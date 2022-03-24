26 582 23
ЗСУ захопили у бою декілька БМП-3 рашистів, - ОТУ "Схід". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Збройні Сили України продовжують захоплювати трофейну техніку російської окупаційної армії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на оперативно-тактичне угруповування "Схід".
"Продовжується кампанія із забезпечення Збройних Сил України трофейною технікою російської армії. Декілька захоплених у бою БМП-3 рашистів незабаром будуть знищувати своїх попередніх власників!", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+54 olele
показати весь коментар24.03.2022 17:46
+30 Amber
показати весь коментар24.03.2022 17:49
+22 Шимус
показати весь коментар24.03.2022 18:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
·
47 мин
Сьомий генерал 'мінус'
Під Маріуполем
Не шкода, бо руzкіє баби ще нарожають від китайців, бо усі інші - на добриво
Олександр Бригинець
Сьомий Генерал - мінус 👍🏼😡
All INCLUSIVE!!!
Слава Нації !!!
Нато - сцикливе, Штати - також совковими літаками керують і не дають
стільки, скільки необхідно чи хочуть потім з гейропою все по дєшовці скупити в Україні.
А так - при такому ніякому дозуванні і в рашці людей менше і в Україні - також. На жаль.
У кого тоді руки по лікоть в крові - виходить і у забугорників також....
Тому трофеї - для нас це самий актуальний вид постачання зброї, який все ж таки
в даних умовах дієвий. А у рашки трофеїв можна ще багато взяти.