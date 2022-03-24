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Українські воїни знищили артпідрозділ російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького разом з побратимами 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича перетворили десятки одиниць ворожої техніки на тони металобрухту, а його живу силу ліквідували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковваний на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська ППО знищила ворожий вертоліт Мі-35. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+83
Это из Сум улов
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24.03.2022 18:34
+55
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24.03.2022 18:30
+49
так держать !!! і ще два рази повторить !
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24.03.2022 18:27
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так держать !!! і ще два рази повторить !
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24.03.2022 18:27 Відповісти
Бутусов прийде, порядок зі звуком наведе
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24.03.2022 18:30 Відповісти
Що приємно, тесть гіркіна УСЬО...

"Тесть "Гиркина" Стрелкова...

Ситоленко Сергей позывной "Сытый", с 2014-го года проходивший службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал спокойствия воинам ЗС України.

Дякую снайперу Сил оборони України.

Слава Нації

ворогам

Telegram - https://t.me/a_shtirlitz
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24.03.2022 18:40 Відповісти
Сытого накормили свинцом
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24.03.2022 20:59 Відповісти
цк ніби выд Дзідзьо, про павучка..
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24.03.2022 20:18 Відповісти
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24.03.2022 18:30 Відповісти
картина репина - приплыли
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24.03.2022 18:35 Відповісти
Мабуть на українській мові буде--- "картина Пливікіна------ Прірєпалі)"
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24.03.2022 18:49 Відповісти
Гарний місток рибу ловити вийшов
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24.03.2022 18:41 Відповісти
Танком по деревянном мосту??Есть сомнения в адекватности экипажа,но это и к лучшему
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24.03.2022 19:07 Відповісти
если махнуть боярки,...то...
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24.03.2022 20:19 Відповісти
это тот из четырёх танков - которые в село заехали...?)))
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24.03.2022 19:12 Відповісти
Они что, на танке пытались по этому мосту проехать?
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24.03.2022 20:13 Відповісти
ага
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24.03.2022 20:15 Відповісти
Вангую что вылезли через багажник?!
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24.03.2022 20:40 Відповісти
Пирятин - Арта👍
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24.03.2022 18:31 Відповісти
Это из Сум улов
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24.03.2022 18:34 Відповісти
Trofeji. Pozdravlaju vas VSU👍
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24.03.2022 18:57 Відповісти
Правда тараня з них не вийде
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24.03.2022 19:06 Відповісти
так собі бльосни ...
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24.03.2022 19:54 Відповісти
Перерахував, 22 шт.
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24.03.2022 20:44 Відповісти
отлично, ребята, вы лучшие!
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24.03.2022 18:32 Відповісти
Дуже гарна робота хлопці-респект...
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24.03.2022 18:32 Відповісти
Тобі що тут, кинотеатр? Кому треба той побачив,хто не виріть най прийде провірити,якщо не боїться стати добривом.
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24.03.2022 18:52 Відповісти
Це не режисери - оператори знімали,кацап, що тобі не подобається ми вже зрозуміли.
Коли дохнуть козламоді для українця це завжди музика.Добре видно як влучають у москалів, що ти там хотів ще роздивитися,Памелу Андерсон? Палися кацап.
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24.03.2022 19:03 Відповісти
Боже, знов металобрухт

Hand made Ukraine)))
Яке це щастя що в Україні будуть цигани- ОЛІГАРХИ)
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24.03.2022 18:46 Відповісти
будуть нові трактори , танки літаки.
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24.03.2022 18:54 Відповісти
Вот ещё два тела с ордло - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/269540
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24.03.2022 18:56 Відповісти
Moloci. Hirurgicheskij podhod artileriji. Glatko. Uvazhuha vam.
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24.03.2022 18:58 Відповісти
30-ка молодці! Хай бог вас береже
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24.03.2022 18:58 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ! Це стаття І.Еренбурга *Убей немца*(1942р), замість слова *немца* я поміняв на *кацап*, що є актуальним на сьогодні.
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24.03.2022 19:10 Відповісти
Aле забув поміняти слово Россїя на слово Москва: «будетъ мучить ихъ въ своѣй окаянной Москвѣ...»
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25.03.2022 06:40 Відповісти
Артилерійські снайпери. Божественна майстерність!
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24.03.2022 19:20 Відповісти
Слава вам, наші герої !!!
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24.03.2022 19:46 Відповісти
Хлопці, МОЛОДЦІ!!! Будьте ЖИВІ!!!
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24.03.2022 20:04 Відповісти
надежда путинского режима -- V ZhOpe.
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25.03.2022 00:17 Відповісти
 
 