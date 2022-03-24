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Близько півтора десятка ракет для "Іскандерів" перевозили у Білорусі поблизу Гомеля. ВIДЕО
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Щонайменше 14 контейнерів для перевезення ракет для комплексів "Іскандер" помітили в Білорусі.
Про це у Twitter повідомляє акаунт MotolkoHelp, який збирає записи з переміщенням військової техніки на території Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в обід на трасі М10 в напрямку з Речиці до Гомеля помітили перевезення щонайменше 14 контейнерів, які використовують для транспортування ракет для "Іскандерів", - йдеться в повідомленні.
На відео видно 7 вантажівок КамАЗ з мітками "V", у кожній по 2 ящики для ракет "Іскандер". Чи були коробки порожніми, поки невідомо. Були ще два КамАЗи, які перевозили інший вантаж, кран для розвантаження та автомобіль зв’язку.
Топ коментарі
+70 Руслан Сольвар
показати весь коментар24.03.2022 19:23
+23 Bob Fayn
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+21 Руслан Сольвар
показати весь коментар24.03.2022 19:24
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Будь ласка, зачекайте...
Вони воюють лише телефонами та квіточками.
Зрозуміло чого Брестська фортеця це міф про який писали лице кацапи
так шо паситесь дальше телята...
Бо у радянському союзі була практика, що уроженці східних територій захищають західні кордони і навпаки.
чи так якось непаливно під откос пустить їх)
Нас ні хто не обмежує і є фахівці та досвід
😁😁😁 Хочешь что бы наших хлопцев сдали из ОП?
І скільки планів військових він злив і скільки гарних справ не дав реалізувати ?
звонил другу в одну известную точку. так они спокойно гасят орков. меня даже напугала радость в голосе. и еще приказ на оборону отменен. сами понимаете что это значит. а еще жаловался что сильно воняют трупы.
ах нема....
Лучше спроси, а где наш ГРОМ-2?кто в 2019 году закрыл ракетостроение?
"Белорусы из-за границы рассказали о проблемах из-за блокировки банковских карт."
В Беларуси проблемы с яблокамиНаши - в дефиците, польские - под контрсанкциями, украинские - не ввозят, турецкие - дорогие.
Техника и гаджеты: подорожало даже белорусское
Когда сравнивали цены на бытовую технику и смартфоны через неделю после начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной, отметили, что товары белорусского производства, в отличие от импортных, не просто не дорожали, но даже дешевели.
Білорусь знаходиться у стані повноцінній ВІЙНІ з Україною!
І ми можемо використовувати ЛЮБИ ВІЙСЬКОВІ ЗАХОДИ проти неї!