оно рассредоточено? сколько расходуется .сколько выходит из строя.?Это не десятки фур в день и несколько самолетов в сутки.обеспечение резервов и их наращивание.системы вооружений и их количество.
Понял что Вы просто. пишите а не спрашиваете. в стилистике знаю и понимаю как мне надо а не как может быть и все вытекающие из этого нюансы
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24.03.2022 18:42 Відповісти
я пишу и спрашиваю - но у меня нет веры к зеленскому или арестовичу у которого - " все хорошо, кацапов разбили , завтра парад в москве"
вот когда представители генштаба скажут чего нам не хватает - тогда будет понятно
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24.03.2022 18:47 Відповісти
Кацапы,в пятерочке сахар выбросили,аж по 2 кг в руки,шнеля-шнеля...
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24.03.2022 19:34 Відповісти
Доля правди у цьому є, якщо підрахувати кількість кацапської техніки з кількістю одиниць наданої зброї проти цієї техніки. Уже були повідомлення про заволодіння кацапнею джавелінами
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25.03.2022 00:55 Відповісти
 
 