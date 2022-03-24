Українські воїни знищили артпідрозділ російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького разом з побратимами 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича перетворили десятки одиниць ворожої техніки на тони металобрухту, а його живу силу ліквідували.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковваний на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

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