ЗСУ захопили у бою декілька БМП-3 рашистів, - ОТУ "Схід". ВIДЕО

Збройні Сили України продовжують захоплювати трофейну техніку російської окупаційної армії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативно-тактичне угруповування "Схід".

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"Продовжується кампанія із забезпечення Збройних Сил України трофейною технікою російської армії. Декілька захоплених у бою БМП-3 рашистів незабаром будуть знищувати своїх попередніх власників!", - йдеться у дописі.

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