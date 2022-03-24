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Російські ЗМІ "знайшли" Шойгу: взяв участь у нараді з Путіним. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Російські ЗМІ повідомляють, що президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, де був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, який не з'являвся на публіці з 11 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське пропагандистське видання "РИА "Новости" цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова: "Були присутні Мішустін, Матвієнко, Володін, Медведєв, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Наришкін та Сергій Іванов".

За словами Пєскова, міністр оборони РФ "доповів про хід спеціальної військової операції (війни в Україні -ред), надання гуманітарної допомоги, забезпечення безпеки та відновлення життєво важливої ​​інфраструктури на звільнених територіях".

"Детальна розмова була щодо переговорного процесу з Україною. Було висловлено жаль у зв'язку з повільністю української сторони", — заявив також прессекретар Путіна.

Також вийшла новина про те, що в четвер російським журналістам повідомили в Міноборони РФ генерал армії Сергій Шойгу провів нараду щодо виконання держоборонзамовлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Міноборони РФ Шойгу та глава Генштабу Герасимов зникли із публічного простору Росії: не з'являються на публіці вже 12 днів, - ВВС

Журналісти кремлівського пулу також опублікували відео із Шойгу на нараді у Путіна.

В ефірі "Вестей 24" показали 30-секундне відео із Радбезу за участю Володимира Путіна. Тут уперше за останніх 13 днів з'явився міністр оборони Сергій Шойгу. Його появі у кадрі передували проблеми з камерою.

Камера чи то не була встановлена, чи то не налаштована належним чином, і видно, як із нею виробляють маніпуляції прямо під час ефіру, зазначає "Медуза".

Сам Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе в порядок.

Відео триває лише 30 секунд, звуку на ньому немає. На екрані перед Путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента імовірно Сергій Шойгу.

На останній секунді відео можна побачити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з'являється темний екран, і міністр наче зникає з наради.

Заради цього відео "Вести 24" перервали свій ефір.

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Раніше у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив відсутність у медійному просторі глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, тим, що той має "зараз багато турбот".

На прохання прокоментувати повідомлення видання "Агентство" про нібито проблеми зі здоров'ям російського міністра Пєсков сказав: "Не потрібно слухати видання "Агентство" і порадив звернутися до Міноборони РФ.
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Топ коментарі
+62
А Жукова с Тухачевским не было на оперативке?
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24.03.2022 17:44
+54
Совещание живых мертвецов.
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24.03.2022 17:44
+53
Не склеивается у рашистов ничего. И тут монтаж.
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24.03.2022 17:46
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А Жукова с Тухачевским не было на оперативке?
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24.03.2022 17:44 Відповісти
Сподіваюсь, що путлер і вся його кумпанія невдовзі попрямують на нараду до жукова і матимуть змогу зустрітися з їхнім кумиром сталіним.
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24.03.2022 18:25 Відповісти
зразу видно що у щойгу жопа болить... кривиться
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24.03.2022 18:29 Відповісти
вы суслика видели..... а да ......а я нет.......так и Шойгу... явно мудряд мудроводы Кремпая...
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24.03.2022 19:29 Відповісти
Совещание живых мертвецов.
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24.03.2022 17:44 Відповісти
у шойгу должны быть - синяки на морде и расширенное очко на попе - если нет значит это фейк
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24.03.2022 18:14 Відповісти
Та пофіг де той шойгу ,хай вони всі видохнут разом з путіном ,це міжнародні терористи злочинці яким бажаю здохнути .
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24.03.2022 17:45 Відповісти
Походу подключили видеозапись а не прямое включение...
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24.03.2022 17:45 Відповісти
Не склеивается у рашистов ничего. И тут монтаж.
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24.03.2022 17:46 Відповісти
В них же "ядерна загроза",всі хто здатен віддати наказ никаються по погребах расєйки.
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24.03.2022 17:47 Відповісти
Да хватит дурней маяться. Не будет шайгу, будет *****. Приберут лошадь, поставят какого-нибудь бабуина. Это не суть важно. Важно прибрать *****. А там поглядим, чем это обернется.
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24.03.2022 17:47 Відповісти
Оленевод ****** в тайгу а это фейк ...
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24.03.2022 17:49 Відповісти
людина, схожа на Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай роблять, коли не встигла привести себе в порядок

вот після цього й гадай: Шойгу тільки в глаз дали, чи вже прикопали в тайзі, а замість нього дюпель
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24.03.2022 18:23 Відповісти
Шойгу відвезли у тайгу. Може вже й прикопали ?
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24.03.2022 17:49 Відповісти
ще одного руснявого лампасника зачорнобаїли

Олександр Бригинець@bryhynets
47 мин

Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
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24.03.2022 17:49 Відповісти
звание, награды....
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24.03.2022 18:25 Відповісти
Нєкуй шастать.
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24.03.2022 19:03 Відповісти
А власов?
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24.03.2022 17:50 Відповісти
Ватаги неодноразово помічений у використанні старих записів.
Так що, ця "інформація" нічого не варта.
Тим більше, що відео цієї "наради" дуже вчасно з'явилося - одразу, як виник переполох з довгої відсутності багатьох високопосадовців.
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24.03.2022 17:51 Відповісти
Великобритания внесла в санкционный спсок дочь главы МИД РФ Сергея лаврова - Полину Полякову. Теперь ее квартира в Лондоне за 44 млн.стерлингов будет конфискована, а банковский счет заморозят. Вишенка на торте - разрешение на проживание в Британии - ОТМЕНЕНО! УНІАН-новости України
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24.03.2022 17:52 Відповісти
И пешком на расиюшку. Самолётики та не летают.
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24.03.2022 18:25 Відповісти
Вплавь. На веслах. Вслед за русским кораблём.
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24.03.2022 21:10 Відповісти
Вёсла за что-то нада купить. А счета заморожены
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24.03.2022 21:14 Відповісти
Алєнь в кущах???
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24.03.2022 17:54 Відповісти
У ********** уже роздвоєння особистостей як у тому анекдоті: жінка зі своїм чоловіком сплять,як раптом грюкіт у двері. -Жінка: тікай бігом ,чоловік повернувся. Мужик схопив одяг і у вікно. Іде й думає; А я тоді хто? ....Так і шойгу....дивится на " прямий ефір" з собою з буцегарні і не розуміє де він справжній.Щоб ви повиздихали виродки
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24.03.2022 17:55 Відповісти
🍁 Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ситуація щодо війни росії проти України вирішиться в найближчі 15 днів.

🔥 У США теж так думають більшість політичних експертів - як мінімум, зупиняться активні бойові дії.

🇺🇦 Україна переможе!
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24.03.2022 17:56 Відповісти
Опять ху*лу фуфло подсунули.
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24.03.2022 17:59 Відповісти
пропагандони, фас..!

В Польше в прямом эфире снесли обелиск с надписью на польском и русском языках: «Вечная слава героям Советской Армии, павшим за свободу народов в 1945 году». https://t.me/charter97_org/67752
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24.03.2022 17:59 Відповісти
Ищут пожарные,
Ищет милиция...
Ищут фотографы
В ихней столице,
Ищут давно,
Но не могут найти,
Мудня какого-то
Лет семидесяти .
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24.03.2022 18:02 Відповісти
Знову ця мідуза, цензор не брудніть руки посилаючись на те смердюче ************ грошима видання, мало того що той кацапський телеграм рекламуєте, коли вже до вас дійде, що все кацапське - то брехня
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24.03.2022 18:03 Відповісти
Как то удалось прочитать 8 томов "Французские короли и королевы". Одно замечание "Вопрос - почему они окружали себя уродами, придурками и карликами. Ответ - чтобы оттенить свой ум и красоту" Это точно про ВПХ - вокруг уроды и дебилы. Например, красавец Песков и пр.
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24.03.2022 18:03 Відповісти
Тему нерозкрито!!! Нема навіть фейку. Хоч,би шматок ліверу показали
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24.03.2022 18:05 Відповісти
Почему не показали Лаврентия Павловича, и Феликса эдмундовича?
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24.03.2022 18:05 Відповісти
Пропало дві особи,від яких залежить чи буде кнопка використана чи ні...а на гілці якись шабаш графоманів,коли почитаєш що вони пишуть...
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24.03.2022 18:07 Відповісти
Петух ботоксный боится всех. Все контакты по телесвязи.Вот же мразь трусливая.
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24.03.2022 18:07 Відповісти
Кормят-поят-массажируют-одевают его не по видеосвязи.
Может утонуть в ложке компота (чайной).
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24.03.2022 18:43 Відповісти
Та не...Из обслуги врядли кто-то сделает.Разве что ФСБ или другие службы.
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24.03.2022 18:51 Відповісти
Ну и кто же там обслуга, как не ФСБ и родственные структуры ?
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24.03.2022 19:07 Відповісти
Устроиться на работу к Президенту РФ пуйлу могут как граждане, желающие исполнять обязанности обслуживающего персонала (домработницы, уборщицы, водители, охранники), так и те, кто хочет попасть на государственную службу в качестве чиновников. Однако сделать это сложно. Желающие работать в Управлении делами Президента могут подать заявку на портале «Госслужба». Прием обслуживающего персонала осуществляется только посредством конкурса, в котором принимают участие юридические лица, например клиринговые компании.

Устроиться на работу к Путину - задача не из простых. В принципе, вариантов всего два: попасть на службу в Управление делами Президента или в качестве домашнего обслуживающего персонала к нему в дом или на дачу.
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24.03.2022 19:34 Відповісти
Объясняю. Попасть туда могут только родственники тех, кто до этого его (и не только его) обслуживал. Эти должности передаются по наследству так сказать. Никто с улицы туда попасть не сможет.
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24.03.2022 20:12 Відповісти
на 25 секунде с летающей вебкамерой .когда по ходу все остальные к тому времени там меняют девятый тазик под собой.в левом верхнем углу появляется картинка с чепухой .коих там можно вставить с предыдущих выступлений.включений на неделю нон-стоп.
Зал*паголовый стерх пытается делать хорошую мину при провальной авантюрной игре.
Ху*ло.тебе кирдык.сучий пот*ах
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24.03.2022 18:24 Відповісти
С такими "видеоподтверждениями" Шойгу, скорее всего,
шаманит в лучших мирах.
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24.03.2022 18:53 Відповісти
это был дух оленовода. по взмаху руки ***** - вылез из микрофона, а потом по другому взмаху - в том же микрофоне и исчез ))
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24.03.2022 18:44 Відповісти
Это я был у окна. А ты крошка и не понимаешь, что коля может быть не только один, но и два,и три... (с) Гостья из будущего
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24.03.2022 18:58 Відповісти
******
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24.03.2022 19:12 Відповісти
Там кажись и ленин мелькнул, и даже шо-то похожее на Тутанхомона...
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24.03.2022 19:29 Відповісти
Те, що Шойгу з Герасимовим вже трупи не визиває жодного сумніву.
Та мені пригадалась вчорашня новина про те, що ніби-то Чубайс полишив Росію.
В світлі останніх подій існує велика ймовірність, що Чубайсу теж допомогли покинути не лише Расєю-матушку, а й цей тлінний світ
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24.03.2022 19:38 Відповісти
Шойгу б'є світові рекорди - йому вдалось воскреснути лише за два тижні...
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24.03.2022 19:49 Відповісти
Картинка с шойгу из прошлых совещаний. В этой встрече он не участвовал
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25.03.2022 12:43 Відповісти
Шойгу уже в раю место чистит на сковородке.
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24.03.2022 20:14 Відповісти
И чё?два дыбила это сила!биба и боба два ********!!!!!!!!!!!!!!!
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24.03.2022 20:22 Відповісти
путин наверно и спит в бронежилете
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24.03.2022 20:48 Відповісти
О Герасимов даже не вспомнили)))
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24.03.2022 21:07 Відповісти
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24.03.2022 22:31 Відповісти
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24.03.2022 23:38 Відповісти
Шойгу не было на этом совещании. Вставили шойгу из прошлых совещаний.
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25.03.2022 12:42 Відповісти
 
 