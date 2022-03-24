Російські ЗМІ "знайшли" Шойгу: взяв участь у нараді з Путіним. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Російські ЗМІ повідомляють, що президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ, де був присутній міністр оборони Сергій Шойгу, який не з'являвся на публіці з 11 березня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російське пропагандистське видання "РИА "Новости" цитує прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова: "Були присутні Мішустін, Матвієнко, Володін, Медведєв, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Наришкін та Сергій Іванов".
За словами Пєскова, міністр оборони РФ "доповів про хід спеціальної військової операції (війни в Україні -ред), надання гуманітарної допомоги, забезпечення безпеки та відновлення життєво важливої інфраструктури на звільнених територіях".
"Детальна розмова була щодо переговорного процесу з Україною. Було висловлено жаль у зв'язку з повільністю української сторони", — заявив також прессекретар Путіна.
Також вийшла новина про те, що в четвер російським журналістам повідомили в Міноборони РФ генерал армії Сергій Шойгу провів нараду щодо виконання держоборонзамовлення.
Журналісти кремлівського пулу також опублікували відео із Шойгу на нараді у Путіна.
В ефірі "Вестей 24" показали 30-секундне відео із Радбезу за участю Володимира Путіна. Тут уперше за останніх 13 днів з'явився міністр оборони Сергій Шойгу. Його появі у кадрі передували проблеми з камерою.
Камера чи то не була встановлена, чи то не налаштована належним чином, і видно, як із нею виробляють маніпуляції прямо під час ефіру, зазначає "Медуза".
Сам Шойгу на відео поправляє краватку, як це зазвичай робить людина, яка не встигла привести себе в порядок.
Відео триває лише 30 секунд, звуку на ньому немає. На екрані перед Путіним виведені члени Радбезу, у лівому верхньому кутку від президента імовірно Сергій Шойгу.
На останній секунді відео можна побачити, як у вікні з трансляцією Шойгу знову з'являється темний екран, і міністр наче зникає з наради.
Заради цього відео "Вести 24" перервали свій ефір.
Раніше у четвер прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив відсутність у медійному просторі глави Міноборони Росії Сергія Шойгу, тим, що той має "зараз багато турбот".
На прохання прокоментувати повідомлення видання "Агентство" про нібито проблеми зі здоров'ям російського міністра Пєсков сказав: "Не потрібно слухати видання "Агентство" і порадив звернутися до Міноборони РФ.
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вот після цього й гадай: Шойгу тільки в глаз дали, чи вже прикопали в тайзі, а замість нього дюпель
Олександр Бригинець@bryhynets
47 мин
Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
Так що, ця "інформація" нічого не варта.
Тим більше, що відео цієї "наради" дуже вчасно з'явилося - одразу, як виник переполох з довгої відсутності багатьох високопосадовців.
🔥 У США теж так думають більшість політичних експертів - як мінімум, зупиняться активні бойові дії.
🇺🇦 Україна переможе!
В Польше в прямом эфире снесли обелиск с надписью на польском и русском языках: «Вечная слава героям Советской Армии, павшим за свободу народов в 1945 году». https://t.me/charter97_org/67752
Ищет милиция...
Ищут фотографы
В ихней столице,
Ищут давно,
Но не могут найти,
Мудня какого-то
Лет семидесяти .
Может утонуть в ложке компота (чайной).
Устроиться на работу к Путину - задача не из простых. В принципе, вариантов всего два: попасть на службу в Управление делами Президента или в качестве домашнего обслуживающего персонала к нему в дом или на дачу.
Зал*паголовый стерх пытается делать хорошую мину при провальной авантюрной игре.
Ху*ло.тебе кирдык.сучий пот*ах
шаманит в лучших мирах.
Та мені пригадалась вчорашня новина про те, що ніби-то Чубайс полишив Росію.
В світлі останніх подій існує велика ймовірність, що Чубайсу теж допомогли покинути не лише Расєю-матушку, а й цей тлінний світ