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ЗСУ (5717) трофеї (171)

ЗСУ захопили у бою декілька БМП-3 рашистів, - ОТУ "Схід". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Збройні Сили України продовжують захоплювати трофейну техніку російської окупаційної армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативно-тактичне угруповування "Схід".

"Продовжується кампанія із забезпечення Збройних Сил України трофейною технікою російської армії. Декілька захоплених у бою БМП-3 рашистів незабаром будуть знищувати своїх попередніх власників!", - йдеться у дописі.

Також дивіться: "Ми трохи постріляли, а вони все кинули й з'#бались. Г#ндони", - українські воїни захопили російську станцію радіоперешкод Ртуть-БМ. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+54
Олександр Бригинець@bryhynets

·
47 мин



Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
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24.03.2022 17:46
+30
Маріуполь
Олександр Бригинець
Сьомий Генерал - мінус 👍🏼😡
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24.03.2022 17:49
+22
Коли побачив трактор в посадці..
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24.03.2022 18:13
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редкий зверь там вроде бмд 4 больше выпустили чем бмп 3
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24.03.2022 17:44 Відповісти
И зверь неплохой.👍
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24.03.2022 18:07 Відповісти
Ні, бо БМП-3 набагато старіша.
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24.03.2022 18:26 Відповісти
Олександр Бригинець@bryhynets

·
47 мин



Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
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24.03.2022 17:46 Відповісти
Оооо!
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24.03.2022 17:56 Відповісти
В хозяйстві все пригодиться
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24.03.2022 17:46 Відповісти
Маріуполь
Олександр Бригинець
Сьомий Генерал - мінус 👍🏼😡
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24.03.2022 17:49 Відповісти
Не пройшло і пів року! Ну які вони тупі, мля куди нашу про-россійські сили і люди з проросіськими думками, ДО ВІЙНИ, -хотіли, куди!???
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24.03.2022 17:57 Відповісти
Україна найбагатша держава чорноземом і металоломом.
All INCLUSIVE!!!
Слава Нації !!!
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24.03.2022 17:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ov7n24dseEI
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24.03.2022 17:59 Відповісти
Не по-нашому. БМП мав би тягнути трактор.
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24.03.2022 18:05 Відповісти
Посівна, трактора зайняті
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24.03.2022 22:10 Відповісти
Бий рашистів - рятуй Україну!
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24.03.2022 18:05 Відповісти
Захоплення трофеїв - це самий кращий спосіб у даних умовах.

Нато - сцикливе, Штати - також совковими літаками керують і не дають
стільки, скільки необхідно чи хочуть потім з гейропою все по дєшовці скупити в Україні.

А так - при такому ніякому дозуванні і в рашці людей менше і в Україні - також. На жаль.
У кого тоді руки по лікоть в крові - виходить і у забугорників також....
Тому трофеї - для нас це самий актуальний вид постачання зброї, який все ж таки
в даних умовах дієвий. А у рашки трофеїв можна ще багато взяти.
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24.03.2022 18:11 Відповісти
Коли побачив трактор в посадці..
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24.03.2022 18:13 Відповісти
Из "Орска" выпал?
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24.03.2022 18:22 Відповісти
В засаді сидить
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24.03.2022 18:29 Відповісти
Трави багато, значить фото не цього року
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24.03.2022 19:18 Відповісти
но смысл не меняется
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24.03.2022 19:22 Відповісти
Чтоб БК не взорвался
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24.03.2022 20:46 Відповісти
і за рога потягли тих залізних цапів в стойло...
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24.03.2022 18:31 Відповісти
звук двигуна танка як в т-80.
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24.03.2022 19:35 Відповісти
Цікаво, що всі люки закриті.
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24.03.2022 19:57 Відповісти
 
 