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Українські воїни знищили артпідрозділ російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Воїни 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького разом з побратимами 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича перетворили десятки одиниць ворожої техніки на тони металобрухту, а його живу силу ліквідували.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковваний на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Топ коментарі
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"Тесть "Гиркина" Стрелкова...
Ситоленко Сергей позывной "Сытый", с 2014-го года проходивший службу в 3 омсбр РОА и 8 лет не давал спокойствия воинам ЗС України.
Дякую снайперу Сил оборони України.
Слава Нації
ворогам
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Коли дохнуть козламоді для українця це завжди музика.Добре видно як влучають у москалів, що ти там хотів ще роздивитися,Памелу Андерсон? Палися кацап.
Hand made Ukraine)))
Яке це щастя що в Україні будуть цигани- ОЛІГАРХИ)